ΗΠΑ: Έκκληση σε G7 και ΕΕ για δασμούς 100% σε Κίνα και Ινδία

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κάλεσε την Παρασκευή (12/9) τους συμμάχους της G7 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλουν «ουσιαστικούς δασμούς» στα προϊόντα από την Κίνα και την Ινδία, με στόχο να σταματήσουν οι αγορές ρωσικού πετρελαίου.

«Οι αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα και την Ινδία χρηματοδοτούν τον πολεμικό μηχανισμό του Πούτιν και παρατείνουν την άσκοπη σφαγή του ουκρανικού λαού», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σε δήλωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Reuters.

«Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, καταστήσαμε σαφές στους συμμάχους μας στην ΕΕ ότι, αν θέλουν πραγματικά να τερματίσουν τον πόλεμο στην περιοχή τους, πρέπει να ενωθούν μαζί μας και να επιβάλουν σημαντικούς δασμούς, οι οποίοι θα καταργηθούν την ημέρα που θα τελειώσει ο πόλεμος», πρόσθεσε ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέβαλε επιπλέον δασμό 25% στις εισαγωγές από την Ινδία, σε μια προσπάθεια να πιέσει το Νέο Δελχί να σταματήσει τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου σε μειωμένες τιμές. Η κίνηση αυτή αύξησε το συνολικό ύψος των τιμωρητικών δασμών στα ινδικά προϊόντα στο 50% και επιδείνωσε τις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο, ο Τραμπ απέφυγε να επιβάλλει πρόσθετους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές για τον ίδιο λόγο, καθώς η κυβέρνησή του βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για μια ευαίσθητη εμπορική εκεχειρία με το Πεκίνο, η οποία έχει οδηγήσει στη μείωση των δασμών αντιποίνων από επίπεδα άνω του 100%.

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του με το Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν «εξαντλείται», χωρίς ωστόσο να απειλήσει με νέες κυρώσεις τη Ρωσία κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News.

Ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αποτυχία του Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο, παρά τις ειρηνευτικές του προσπάθειες. Υπογράμμισε ότι «οι κυρώσεις σε τράπεζες και πετρέλαιο είναι μια επιλογή που μπορεί να αυξηθεί μαζί με τους δασμούς», προσθέτοντας ωστόσο ότι «και οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συμμετάσχουν».

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών τόνισε ότι οι εταίροι της G7 πρέπει, επίσης, να ενισχύσουν την πίεση προς τη Ρωσία. «Η κυβέρνηση Ειρήνης και Ευημερίας του Προέδρου Τραμπ είναι έτοιμη και οι εταίροι μας της G7 πρέπει να μας ακολουθήσουν», σημείωσε.