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Ευρωζώνη: Το εμπορικό πλεόνασμα υποχώρησε στα €12,1 δισ. τον Ιούλιο
Ειδήσεις
13:15 - 15 Σεπ 2025

Ευρωζώνη: Το εμπορικό πλεόνασμα υποχώρησε στα €12,1 δισ. τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ παρουσίασε πλεόνασμα 12,1 δισ. ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούλιο του 2025, σε σύγκριση με το πλεόνασμα 15,9 δισ. ευρώ που παρουσίασε τον Ιούλιο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Οι εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ τον Ιούλιο του 2025 ανήλθαν σε 227,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 0,5% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024.

Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 215,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024.

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Τον Ιούλιο του 2025, το ισοζύγιο της ΕΕ αυξήθηκε σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, με το πλεόνασμα να αυξάνεται από 7,9 δισ. ευρώ σε 12,1 δισ. ευρώ. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πλεονασμάτων των χημικών και συναφών προϊόντων, τα οποία αυξήθηκαν από 14,5 δισ. ευρώ σε 16,6 δισ. ευρώ, και των μηχανημάτων και οχημάτων, τα οποία αυξήθηκαν από 16,5 δισ. ευρώ σε 21,4 δισ. ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, το ισοζύγιο της ΕΕ μειώθηκε κατά 3,8 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης του πλεονάσματος των χημικών προϊόντων από 22,2 δισ. ευρώ σε 16,6 δισ. ευρώ και των άλλων μεταποιημένων προϊόντων, με το έλλειμμα να αυξάνεται από -1,9 δισ. ευρώ σε -3,1 δισ. ευρώ.

Το πλεόνασμα της ΕΕ μειώθηκε στο επτάμηνο εξαιτίας της αύξησης των εισαγωγών

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, η ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα 91,8 δισ. ευρώ, έναντι 108,9 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.

Οι εξαγωγές εμπορευμάτων εκτός ΕΕ αυξήθηκαν σε 1,570,4 δισ. ευρώ (αύξηση 3,8% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε 1,478,6 δισ. ευρώ (αύξηση 5,3% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024).

Το ενδοκοινοτικό εμπόριο αυξήθηκε σε 2,426,3 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2025 και είναι αυξημένο κατά 1,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2024.

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