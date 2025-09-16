Citi: Στόχος τα $4.300 για το Ethereum έως το τέλος του έτους

Η Citigroup έθεσε ως στόχο για το τέλος του έτους την τιμή των 4.300 δολαρίων για το Ethereum, επικαλούμενη τη ζήτηση των επενδυτών και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για περιπτώσεις χρήσης που βασίζονται στο δίκτυό του, όπως τα stablecoins και η tokenization.

Ο στόχος της αμερικανικής χρηματιστηριακής παραμένει χαμηλότερος από το ιστορικό υψηλό των 4.955,14 δολαρίων που κατέγραψε το Ethereum τον περασμένο μήνα.

Η Citi σημείωσε ότι η πρόσφατη άνοδος της τιμής μπορεί να αντανακλά περισσότερο το επενδυτικό κλίμα παρά τα θεμελιώδη μεγέθη. «Οι τρέχουσες τιμές είναι πάνω από τις εκτιμήσεις δραστηριότητας, πιθανώς λόγω της πρόσφατης πίεσης αγοράς και του ενθουσιασμού για τις περιπτώσεις χρήσης», ανέφερε χαρακτηριστικά σε σημείωμά της.

Το Ethereum εξελίσσεται σε προτιμώμενο token για εταιρείες που αναζητούν ενεργές αποδόσεις. Σε αντίθεση με το Bitcoin, το οποίο στηρίζεται αποκλειστικά στην ανατίμηση της τιμής, το Ethereum μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εγγύηση, επιτρέποντας στους κατόχους του να αποκομίζουν αποδόσεις στηρίζοντας το δίκτυο. Παράλληλα, η Citi αναμένει ότι οι εισροές στα ETF Ethereum, ως δείκτης ζήτησης, θα είναι μικρότερες σε σύγκριση με εκείνες του Bitcoin.

Τον περασμένο μήνα, η Standard Chartered αναθεώρησε ανοδικά το δικό της στόχο για το τέλος του έτους, ανεβάζοντάς τον από τα 4.000 δολάρια στα 7.500 δολάρια. Η τράπεζα επικαλέστηκε την ενισχυμένη συμμετοχή του κλάδου και την αύξηση των εταιρικών τοποθετήσεων, εκτιμώντας παράλληλα ότι ο τομέας των stablecoins θα μπορούσε να οκταπλασιαστεί έως το 2028, ενισχύοντας τα έσοδα και τη ζήτηση στο δίκτυο Ethereum.

Σύμφωνα με τη Citi, το bull case για το Ethereum φτάνει στα 6.400 δολάρια, σενάριο που θα στηριχθεί στην αύξηση της δραστηριότητας και την ευρύτερη υιοθέτηση εφαρμογών βασισμένων στο δίκτυο. Αντίθετα, το bear case περιορίζει την τιμή στα 2.200 δολάρια, σε περίπτωση μακροοικονομικής επιβράδυνσης και πτώσης των χρηματιστηριακών αγορών.