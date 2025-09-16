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Πένθος για τον παγκόσμιο κινηματογράφο: Έφυγε από τη ζωή ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ
Ειδήσεις
15:35 - 16 Σεπ 2025

Πένθος για τον παγκόσμιο κινηματογράφο: Έφυγε από τη ζωή ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Reporter.gr Newsroom
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Μεγάλη απώλεια για την παγκόσμια τέχνη και τον κινηματογράφο, καθώς ο σπουδαίος ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Ρόμπερτ Ρέντφορντ πέθανε σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη καλλιτεχνική κληρονομιά.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από τη Σίντι Μπέργκερ, διευθύνουσα σύμβουλο του γραφείου δημοσίων σχέσεων Rogers & Cowan PMK, η οποία ανέφερε ότι ο Ρέντφορντ «έφυγε» ήσυχα στον ύπνο του, στο σπίτι του στη Γιούτα. Αν και δεν δόθηκε επίσημη αιτία θανάτου, η είδηση σκόρπισε θλίψη σε συναδέλφους, θαυμαστές και δημιουργούς σε όλο τον κόσμο.

Καριέρα με εμβληματικούς ρόλους και διακρίσεις

Ο Ρέντφορντ σφράγισε τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες που έγραψαν ιστορία, όπως το «Οι δύο ληστές» (1969) με τον Πωλ Νιούμαν, το «Το κεντρί» (1973), «Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου». Η ερμηνευτική του δεινότητα τον ανέδειξε σε έναν από τους τελευταίους μεγάλους σταρ του κλασικού κινηματογράφου.

Από τους ρόλους του που έγραψαν ιστορία είναι «Τα καλύτερά μας χρόνια», όπου Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Μπάρμπρα Στρέιζαντ είναι οι πρωταγωνιστές ενός θυελλώδη έρωτα και της σύγκρουσης αξιών που τους χωρίζει.

Ως σκηνοθέτης, ξεχώρισε με το δραματικό αριστούργημα «Ordinary People» (1980), το οποίο του χάρισε το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας, επιβεβαιώνοντας την πολυδιάστατη καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Οραματιστής του ανεξάρτητου κινηματογράφου

Πέρα από την υποκριτική και τη σκηνοθεσία, ο Ρέντφορντ υπήρξε οραματιστής και στήριξε ενεργά τον ανεξάρτητο κινηματογράφο, ιδρύοντας το Sundance Film Festival, το οποίο με τα χρόνια εξελίχθηκε σε κορυφαίο θεσμό παγκόσμιας προβολής νέων δημιουργών.

Η απώλειά του προκάλεσε συγκίνηση στη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα. Σκηνοθέτες, ηθοποιοί και παραγωγοί τον αποχαιρέτησαν με λόγια θαυμασμού για το ήθος, το ταλέντο και τη διαχρονική προσφορά του στην έβδομη τέχνη.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ αφήνει πίσω του όχι μόνο μια πλούσια φιλμογραφία αλλά και μια παρακαταθήκη που θα εμπνέει τις επόμενες γενιές δημιουργών.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 20:08
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