Eurostat: 66,4 εκατ. διανυκτερεύσεις στην ΕΕ περισσότερες το 2025 - Άλλο ένα ρεκόρ για τον τουρισμό

Το 2025 κατέγραψε νέο ρεκόρ για τον τουρισμό στην ΕΕ, με σχεδόν 3,1 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα, σημειώνοντας αύξηση 2,2% σε σχέση με το 2024, ήτοι 66,4 εκατομμύρια επιπλέον διανυκτερεύσεις.

Οι διανυκτερεύσεις από διεθνείς επισκέπτες αυξήθηκαν κατά 3,4% (+49,7 εκατ.), ενώ οι διανυκτερεύσεις από εγχώριους επισκέπτες αυξήθηκαν κατά 1,1% (+16,7 εκατ.).

Οι περισσότερες διανυκτερεύσεις, δηλαδή το 61,7% του συνολικού αριθμού στην ΕΕ, καταγράφηκαν σε 4 κράτη-μέλη: Ισπανία (513,6 εκατ.), Ιταλία (476,9 εκατ.), Γαλλία (471,7 εκατ.) και Γερμανία (442,1 εκατ.). Αντίθετα, οι χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις ήταν το Λουξεμβούργο (3,6 εκατ.), η Λετονία (5,0 εκατ.) και η Εσθονία (6,7 εκατ.).

Το 2025, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε σε 24 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Μάλτα (+10,1% σε σύγκριση με το 2024) και στην Πολωνία (7,2%). Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (-2,4%), στη Ρουμανία (-1,7%) και στην Ιρλανδία (-0,4%).

Το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 3,0% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2024, με αυξήσεις σε 25 κράτη-μέλη. Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ιρλανδία (+12,0%) και στη Μάλτα (+10,9%), ενώ μειώσεις καταγράφηκαν στη Ρουμανία (-4,6%) και στο Λουξεμβούργο (-0,4%).

Τα στοιχεία προέρχονται από τα μηνιαία δεδομένα για τον τουρισμό που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat όπου παρουσιάζει μερικά από τα βασικά ευρήματα από το πιο λεπτομερές άρθρο Statistics Explained για τις διανυκτερεύσεις σε καταλύματα τουριστικού ενδιαφέροντος.