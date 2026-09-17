Κοινή άσκηση Ελλάδας-Ισραήλ στη Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλάκατους

Κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας και Ισραήλ πραγματοποιήθηκε στη Μεσόγειο, με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο ισραηλινών πυραυλακάτων, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η άσκηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη συνεργασία των δύο Πολεμικών Ναυτικών και είχε ως βασικό στόχο τη βελτίωση του επιπέδου συντονισμού τους, καθώς και την ενίσχυση της ικανότητάς τους να αναπτύσσουν κοινή δράση και να επιχειρούν αποτελεσματικά σε διαφορετικές συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι συμμετέχουσες δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν στην αντιμετώπιση διαφορετικών επιχειρησιακών σεναρίων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν περιστατικά έκτακτης ανάγκης, αλλά και διαδικασίες για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ των δύο πλευρών. Μέσω της συμμετοχής στελεχών από τα δύο Πολεμικά Ναυτικά επιδιώχθηκε η μεταφορά γνώσεων και εμπειρίας, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των συμμετεχουσών μονάδων.

Ο διοικητής της 3ης Μοίρας, πλοίαρχος Τ., δήλωσε: «Η εμβάθυνση της συνεργασίας με τα Πολεμικά Ναυτικά εταίρων ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τους διεθνείς δεσμούς, συμβάλλοντας παράλληλα στην περιφερειακή σταθερότητα. Μια τέτοια συνεργασία ενισχύει την ετοιμότητα των δυνάμεων για την αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος σεναρίων, ενδυναμώνει την προστασία των θαλάσσιων συνόρων του Ισραήλ και ενισχύει περαιτέρω το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό ως στρατηγικό πυλώνα για το κράτος του Ισραήλ και την ασφάλειά του».