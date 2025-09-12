Τραμπ κατά Πούτιν: Η υπομονή μου εξαντλείται - Έρχονται νέες κυρώσεις

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η υπομονή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, «εξαντλείται και μάλιστα γρήγορα», αφήνοντας να εννοηθεί πως επίκεινται νέα μέτρα πίεσης προς τη Μόσχα.

Μιλώντας σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Fox and Friends» του Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις σε ρωσικές τράπεζες, καθώς και δασμούς και άλλα μέτρα, με στόχο να ασκηθεί πίεση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Εξαντλείται και μάλιστα γρήγορα», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το κλίμα στις σχέσεις με τον Πούτιν.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισημαίνοντας τις δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις: «Είναι εκπληκτικό. Όταν ο Πούτιν ήθελε να το κάνει, ο Ζελένσκι δεν ήθελε. Όταν ο Ζελένσκι ήθελε να το κάνει, ο Πούτιν δεν ήθελε. Τώρα ο Ζελένσκι θέλει και ο Πούτιν είναι ένα ερωτηματικό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «θα πρέπει να πάρουν μια πολύ, πολύ σκληρή στάση», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο αποφασιστικών κινήσεων εάν η Ρωσία δεν δείξει διάθεση για συμβιβασμό.

Η τοποθέτηση Τραμπ εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης με τη Μόσχα και έρχεται σε μια στιγμή που η Ουάσιγκτον πιέζει για λύση μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά παράλληλα ενισχύει την πολιτική των κυρώσεων.