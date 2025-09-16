Κάλας προς Γερμανία: Αν δεν στηρίζετε τις κυρώσεις κατά του Ισραήλ, φέρτε εναλλακτικές

Σε συνέντευξή της στο Euronews, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας, επιβεβαίωσε την ευρωπαϊκή στρατηγική που αφορά την αναστολή των εμπορικών διατάξεων της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ–Ισραήλ, στον απόηχο της κλιμάκωσης της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στη Γάζα και της νέας χερσαίας επίθεσης που ξεκίνησε την Τρίτη.

Η ίδια μίλησε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία δήλωσε στη διάσκεψη για την Κατάσταση της Ένωσης ότι θα εισηγηθεί την αναστολή της «διμερούς στήριξης» προς το Ισραήλ και παράλληλα τη μερική αναστολή των εμπορικών προβλέψεων της Συμφωνίας Σύνδεσης.

«Υψηλό το κόστος για το Ισραήλ»

Η Κάλας ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μέτρο με σημαντικό αντίκτυπο. Όπως εξήγησε, το συνολικό εμπόριο ΕΕ–Ισραήλ ανήλθε σε 42,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, και περίπου το 37% αυτού του όγκου υπάγεται σε προτιμησιακή μεταχείριση στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης.

«Είναι λοιπόν ένα σημαντικό ποσό», σημείωσε η ίδια, «και όσον αφορά την προτιμησιακή μεταχείριση, τότε το 37% αυτού του εμπορίου όντως υπάγεται σε αυτήν. Επομένως, σίγουρα αυτό το βήμα θα έχει υψηλό κόστος για το Ισραήλ».

Εμπόδια στην εφαρμογή – Η στάση Γερμανίας και Ιταλίας

Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει επίσημα τις σχετικές προτάσεις την Τετάρτη, το ζήτημα παραμένει πολιτικά ευαίσθητο, καθώς απαιτείται έγκριση με ειδική πλειοψηφία των κρατών-μελών.

Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον μία εκ των μεγάλων χωρών, όπως η Γερμανία ή η Ιταλία, θα πρέπει να συνταχθεί με την πρόταση, κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Αντίθετα, χώρες όπως η Τσεχία, η Ιταλία και η Γερμανία έχουν μπλοκάρει κάθε προηγούμενη απόπειρα κυρώσεων ή πίεσης προς το Ισραήλ.

Η Κάλας εμφανίστηκε επικριτική προς αυτή τη στάση, λέγοντας ότι αν αναγνωρίζεται η σοβαρότητα της κατάστασης, τότε θα πρέπει να κατατεθούν συγκεκριμένες εναλλακτικές. Όπως τόνισε: «Το ερώτημά μου προς όλους τους ομολόγους –γιατί δεν είναι μόνο η Γερμανία– ήταν το εξής: αν συμφωνείτε με τη διάγνωση ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή, καταστροφική και μη βιώσιμη, τότε τι κάνουμε γι’ αυτό;

Αν δεν υποστηρίζετε αυτά τα μέτρα, τότε ποια μέτρα μπορείτε να στηρίξετε; Φέρτε εναλλακτικές».

Προχώρησε, μάλιστα, ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας: «Αν η Γερμανία είχε συμφωνήσει σε κάτι πριν από μερικά χρόνια ή συμφωνούσε τώρα, τότε στην πραγματικότητα θα υπήρχε πίεση προς το Ισραήλ και η κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη ίσως να μην είχε φτάσει σε αυτό το σημείο».