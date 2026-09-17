ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κοινή άσκηση Ελλάδας-Ισραήλ στη Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλάκατους
Ειδήσεις
19:38 - 17 Σεπ 2026

Κοινή άσκηση Ελλάδας-Ισραήλ στη Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλάκατους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας και Ισραήλ πραγματοποιήθηκε στη Μεσόγειο, με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο ισραηλινών πυραυλακάτων, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.  

Η άσκηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη συνεργασία των δύο Πολεμικών Ναυτικών και είχε ως βασικό στόχο τη βελτίωση του επιπέδου συντονισμού τους, καθώς και την ενίσχυση της ικανότητάς τους να αναπτύσσουν κοινή δράση και να επιχειρούν αποτελεσματικά σε διαφορετικές συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι συμμετέχουσες δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν στην αντιμετώπιση διαφορετικών επιχειρησιακών σεναρίων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν περιστατικά έκτακτης ανάγκης, αλλά και διαδικασίες για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ των δύο πλευρών. Μέσω της συμμετοχής στελεχών από τα δύο Πολεμικά Ναυτικά επιδιώχθηκε η μεταφορά γνώσεων και εμπειρίας, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των συμμετεχουσών μονάδων.

Ο διοικητής της 3ης Μοίρας, πλοίαρχος Τ., δήλωσε: «Η εμβάθυνση της συνεργασίας με τα Πολεμικά Ναυτικά εταίρων ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τους διεθνείς δεσμούς, συμβάλλοντας παράλληλα στην περιφερειακή σταθερότητα. Μια τέτοια συνεργασία ενισχύει την ετοιμότητα των δυνάμεων για την αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος σεναρίων, ενδυναμώνει την προστασία των θαλάσσιων συνόρων του Ισραήλ και ενισχύει περαιτέρω το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό ως στρατηγικό πυλώνα για το κράτος του Ισραήλ και την ασφάλειά του».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωζώνη: Στο 3,2% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – Στο 14,3% εκτοξεύθηκε για τις τιμές ενέργειας
Οικονομία

Ευρωζώνη: Στο 3,2% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – Στο 14,3% εκτοξεύθηκε για τις τιμές ενέργειας

Κρίσιμες πρώτες ύλες: Η Ευρώπη αναζητά αυτάρκεια και η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο - Το μήνυμα του ΣΜΕ
ΜΕΤΑΛΛΑ

Κρίσιμες πρώτες ύλες: Η Ευρώπη αναζητά αυτάρκεια και η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο - Το μήνυμα του ΣΜΕ

Στη Γερμανία ζυγίζεται προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, η Ελλάδα την απορρίπτει
Οικονομία

Στη Γερμανία ζυγίζεται προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, η Ελλάδα την απορρίπτει

Απάντηση Αθήνας σε Φιντάν: Απειλή αποτελεί το casus belli
Πολιτική

Απάντηση Αθήνας σε Φιντάν: Απειλή αποτελεί το casus belli

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/09/2026 - 22:06

Ποιους θα δει ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ – Από τη Silicon Valley σε roundtable με θεσμικούς επενδυτές

Magazino
17/09/2026 - 22:00

«Looksmaxxing», «Sunday Scaries» και «Cuffing Season»: Οι νέες λέξεις που μπήκαν στο λεξικό!

Πολιτική
17/09/2026 - 21:58

Πιερρακάκης: Συνάντηση με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό – Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή οικονομία

Πολιτική
17/09/2026 - 21:43

ΣΥΡΙΖΑ: «Καρφιά» κατά Τσίπρα για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος  

Πολιτική
17/09/2026 - 21:26

Δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: Σταθερά πρώτη η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – Αρνητικό το αποτύπωμα των εξαγγελιών

Ειδήσεις
17/09/2026 - 21:15

Ο βασιλιάς Κάρολος σε ρόλο διαμεσολαβητή για να μην ξεφύγει η Τεχνητή Νοημοσύνη

Magazino
17/09/2026 - 21:00

Σχολικές αγορές 2026: Γιατί έγιναν τόσο δύσκολες για τους γονείς;

Ειδήσεις
17/09/2026 - 20:55

Οι ΗΠΑ αρνούνται βίζες σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Πολιτική
17/09/2026 - 20:49

Δημοσκόπηση Marc: Αυτοδυναμία δείχνει 1 στους 3 – Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ

Πολιτική
17/09/2026 - 20:42

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Τελικά, είστε με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες;

Magazino
17/09/2026 - 20:39

Το «South Park» επέστρεψε ως «South America» σατιρίζοντας τον Τραμπ

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 20:11

AKTOR: Συμφωνία με ΔΕΠΑ Εμπορίας για χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 471,1 MW – Επένδυση €370 εκατ.

Χρηματιστήρια
17/09/2026 - 19:59

Ευρωαγορές: Δεύτερη σερί άνοδος με «στήριξη» από Fed και πετρέλαιο

Ειδήσεις
17/09/2026 - 19:38

Κοινή άσκηση Ελλάδας-Ισραήλ στη Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλάκατους

Πολιτική
17/09/2026 - 19:29

Αβραμόπουλος: Εθελοντικά στο Βέλγιο για την έρευνα του Qatargate

Ειδήσεις
17/09/2026 - 19:20

Ηράκλειο: Άνδρας έπεσε από τα Ενετικά Τείχη - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 19:15

Δείπνο Σαμαρά με επιφανείς δικηγόρους στην Κηφισιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/09/2026 - 19:03

Ronald McDonald House Ελλάς: Πρωτοβουλία στήριξης παιδιών και οικογενειών

Οικονομία
17/09/2026 - 18:59

Σύσκεψη Μαξίμου: Ο Θεοδωρικάκος παρουσίασε τα πρώτα θετικά στοιχεία για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Ειδήσεις
17/09/2026 - 18:42

Ξέχασαν παιδιά νηπιαγωγείου σε σχολικό λεωφορείο – Βρέθηκαν μετά από ώρες σε τραγική κατάσταση

Πολιτική
17/09/2026 - 18:33

Μητσοτάκης: Παρέμβαση για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από €1,75 – Εξετάζεται μείωση του ΕΦΚ

Ναυτιλία
17/09/2026 - 18:31

CLIA: Αυξανόμενη χρήση καυσίμων εκτός HFO, πρόοδος στην ετοιμότητα ηλεκτροδότησης από την ξηρά

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 18:21

«Έκλεισε» με ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/09/2026 - 18:20

ΔΕΗ: Το πλαίσιο του deal με την Amazon για το data center στη Δυτική Μακεδονία

Πολιτική
17/09/2026 - 18:15

Τσουκαλάς υπόθεση Μαζωνάκη: Η ανάληψη ευθύνης δεν μπορεί να μένει στα λόγια

Επιχειρήσεις
17/09/2026 - 18:09

EEA Civil Society Fund Greece: €14,3 εκ. για τη στήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα

Πολιτική
17/09/2026 - 18:03

Αντεπίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Βρεττού: «Πιόνι» στον σχεδιασμό Τσίπρα, σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 18:00

Lavipharm: «Άλμα» 24,1% στις ενοποιημένες πωλήσεις στο α’ εξάμηνο – Στο +5,2% το EBITDA

Ειδήσεις
17/09/2026 - 17:59

Το Δημογραφικό στο επίκεντρο: Η Ελλάδα αναζητά λύσεις για την οικογένεια και τη νέα γενιά

Επιχειρήσεις
17/09/2026 - 17:51

ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ: Ενημέρωση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών το επενδυτικό σχέδιο που αναπτύσσει στη Σάνη Χαλκιδικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ