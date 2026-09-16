ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κυνικός ο Κατς: Ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να «ολοκληρώσει το έργο» στη Γάζα
Ειδήσεις
16:40 - 16 Σεπ 2026

Κυνικός ο Κατς: Ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να «ολοκληρώσει το έργο» στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να «ολοκληρώσουν το έργο» στη Γάζα, με στόχο, όπως ανέφερε, να ανοίξει στη συνέχεια ο δρόμος για την απομάκρυνση των περίπου δύο εκατομμυρίων κατοίκων του παλαιστινιακού θύλακα.

Να σημειωθεί ότι η επίμαχη δήλωση του Κατς έγινε ως απάντηση σε επικριτική τοποθέτηση πολιτικού του αντιπάλου, στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου στο Ισραήλ ενόψει των βουλευτικών εκλογών που αναμένεται να διεξαχθούν στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο Οφέρ Βιντέρ, επικεφαλής του νεοσύστατου δεξιού κόμματος Amcha Yisrael («Λαός του Ισραήλ»), επέκρινε τις ισραηλινές αρχές για την ανακοίνωση της Τρίτης ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν διοικητή ταξιαρχίας της Χαμάς στη Ράφα, στη νότια Γάζα.

«Τρία χρόνια πολέμου, πέντε μεραρχίες πολέμησαν στη Γάζα και υπάρχει ακόμη ένας διοικητής και μία ταξιαρχία της Χαμάς στη Ράφα;», διερωτήθηκε ο Βιντέρ.

Απαντώντας, ο Κατς υποστήριξε ότι το Ισραήλ «έχει ήδη αδειάσει τη Ράφα από τους κατοίκους της, όπως και το 70% της Γάζας», από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Ισραηλινός υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς, η οποία υπογράφηκε υπό την αιγίδα των ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2025. Όπως είπε, η συμφωνία έχει «μεγάλη αξία για όλους τους Ισραηλινούς», καθώς επέτρεψε την επιστροφή των τελευταίων ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα και αποτέλεσε, σύμφωνα με τον ίδιο, ένδειξη της «δέσμευσης» της Ουάσινγκτον για τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Ωστόσο, ο Κατς εκτίμησε ότι ο στόχος αυτός δεν πρόκειται να επιτευχθεί.

«Όλοι έχουμε καταλάβει ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί και ο στρατός είναι έτοιμος, μόλις δοθεί η εντολή, να εξαλείψει τη Χαμάς, να ολοκληρώσει το έργο, ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το σχέδιο μετανάστευσης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ο ίδιος είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στο Σεπτέμβριο ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να απομακρύνει τους κατοίκους από τη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι οι ισραηλινές αρχές αναμένουν την έγκριση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Κατς, η Ουάσινγκτον επιθυμεί πρώτα να καθορίσει τον προορισμό στον οποίο θα μεταφερθούν οι περίπου δύο εκατομμύρια κάτοικοι του θύλακα.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι διέψευσε ότι υπάρχει σχέδιο για «τον εκτοπισμό ανθρώπων εκτός της Γάζας χωρίς τη θέλησή τους».

Ο Κατς, πάντως, περιέγραψε το σχέδιο ως εθελοντικό, υποστηρίζοντας ότι η πλειονότητα των Παλαιστινίων επιθυμεί να εγκαταλείψει τη Γάζα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι τέσσερις βαριές παραλείψεις των γιατρών που έκριναν την προφυλάκισή τους
Ειδήσεις

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι τέσσερις βαριές παραλείψεις των γιατρών που έκριναν την προφυλάκισή τους

Μινέρβα: Αυξημένα κέρδη το 2025 παρά τις μειωμένες τιμές ελαιολάδου – Στα €69,26 εκατ. ο τζίρος
Ανακοινώσεις

Μινέρβα: Αυξημένα κέρδη το 2025 παρά τις μειωμένες τιμές ελαιολάδου – Στα €69,26 εκατ. ο τζίρος

ΗΠΑ: Πολύ πάνω από τις προβλέψεις οι λιανικές πωλήσεις - Άλμα 1,2% τον Αύγουστο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Πολύ πάνω από τις προβλέψεις οι λιανικές πωλήσεις - Άλμα 1,2% τον Αύγουστο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βανς: Η πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να είναι «υποταγμένη» στο Ισραήλ
Ειδήσεις

Βανς: Η πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να είναι «υποταγμένη» στο Ισραήλ

Tην πρόσβαση διεθνών ειδικών στη Γάζα για διερεύνηση ενδεχόμενων εγκλημάτων πολέμου ζητά ο ΟΗΕ
Ειδήσεις

Tην πρόσβαση διεθνών ειδικών στη Γάζα για διερεύνηση ενδεχόμενων εγκλημάτων πολέμου ζητά ο ΟΗΕ

Λίβανος: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα – Ανάμεσά τους έξι παιδιά
Ειδήσεις

Λίβανος: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα – Ανάμεσά τους έξι παιδιά

Guardian: Το Ισραήλ απειλεί τους δημιουργούς του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Naza» με αφαίρεση υπηκοότητας
Magazino

Guardian: Το Ισραήλ απειλεί τους δημιουργούς του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Naza» με αφαίρεση υπηκοότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
16/09/2026 - 18:17

Ελλάδα: 75η στον κόσμο στην ισότητα των φύλων – Στην 98η θέση στις οικονομικές ευκαιρίες

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 18:08

Axia για Metlen: Ανεβάζει τον πήχη χάρη στα μέταλλα – Νέα τιμή στόχος στα €72,50

Ειδήσεις
16/09/2026 - 18:06

Χάγη: Βαριές ποινές στους πρώην διοικητές του UCK – Επεισόδια και ένταση στην Πρίστινα

Ειδήσεις
16/09/2026 - 17:54

Τουρκικό χρηματιστήριο: Βουτιά 6,6% με φόντο εκροές $1,13 δισ. από επενδυτικά funds

Σχόλια Αγοράς
16/09/2026 - 17:48

Χρηματιστήριο: Υψηλός τζίρος και νέα ρεκόρ στα διυλιστήρια, με «χλιαρό» φινάλε

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/09/2026 - 17:43

Solidus: «Buy» για Aegean – Στα €15 ο στόχος παρά την πίεση στην κερδοφορία

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 17:27

AXIA Ventures: Κύριος ανάδοχος της Star Bulk για τη δημόσια προσφορά στη Euronext Athens

Ειδήσεις
16/09/2026 - 17:16

Στους δρόμους οι φοιτητές για τη στέγη: Ζητούν επίδομα €500, πλαφόν στα ενοίκια και δωρεάν παροχές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16/09/2026 - 17:06

ΥΠΑΑΤ - ΑΑΔΕ: Καθορίζονται οι νέες διαδικασίες ελέγχου των ΚΥΔ για τη διατήρηση της πιστοποίησής τους

Χρηματιστήρια
16/09/2026 - 17:01

Wall: Μικρή άνοδος πριν τη Fed - 92,9% πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων δίνει η αγορά

Ειδήσεις
16/09/2026 - 16:53

Κηφισιά: Συνελήφθη 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό στον ηλεκτρικό

Εργασιακά
16/09/2026 - 16:50

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες του Ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ΠΕ - ΤΕ

Ειδήσεις
16/09/2026 - 16:40

Κυνικός ο Κατς: Ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να «ολοκληρώσει το έργο» στη Γάζα

Ειδήσεις
16/09/2026 - 16:40

Μερτς υπό πίεση: Ακυρώνει την ομιλία στον ΟΗΕ για να αντιμετωπίσει την κρίση στη CDU

Ειδήσεις
16/09/2026 - 16:23

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι τέσσερις βαριές παραλείψεις των γιατρών που έκριναν την προφυλάκισή τους

Ανακοινώσεις
16/09/2026 - 16:21

Μινέρβα: Αυξημένα κέρδη το 2025 παρά τις μειωμένες τιμές ελαιολάδου – Στα €69,26 εκατ. ο τζίρος

Ειδήσεις
16/09/2026 - 16:15

ΗΠΑ: Πολύ πάνω από τις προβλέψεις οι λιανικές πωλήσεις - Άλμα 1,2% τον Αύγουστο

Ειδήσεις
16/09/2026 - 16:05

Φωτιά στη Ζάκυνθο - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 16:00

10 χρόνια «Μηχανικοί στην πράξη»: Η νέα γενιά μηχανικών ξεκινά και πάλι από την Metlen

Νομίσματα
16/09/2026 - 15:55

Bitcoin: Πιέσεις μετά το «μπλόκο» στο Clarity Act – Εκροές $450 εκατ. από τα ETFs

Ειδήσεις
16/09/2026 - 15:53

ΙΣΑ: Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί για χορήγηση άδειας στα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Ειδήσεις
16/09/2026 - 15:53

Βανς: Η πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να είναι «υποταγμένη» στο Ισραήλ

Ειδήσεις
16/09/2026 - 15:40

Υπουργείο Μετανάστευσης: Συμβάσεις €137,1 εκατ. για τη διαχείριση και λειτουργία των δομών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/09/2026 - 15:20

Continental Tyres: Νέο ελαστικό με 43% ανακυκλωμένα υλικά δείχνει τον δρόμο προς το μέλλον της αυτοκίνησης

Πολιτική
16/09/2026 - 15:19

Κεραμέως: Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε επιπλέον 500.000 εργαζόμενους

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/09/2026 - 15:15

Τα Ιωάννινα γιορτάζουν τα 20 χρόνια του Ioannina Lake Run και η Allwyn κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή την εμπειρία για δρομείς και επισκέπτες

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 15:09

Μπρατάκος: Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που επιμένουν να παράγουν και να επενδύουν στην Ελλάδα

Οικονομία
16/09/2026 - 15:03

ΥΠΕΘΟ: Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πληγέντες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού

Πολιτική
16/09/2026 - 14:59

Η Λατινοπούλου χαρακτήρισε «δεύτερο Πίνατ» τον Βελόπουλο

Πολιτική
16/09/2026 - 14:55

Βουλή: «Μετωπική» Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη με πρόσχημα το Σύνταγμα - «Καρφιά» για Φλωρίδη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ