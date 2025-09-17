Βαρθολομαίος στο State Department: Προειδοποιεί για την άνοδο του εθνικισμού και καλεί σε διάλογο

Επίσημο δείπνο προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου παρέθεσε ο Αμερικανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μάικλ Ρήγας, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σηματοδοτώντας τη στενή συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και του διαθρησκευτικού διαλόγου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, πρέσβεις και εκπρόσωποι της ελληνικής ομογένειας, ενώ ανάμεσα στους παρόντες ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ιεράρχες των ΗΠΑ, η πρέσβειρα της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Αικατερίνη Νασίκα και η υποψήφια πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοιλ.

Στην ομιλία του, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος προειδοποίησε για την άνοδο του εθνικισμού, επισημαίνοντας τη σημασία του αμοιβαίου σεβασμού και της συνεργασίας μεταξύ των θρησκειών. «Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ασπάζεται τον εθνοφυλετισμό ως πολιτική, ακόμη και όταν ορισμένες από τις αδελφές Εκκλησίες μας το έχουν κάνει», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η αληθινή θρησκεία καλείται να ενώνει και όχι να διαιρεί. Παράλληλα, τόνισε ότι η αποστολή της Εκκλησίας είναι να ξεπερνά τα εθνικά όρια και να καλλιεργεί την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου.

Από την πλευρά του, ο κ. Ρήγας αναγνώρισε τον Πατριάρχη ως πνευματικό ηγέτη και συνοδοιπόρο στην υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας. Τόνισε ότι η προστασία της πίστης αποτελεί θεμελιώδη αρχή της αμερικανικής δημοκρατίας, κατοχυρωμένη από την Πρώτη Τροπολογία, και δεσμεύθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται το δικαίωμα της λατρείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναφέρθηκε επίσης σε ιστορικές στιγμές που συνδέουν την Ορθοδοξία με τις ΗΠΑ, όπως η μεταστροφή του Φίλιπ Λάντγουελ Γ΄ το 1738, ο οποίος έγινε ο πρώτος Αμερικανός που ασπάστηκε την Ορθοδοξία.

Συμβολή στην εθιμοτυπική πλευρά των επισκέψεων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, όπου κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και παρακολούθησε την εθιμοτυπική αλλαγή φρουράς. Τον συνόδευσαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Στη συνέχεια, συμμετείχε σε πρωινό γεύμα στην οικία του Τούρκου πρέσβη και σε μεσημεριανό που παρατέθηκε από την πρέσβειρα της Ελλάδας, Αικατερίνη Νασίκα, στον ιστορικό χώρο του Ντάμπαρτον Όουκς.

Κατά το γεύμα, ο Πατριάρχης υπογράμμισε τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και τη διαχρονική σύνδεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο πρώτος θρόνος της Ορθοδοξίας, είναι ένας ζωντανός και ζωτικός φορέας αυτής της πολύτιμης κληρονομιάς. Ενώνει την πίστη με τον πολιτισμό, διακηρύσσοντας την αλήθεια του Χριστού και την ελευθερία του ανθρώπου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στις ΗΠΑ συνδυάζει τον πνευματικό ρόλο με τη διπλωματική διάσταση, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του Πατριαρχείου ως παράγοντα προώθησης της ειρήνης, της θρησκευτικής ελευθερίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου στον σύγχρονο κόσμο.