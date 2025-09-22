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Μάλτα: Θα αναγνωρίσουμε το Παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Ειδήσεις
13:00 - 22 Σεπ 2025

Μάλτα: Θα αναγνωρίσουμε το Παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η Μάλτα θα ανακοινώσει την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα (22/9), σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού.

Η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος την Κυριακή (21/9), σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην προώθηση της λύσης των δύο κρατών για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η Γαλλία και αρκετές άλλες χώρες αναμένεται να λάβουν την ίδια απόφαση σήμερα.

Ο πρωθυπουργός της Μάλτας, Ρόμπερτ Αμπέλα, ανακοίνωσε για πρώτη φορά το Μάιο τα σχέδια για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, αλλά η διάσκεψη του ΟΗΕ αναβλήθηκε αργότερα. Το μεσογειακό νησί της ΕΕ έχει ιστορικό υποστήριξης των παλαιστινιακών αιτημάτων και έχει υποστηρίξει τις προσπάθειες για μια λύση δύο κρατών, διατηρώντας παράλληλα διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Αργά την Κυριακή, ο Αμπέλα χαιρέτισε την παράδοση μιας αποστολής αλεύρου που δωρίστηκε από τη Μάλτα στη Γάζα «την παραμονή της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από τη Μάλτα», σε μια ανάρτηση στο Facebook. Είπε ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι «ιστορική» και ότι η Μάλτα παρέμενε προσηλωμένη στην επίτευξη ειρήνης στην περιοχή.

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