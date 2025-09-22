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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12:53 - 22 Σεπ 2025

Η YANGWANG κατέγραψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ τελικής ταχύτητας για αυτοκίνητο παραγωγής, φτάνοντας τα 496,22 χλμ./ώρα

Νίκος Λιβανός
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Η YANGWANG, η κορυφαία premium μάρκα του παγκόσμιου ηγέτη στα οχήματα νέας ενέργειας (NEV) BYD, κατέγραψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ τελικής ταχύτητας για αυτοκίνητο παραγωγής, φτάνοντας τα 496,22 χλμ./ώρα στην πίστα δοκιμών ATP Automotive Testing Papenburg στη Γερμανία.

Η επίδοση σημειώθηκε με το νέο υπεραυτοκίνητο YANGWANG U9 Xtreme στις 14 Σεπτεμβρίου 2025, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ για ηλεκτρικό όχημα αλλά και το μέγιστο των 490,484 χλμ./ώρα του ταχύτερου βενζινοκίνητου μοντέλου, καθιστώντας το, το ταχύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο συνολικά. Αυτό το σύγχρονο τεχνολογικό ορόσημο θέτει ένα νέο πρότυπο στην ηλεκτροκίνηση, συνδυάζοντας απαράμιλλη ισχύ και ταχύτητα με μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Αρχικά γνωστό με την ονομασία U9 Track/Special Edition, και πλέον επίσημα ως YANGWANG U9 Xtreme στην έκδοση παραγωγής (ή U9X εν συντομία), το ταχύτερο αυτοκίνητο στον πλανήτη βασίζεται στην υπάρχουσα τεχνική αρχιτεκτονική του U9, που κυκλοφορεί ήδη στην Κίνα, και αξιοποιεί μία σειρά συστημάτων με πρωτοποριακή τεχνολογία.

Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: αναβαθμισμένο σύστημα κίνησης με ηλεκτρικά υπερ-υψηλής τάσης 1200V (σε σύγκριση με 800V), μπαταρία Blade λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου με εντυπωσιακό ρυθμό εκφόρτισης 30C, τέσσερις υπερ-υψηλής ταχύτητας ηλεκτροκινητήρες που λειτουργούν έως και τις 30.000 σ.α.λ. και αποδίδουν συνολικά περισσότερους από 3.000 ίππους, ελαστικά semi-slick αγωνιστικών

προδιαγραφών, καθώς και αναβαθμισμένη ανάρτηση DiSus-X με ειδική ρύθμιση για να ανταποκρίνεται στις αυξημένες καταπονήσεις της οδήγησης σε πίστα.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Στέλλα Λι, δήλωσε: «Αυτή είναι μια εξαιρετικά περήφανη στιγμή για όλους τους εργαζόμενους στην ομάδα του τμήματος έρευνας και εξέλιξης. Η YANGWANG είναι μια μάρκα που δεν αναγνωρίζει το αδύνατο, και μόνο μέσω αυτής της δέσμευσης προς το μέλλον μπορείς να καταλήξεις σε ένα όχημα σαν το U9X. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε όλη την ομάδα, καθώς και τις ευχαριστίες μου στον οδηγό, Marc Basseng, για την τεχνική του συμβολή και την ικανότητά του. Είναι υπέροχο το γεγονός ότι το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο είναι πλέον ηλεκτρικό.»

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