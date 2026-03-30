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CrediaBank: Στην τελική ευθεία η AMK €300 εκατ. – Επιτάχυνση της ανάπτυξης σε Ελλάδα και Μάλτα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:19 - 30 Μαρ 2026

CrediaBank: Στην τελική ευθεία η AMK €300 εκατ. – Επιτάχυνση της ανάπτυξης σε Ελλάδα και Μάλτα

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώνεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, μετά την έγκριση της σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, με στόχο την άντληση κεφαλαίων έως €300 εκατ. μέσω έκδοσης μέχρι 375.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών στην τιμή διάθεσης €0,80 ανά μετοχή, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Μετά από σειρά συναντήσεων με επενδυτές και αναλυτές, το βιβλίο προσφορών ανοίγει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου και για τρεις ημέρες θα πραγματοποιούνται roadshows, ώστε να «χτιστεί» το βιβλίο προσφορών. Οι νέες μετοχές διατίθενται μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, ενώ εκδίδονται και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας.

Η Morgan Stanley και η UBS Investment Bank ενεργούν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές και Διαχειριστές, μαζί με την Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τη Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., την Τράπεζα Optima Bank Α.Ε., την Ambrosia Capital Hellas Α.Ε.Π.Ε.Υ. και την Rizzo Farrugia & Co Ltd ως Συν-διαχειριστές για τη διεθνή προσφορά εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Τράπεζα Optima Bank Α.Ε. και η Ambrosia Capital Hellas Α.Ε.Π.Ε.Υ. λειτουργούν ως Συντονιστές Τοποθέτησης της ελληνικής δημόσιας προσφοράς.

Όπως αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι βασικοί μέτοχοι Thrivest και Υπερταμείο παραιτούνται της συμμετοχής τους, γεγονός που ενισχύει τον στόχο της αύξησης της ελεύθερης διασποράς (free float), διαφοροποιεί τη μετοχική βάση, βελτιώνει τη ρευστότητα των μετοχών, προσελκύει διεθνείς επενδυτές και ενισχύει την εμπορευσιμότητα των μετοχών μέσω διάθεσης σε νέους επενδυτές.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών προσφέρει έκπτωση 30-35% σε σχέση με την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας, παρέχοντας ισχυρά κίνητρα συμμετοχής σε νέους επενδυτές. Κάθε επενδυτής που συμμετάσχει, αποκτά θέση σε μία τράπεζα με βιώσιμη μακροπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) άνω του 18%, υποστηριζόμενη από υψηλής ποιότητας κερδοφορία και ισχυρή ανάπτυξη δανειακού χαρτοφυλακίου, με αύξηση 36% των καθαρών δανείων σε ετήσια βάση και καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €1,1 δισ. το 2025.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι ήδη αυξημένο, καθώς η CrediaBank κατάφερε σε δύο χρόνια να καταστεί ο πέμπτος μεγαλύτερος τραπεζικός πυλώνας στην Ελλάδα σε όρους ενεργητικού, προσφέροντας ταυτόχρονα έκθεση στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και διαρθρωτικά ελκυστικές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και τη Μάλτα. Η διοίκηση Βρεττού διαθέτει ισχυρό ιστορικό επιτυχούς υλοποίησης σύνθετων συγχωνεύσεων και εξαγορών (Attica–Pancreta, HSBC Ελλάδος, Συνεταιριστική Τράπεζα Μακεδονίας), προετοιμάζοντας την ομαλή ενσωμάτωση της HSBC Malta το 2027, που θα διπλασιάσει τα μεγέθη του Ομίλου.

Στις αρχές της εβδομάδας ανακοινώθηκε η προδέσμευση τριών επενδυτών με ιδιαίτερο βάρος, που καλύπτουν €110 εκατ., δείχνοντας εμπιστοσύνη στην πορεία της CrediaBank και δίνοντας σήμα για συμμετοχή και άλλων επενδυτών. Η Fiera Capital, με συμμετοχή €30 εκατ., είναι θεσμικός επενδυτής με έμφαση στις αναδυόμενες αγορές και υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των C$160 δισ., με έντονη παρουσία στην Ελλάδα, ενώ η Discovery Capital Management επενδύει σε παγκόσμια κλίμακα, και η Marbella, επενδυτικό όχημα της οικογένειας του Έλληνα εφοπλιστή Ηλία Γκότση, με σχεδόν 40 χρόνια διεθνούς παρουσίας στη ναυτιλία.

Η ΑΜΚ των €300 εκατ. στοχεύει στην ενίσχυση των κεφαλαίων, την επιτάχυνση της κερδοφόρας ανάπτυξης σε Ελλάδα και Μάλτα, την προώθηση βιώσιμης, ψηφιακά υποστηριζόμενης κερδοφορίας και μακροπρόθεσμης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 18%. Παράλληλα, τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για στρατηγικές συνεργασίες και εξαγορές, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της τράπεζας στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Το βιβλίο προσφορών θα κλείσει την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 14:00, με την κατανομή να ακολουθεί άμεσα. Ο διακανονισμός των νέων μετοχών θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου, ενώ η διαπραγμάτευσή τους θα ξεκινήσει στις 8 Απριλίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/03/2026 - 14:11
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