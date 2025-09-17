Μαζικές διαδηλώσεις στο Λονδίνο κατά της επίσημης επίσκεψης Τραμπ

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέπτυξε τουλάχιστον 1.600 αστυνομικούς για την επιτήρηση της πορείας, καθώς η ένταση και η συμμετοχή κρίθηκαν υψηλές.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με μηνύματα όπως: «Οι μετανάστες είναι ευπρόσδεκτοι, ο Τραμπ όχι», «Όχι στον ρατσισμό, όχι στον Τραμπ» και «Βομβαρδίστε παιδιά στη Γάζα και γιορτάστε στο Ηνωμένο Βασίλειο» — εκφράζοντας την οργή τους για την εξωτερική και μεταναστευτική πολιτική του Αμερικανού προέδρου.

Η Ζόι Γκάρντνερ, μέλος του συνασπισμού “Stop Trump”, που διοργάνωσε τη διαδήλωση, εξήγησε στο AFP: «Θέλουμε να δώσουμε στους Βρετανούς τη δυνατότητα να εκφράσουν την αποστροφή τους για τον Τραμπ, την πολιτική του και τον ρατσισμό του».

Μια άλλη διαδηλώτρια, η Τζο Ουίλιαμσον, 58 ετών, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, δήλωσε: «Φοβάμαι για τον τρόπο με τον οποίο εξαιρετικά κακοί άνδρες αποκτούν εξουσία στον κόσμο».

Η ίδια αναφέρθηκε και στη μαζική συγκέντρωση της ακροδεξιάς που είχε πραγματοποιηθεί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με περίπου 110.000 συμμετέχοντες, χαρακτηρίζοντάς την «ιδιαίτερα ρατσιστική» και εξηγώντας πως η σημερινή διαδήλωση ήταν, εν μέρει, και μια απάντηση σε αυτή.