Θερμή υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Καπιτώλιο

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, υποδέχτηκε στο Καπιτώλιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος έθεσε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το Πατριαρχείο και ανέδειξε τις προτεραιότητές του. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η θρησκευτική ελευθερία, η προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων και η προώθηση του διαθρησκειακού διαλόγου.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο απολαμβάνει διακομματικό σεβασμό στο Κογκρέσο, όπου αναγνωρίζεται η πνευματική του σημασία, η σταθερή δέσμευσή του στην ειρήνη και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών.

Αργότερα, ο Πατριάρχης θα επισκεφθεί τον ιερό ναό της Αγίας Αικατερίνης στη Βιρτζίνια, όπου θα τελέσει δοξολογία και θα απευθυνθεί στους πιστούς, μεταφέροντας το μήνυμα της Μητέρας Εκκλησίας προς τους ορθόδοξους της περιοχής.

Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην αμερικανική πρωτεύουσα θα ολοκληρωθεί με δεξίωση προς τιμήν του, παρουσία του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, σημαντικών πολιτικών και προσωπικοτήτων της ομογένειας. Το δείπνο διοργανώνεται από το Ίδρυμα Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και τον Άρχοντα Ιωάννη Κουδούνη.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα (17/9) είχε παρατεθεί επίσημο δείπνο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη, εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, πρέσβεις και εκπρόσωποι της ελληνικής ομογένειας, ενώ ανάμεσα στους παρόντες ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ιεράρχες των ΗΠΑ, η πρέσβειρα της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Αικατερίνη Νασίκα και η υποψήφια πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοιλ.