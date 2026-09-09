Μειώθηκαν οι αυτοκτονίες στην ΕΕ: Χαμηλά ποσοστά σε Ελλάδα, Κύπρο - Το 76,4% είναι άνδρες

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Το 2023, 48.370 κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχασαν τη ζωή τους από αυτοκτονία, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1,0% του συνόλου των θανάτων. Αυτό αντιστοιχεί σε τυποποιημένο δείκτη θνησιμότητας 10,4 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, καταγράφοντας μικρή υποχώρηση από τους 10,6 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους το 2022 και τους 12,2 το 2013.

Τα υψηλότερα ποσοστά στη Λιθουανία – Τα χαμηλότερα στην Κύπρο

Ο αριθμός των θανάτων από αυτοκτονία ανά 100.000 κατοίκους ήταν υψηλότερος στη Λιθουανία (18,8), τη Σλοβενία (16,4) και την Ουγγαρία (16,1).

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (3,5), την Ελλάδα (4,3) και τη Μάλτα (5,5).

Πολύ υψηλότερο το ποσοστό στους άνδρες

Ο ακαθάριστος δείκτης θνησιμότητας από αυτοκτονία ήταν σημαντικά υψηλότερος στους άνδρες, φτάνοντας τους 16,9 θανάτους ανά 100.000 άνδρες, έναντι 5,0 ανά 100.000 γυναίκες.

Οι άνδρες αντιστοιχούσαν στο 76,4% του συνόλου των θανάτων από αυτοκτονία στην ΕΕ. Το ποσοστό αυτό κυμαινόταν από 70,2% στην Ολλανδία έως 90,3% στη Μάλτα.

Αυξάνεται ο δείκτης όσο αυξάνεται η ηλικία

Ο ακαθάριστος δείκτης θνησιμότητας αυξανόταν όσο αυξανόταν η ηλικία. Από 0,2 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους στις ηλικίες κάτω των 15 ετών, έφτανε τους 17,3 θανάτους ανά 100.000 στις ηλικίες 65 ετών και άνω.

Οι άνδρες εμφάνιζαν υψηλότερα ποσοστά σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με εξαίρεση τα παιδιά κάτω των 15 ετών, όπου τα ποσοστά ήταν παρόμοια.