Μπέσεντ: Η εμπορική συμφωνία με την Κίνα «είναι κοντά»

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εξέφρασε την Τρίτη (16/9) την πεποίθησή του ότι η εμπορική συμφωνία με την Κίνα «βρίσκεται κοντά».

Με τους λεγόμενους αμοιβαίους δασμούς να τίθενται σε ισχύ το Νοέμβριο, ο Μπέσεντ δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι αναμένει να υπάρξουν περαιτέρω συνομιλίες πριν από τότε. «Θα ξανασυναντηθούμε με την Κίνα. Κάθε μία από αυτές τις συνομιλίες έχει γίνει όλο και πιο παραγωγική. Νομίζω ότι οι Κινέζοι αντιλαμβάνονται πλέον ότι μια εμπορική συμφωνία είναι εφικτή».

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι διαπραγματεύσεις έχουν γνωρίσει αρκετές ανατροπές, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για τους αρχικούς δασμούς «ημέρας απελευθέρωσης» προς τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ στις 2 Απριλίου. Αρχικά, η Κίνα θα αντιμετώπιζε δασμούς έως και 145%, ωστόσο αυτοί ανεστάλησαν όσο οι συνομιλίες βρίσκονταν σε εξέλιξη. Η πρώτη αναστολή των αμοιβαίων δασμών επρόκειτο να λήξει στις 12 Αυγούστου, αλλά ο Τραμπ την παρέτεινε έως τις 10 Νοεμβρίου.

Ο Μπέσεντ επισήμανε ότι οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ του έχουν μεταφέρει πως «τα κινεζικά προϊόντα πλημμυρίζουν τις αγορές τους και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Είναι ελαφρώς εξοργισμένοι με την εισροή αυτών των προϊόντων».

Το 2024 οι ΗΠΑ είχαν εμπορικό έλλειμμα σχεδόν 300 δισ. δολαρίων με την Κίνα. Το 2025 αναμένεται να μειωθεί σημαντικά, ενώ μέχρι τον Ιούλιο είχε ήδη περιοριστεί στα 128 δισ. δολάρια. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, εκτιμά πως το έλλειμμα «θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 30% φέτος και πιθανώς περισσότερο το 2026».

«Έτσι, η ιδέα εδώ είναι να επιτευχθεί ισορροπία, να υπάρχει δίκαιο εμπόριο», τόνισε.