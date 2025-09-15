Παράταση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης έως τις 15 Οκτωβρίου

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε την παράταση έως τις 15 Οκτωβρίου για την υποβολή αιτήσεων από Δήμους και φορείς αναπηρίας, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω, καθώς και ατόμων με αναπηρία.

«Είναι πολύ σημαντική δράση η ψηφιακή εκπαίδευση ευάλωτων συνανθρώπων μας και η ισότιμη πρόσβασή τους στο ψηφιακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης παρέχει τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, το εκπαιδευτικό υλικό, τους εκπαιδευτές και το υποστηρικτικό προσωπικό, την τεχνική υποστήριξη και την επιμόρφωση των εκπαιδευτών. Στο πλαίσιο της ουσιαστικής συνεργασίας με Δήμους και φορείς αναπηρίας, τους διαθέτουμε κάθε δυνατή υποστήριξη σε όλα τα βήματα της διαδικασίας για τη λειτουργία Κόμβων Ενδυνάμωσης», ανέφερε η κα Μιχαηλίδου.

Δομές υλοποίησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης, διάρκειας 70 ωρών για άτομα άνω των 65 ετών και 80 ωρών για άτομα με αναπηρία, θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης μαθήματα σε 120 Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης στους Δήμους για τους ηλικιωμένους και σε 80 Κόμβους σε χώρους και δομές φορέων αναπηρίας.

Οι Κόμβοι για τα άτομα άνω των 65 θα λειτουργήσουν σε κοινωνικές δομές ηλικιωμένων των Δήμων, όπως Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), Λέσχες Φιλίας, Κέντρα Φιλίας Ηλικιωμένων (ΚΕΦΗ) και Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

Αντίστοιχα, οι Κόμβοι για τα άτομα με αναπηρία θα λειτουργήσουν σε δομές του Ινστιτούτου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), σε χώρους της ΕΣΑμεΑ και των παραρτημάτων της, οργανώσεων ατόμων με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, καθώς και σε Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) και σε δομές πιστοποιημένων φορέων αναπηρίας.

Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα, μετά την παράταση, ορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2025.