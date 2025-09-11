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Εξωδικαστικός: Ρυθμίσεις οφειλών με ρυθμούς-ρεκόρ τον Αύγουστο, κάτω από 3,6% τα «κόκκινα» δάνεια
Οικονομία
15:53 - 11 Σεπ 2025

Εξωδικαστικός: Ρυθμίσεις οφειλών με ρυθμούς-ρεκόρ τον Αύγουστο, κάτω από 3,6% τα «κόκκινα» δάνεια

Reporter.gr Newsroom
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Με σημαντική άνοδο κινήθηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών τον φετινό Αύγουστο, παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος μήνας δεν προσμετράται στις προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως προβλέπει το άρθρο 16 του Ν. 4738/2020.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση προόδου της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, τον Αύγουστο καταγράφηκαν 1.231 νέες ρυθμίσεις, ύψους 317 εκατ. ευρώ, αριθμός αυξημένος κατά 18,5% σε σχέση με τις 1.039 ρυθμίσεις του Αυγούστου 2024 και κατά 78% συγκριτικά με τις 691 ρυθμίσεις του Αυγούστου 2023.

Συνολικά, μέχρι τα τέλη Αυγούστου, ο μηχανισμός έχει οδηγήσει σε 41.748 επιτυχείς ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 13,56 δισ. ευρώ.

Αύξηση σε αιτήσεις και υποβολές

Σημαντική κινητικότητα καταγράφηκε και στις νέες αιτήσεις και υποβολές.

Τον Αύγουστο του 2025 κατατέθηκαν 3.340 νέες αιτήσεις και 2.896 υποβολές, έναντι 3.031 αιτήσεων και 2.338 υποβολών τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Σε σχέση με το 2023, όπου είχαν υποβληθεί 2.305 αιτήσεις και 1.715 υποβολές, η αύξηση φτάνει το 45% στις αιτήσεις και το 70% στις υποβολές.

Η ανοδική πορεία αποδίδεται στη διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και τις βελτιώσεις του μηχανισμού, που δίνουν ρεαλιστικές λύσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη κάλυψη της μεσαίας τάξης.

Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2002

Η πρόοδος του εξωδικαστικού μηχανισμού αντανακλάται και στη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ).

Στο τέλος του β’ τριμήνου 2025, ο δείκτης ΜΕΔ διαμορφώθηκε σε 3,57%, από 3,77% το πρώτο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας νέο ιστορικό χαμηλό από το 2002.

Στο Α’ εξάμηνο του 2025, το 17,5% των μη εξυπηρετούμενων δανείων που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ενώ το ποσοστό των καταγγελμένων δανείων φτάνει κατά μέσο όρο το 42%.

Παράλληλα, συνεχίζεται η θετική δυναμική στις διμερείς ρυθμίσεις με τους τέσσερις μεγαλύτερους χρηματοδοτικούς φορείς (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant).

Μόνο τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν 7.167 επιτυχείς ρυθμίσεις, συνολικού ύψους 383 εκατ. ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2025 - 15:54
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