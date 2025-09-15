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easyJet: Εκπτώσεις έως και 20% σε επιλεγμένες πτήσεις
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:58 - 15 Σεπ 2025

easyJet: Εκπτώσεις έως και 20% σε επιλεγμένες πτήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η easyJet ανακοίνωσε την έναρξη του δημοφιλούς «Big Orange Sale», προσφέροντας εκπτώσεις έως 20% για 8.000 θέσεις σε όλα τα δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας. 

Η προσφορά είναι διαθέσιμη πλέον στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή της εταιρείας, δίνοντας στους ταξιδιώτες την ευκαιρία να εξασφαλίσουν εξαιρετικές τιμές μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2025, στις 13:00.

Οι εκπτώσεις ισχύουν για επιλεγμένα δρομολόγια, για ταξίδια μεταξύ 29 Σεπτεμβρίου 2025 και 22 Μαρτίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να προγραμματίσουν τις φθινοπωρινές ή χειμερινές τους διακοπές, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για αναψυχή. Πρόκειται για την ιδανική ευκαιρία να ανακαλύψετε νέους προορισμούς ή να επισκεφθείτε ξανά αγαπημένα σας μέρη σε μειωμένες τιμές.

Το ευρύ δίκτυο συνδέσεων της easyJet προσφέρει πρόσβαση στους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ευρώπης. Κάποια από τα κύρια δρομολόγια από την Αθήνα περιλαμβάνουν: το Λονδίνο, το Μιλάνο, τη Νάπολη, το Παρίσι και τη Λισαβόνα.

Με ένα ισχυρό δίκτυο από την Αθήνα και άλλα μεγάλα ελληνικά αεροδρόμια, η easyJet συνεχίζει να συνδέει την Ελλάδα με κορυφαίους προορισμούς σε όλη την Ευρώπη, καθιστώντας την εξερεύνηση της ηπείρου πιο εύκολη από ποτέ. Για να δείτε όλες τις πτήσεις και να επωφεληθείτε από την προσφορά, μπορείτε να πατήσετε εδώ.

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