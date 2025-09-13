Τραμπ προς ΝΑΤΟ: Κυρώσεις στη Ρωσία μόνο αν ακολουθήσουν όλοι – «Αλλιώς, μην σπαταλάτε τον χρόνο μου»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε επιστολή προς το ΝΑΤΟ, στην οποία εκφράζει την πρόθεσή του να εφαρμόσει αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, υπό τον όρο ότι όλα τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας θα ευθυγραμμιστούν πλήρως με αυτή την πολιτική και θα διακόψουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Στο ίδιο κείμενο, ο Τραμπ επικρίνει έντονα την ανοχή που, όπως λέει, δείχνουν ορισμένα κράτη απέναντι στη Μόσχα μέσω της συνέχισης των ενεργειακών συναλλαγών. «Η δέσμευση του ΝΑΤΟ για τη νίκη δεν ήταν ποτέ απόλυτη», γράφει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «η αγορά ρωσικού πετρελαίου από κάποιους συμμάχους είναι σοκαριστική και υπονομεύει σοβαρά τη διαπραγματευτική τους ισχύ απέναντι στη Ρωσία». Καταλήγει δηλώνοντας: «Είμαι έτοιμος να προχωρήσω, όταν είστε κι εσείς έτοιμοι».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι μοναδικός του στόχος είναι η λήξη του πολέμου και η διάσωση χιλιάδων ζωών, τόσο Ρώσων όσο και Ουκρανών: «Είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω να τελειώσει αυτό και να σωθούν ζωές», αναφέρει.

Ο Τραμπ στρέφεται επίσης κατά της Κίνας, την οποία κατηγορεί για ισχυρή επιρροή πάνω στη Ρωσία. Όπως τονίζει, οι υψηλοί δασμοί που προτείνει «θα σπάσουν αυτή τη σχέση ελέγχου και επιρροής που ασκεί το Πεκίνο στη Μόσχα».

Σημειώνεται ότι μόλις χθες (Παρασκευή, 12/9) σύμφωνα με δημοσιεύματα στα διεθνή Μέσα, ο Τραμπ απηύθυνε έκκληση στους G7 για επιβολή «ουσιαστικών δασμών» στα προϊόντα από την Κίνα και την Ινδία, με στόχο να σταματήσουν οι αγορές ρωσικού πετρελαίου. Παράλληλα, την ίδια μέρα, δήλωσε στο Fox News ότι η υπομονή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, «εξαντλείται και μάλιστα γρήγορα», αφήνοντας να εννοηθεί πως επίκεινται νέα μέτρα πίεσης προς τη Μόσχα.

Η ανάρτηση που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social:

Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο, και όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Όπως γνωρίζετε, η δέσμευση του ΝΑΤΟ για ΝΙΚΗ είναι πολύ μικρότερη από 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από ορισμένα κράτη είναι συγκλονιστική! Αυτό αποδυναμώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική σας θέση και τη διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της Ρωσίας.

Εν πάση περιπτώσει, είμαι έτοιμος να «προχωρήσω» όταν είστε έτοιμοι. Απλά πείτε πότε. Πιστεύω ότι αυτό, σε συνδυασμό με το ΝΑΤΟ, ως ομάδα, που επιβάλλει δασμούς 50% έως 100% στην Κίνα, οι οποίοι θα καταργηθούν πλήρως μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία, θα συμβάλει επίσης σημαντικά στον τερματισμό αυτού του θανατηφόρου, αλλά γελοίου πολέμου.

Η Κίνα έχει ισχυρό έλεγχο, ακόμη και επιρροή, στη Ρωσία, και αυτά τα ισχυρά δασμολογικά μέτρα θα σπάσουν αυτή την επιρροή. Αυτός δεν είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ (δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος!), είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ του Μπάιντεν και του Ζελένσκι. Είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω να σταματήσει και να σωθούν χιλιάδες ζωές Ρώσων και Ουκρανών (7.118 ζωές χάθηκαν μόνο την περασμένη εβδομάδα. ΤΡΕΛΌ!). Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο ΠΌΛΕΜΟΣ θα τελειώσει γρήγορα και όλες αυτές οι ζωές θα σωθούν! Αν όχι, απλώς σπαταλάτε το χρόνο μου και το χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΈΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΊΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΉΣ».