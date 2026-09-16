Κυνικός ο Κατς: Ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να «ολοκληρώσει το έργο» στη Γάζα

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να «ολοκληρώσουν το έργο» στη Γάζα, με στόχο, όπως ανέφερε, να ανοίξει στη συνέχεια ο δρόμος για την απομάκρυνση των περίπου δύο εκατομμυρίων κατοίκων του παλαιστινιακού θύλακα.

Να σημειωθεί ότι η επίμαχη δήλωση του Κατς έγινε ως απάντηση σε επικριτική τοποθέτηση πολιτικού του αντιπάλου, στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου στο Ισραήλ ενόψει των βουλευτικών εκλογών που αναμένεται να διεξαχθούν στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο Οφέρ Βιντέρ, επικεφαλής του νεοσύστατου δεξιού κόμματος Amcha Yisrael («Λαός του Ισραήλ»), επέκρινε τις ισραηλινές αρχές για την ανακοίνωση της Τρίτης ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν διοικητή ταξιαρχίας της Χαμάς στη Ράφα, στη νότια Γάζα.

«Τρία χρόνια πολέμου, πέντε μεραρχίες πολέμησαν στη Γάζα και υπάρχει ακόμη ένας διοικητής και μία ταξιαρχία της Χαμάς στη Ράφα;», διερωτήθηκε ο Βιντέρ.

Απαντώντας, ο Κατς υποστήριξε ότι το Ισραήλ «έχει ήδη αδειάσει τη Ράφα από τους κατοίκους της, όπως και το 70% της Γάζας», από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Ισραηλινός υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς, η οποία υπογράφηκε υπό την αιγίδα των ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2025. Όπως είπε, η συμφωνία έχει «μεγάλη αξία για όλους τους Ισραηλινούς», καθώς επέτρεψε την επιστροφή των τελευταίων ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα και αποτέλεσε, σύμφωνα με τον ίδιο, ένδειξη της «δέσμευσης» της Ουάσινγκτον για τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Ωστόσο, ο Κατς εκτίμησε ότι ο στόχος αυτός δεν πρόκειται να επιτευχθεί.

«Όλοι έχουμε καταλάβει ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί και ο στρατός είναι έτοιμος, μόλις δοθεί η εντολή, να εξαλείψει τη Χαμάς, να ολοκληρώσει το έργο, ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το σχέδιο μετανάστευσης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ο ίδιος είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στο Σεπτέμβριο ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να απομακρύνει τους κατοίκους από τη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι οι ισραηλινές αρχές αναμένουν την έγκριση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Κατς, η Ουάσινγκτον επιθυμεί πρώτα να καθορίσει τον προορισμό στον οποίο θα μεταφερθούν οι περίπου δύο εκατομμύρια κάτοικοι του θύλακα.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι διέψευσε ότι υπάρχει σχέδιο για «τον εκτοπισμό ανθρώπων εκτός της Γάζας χωρίς τη θέλησή τους».

Ο Κατς, πάντως, περιέγραψε το σχέδιο ως εθελοντικό, υποστηρίζοντας ότι η πλειονότητα των Παλαιστινίων επιθυμεί να εγκαταλείψει τη Γάζα.