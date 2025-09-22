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Η Zeekr, η premium μάρκα αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων του ομίλου Geely, πραγματοποίησε με εξαιρετική επιτυχία την πρώτη της επίσημη παρουσίαση στο ελληνικό κοινό
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12:50 - 22 Σεπ 2025

Η Zeekr, η premium μάρκα αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων του ομίλου Geely, πραγματοποίησε με εξαιρετική επιτυχία την πρώτη της επίσημη παρουσίαση στο ελληνικό κοινό

Νίκος Λιβανός
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Ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία η πρώτη επίσημη παρουσίαση της Zeekr στην Ελλάδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον σημαντικότερο εκθεσιακό θεσμό της χώρας.

Η Zeekr, η premium μάρκα αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων του ομίλου Geely, πραγματοποίησε με εξαιρετική επιτυχία την πρώτη της επίσημη παρουσίαση στο ελληνικό κοινό, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Zeekr στην Auto Thessaloniki 2025 υπογραμμίστηκε από την παρουσία και των τριών μοντέλων της προιοντικής της γκάμας, κερδίζοντας το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό των επισκεπτών:

  • Zeekr X: Το premium compact SUV που συνδυάζει κομψό design, εξαιρετική ευρυχωρία και προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας, ιδανικό για καθημερινή χρήση χωρίς συμβιβασμούς.
  • Zeekr 7X: Το μεσαίο SUV που αναδεικνύει τον οικογενειακό χαρακτήρα της μάρκας, με κορυφαία άνεση, μεγάλες δυνατότητες αυτονομίας και ταχύτητας φόρτισης, καθώς και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.
  • Zeekr 001: Το εμβληματικό shooting brake της μάρκας, που ξεχωρίζει για την αεροδυναμική του σχεδίαση, τις επιδόσεις υψηλού επιπέδου και την πολυτέλεια που προσφέρει στην κατηγορία του.

Η μάρκα Zeekr συστήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, δίνοντας το στίγμα της: premium χαρακτήρας, τεχνολογική υπεροχή και μια νέα προσέγγιση στην ηλεκτροκίνηση.

Η ανταπόκριση του κοινού στη ΔΕΘ επιβεβαίωσε ότι η Zeekr έρχεται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η Zeekr συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στην Ευρώπη και με την παρουσία της στη 89η ΔΕΘ έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα για να κερδίσει την εμπιστοσύνη και την προτίμηση του ελληνικού καταναλωτικού κοινού.

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Εγγύηση 10 ετών για όλα τα μοντέλα ZEEKR

Όλα τα μοντέλα ZEEKR, συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km, με δυνατότητα αυτόματης επέκτασης έως 10 έτη ή 200.000 km μέσω του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service ZEEKR. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 έτη ή 200.000 km, ό,τι έρθει πρώτο.

Μέγιστη ασφάλεια 5 αστέρων

Τα αμιγώς ηλεκτρικά ZEEKR X , ZEEKR 7X και ZEEKR 001 απέσπασαν τη μέγιστη διάκριση των 5 αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP, μία από τις πιο έγκυρες και αυστηρές αξιολογήσεις ασφάλειας παγκοσμίως. Το 2024 & 2025 οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με ακόμη πιο αυστηρά πρωτόκολλα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που καθιστά την επιτυχία αυτή ακόμη πιο σημαντική. Τα μοντέλα της ZEEKR έλαβαν επίσης 5 αστέρια στις αξιολογήσεις Green NCAP, επιβεβαιώνοντας τη συνεισφορά τους στη βιώσιμη κινητικότητα.

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