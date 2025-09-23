Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης: Διακοπή όλων των πτήσεων λόγω παρουσίας drones

Στην περιοχή του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Δανίας, στην Κοπεγχάγη, εντοπίστηκαν αρκετά drones το βράδυ της Δευτέρας (22/9). Ως αποτέλεσμα, διακόπηκε πλήρως η εναέρια κυκλοφορία.

Η συνολική εναέρια κυκλοφορία στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Δανίας, στην πρωτεύουσα Κοπεγχάγη, διακόπηκε μετά από παρατηρήσεις drones. «Το αεροδρόμιο είναι προς το παρόν κλειστό για απογειώσεις και προσγειώσεις, καθώς εντοπίστηκαν δύο έως τρία μεγάλα drones στην περιοχή. Η ακριβής χρονική στιγμή του περιστατικού δεν είναι προς το παρόν γνωστή», έγραψε η δανική αστυνομία στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ότι ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο έχει κλείσει από τις 20:30 λόγω δύο έως τριών μη ταυτοποιημένων drones. Πολλές πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια. Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση και προς το παρόν δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου.

Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα.

Σημειώνεται πως, οι αντιπρόσωποι των 32 χωρών του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσουν την Τρίτη (23/9), στις Βρυξέλλες, έπειτα από αίτημα που διατύπωσε η Εσθονία μετά την παραβίαση, την Παρασκευή, του εθνικού εναέριου χώρου της από ρωσικά αεροσκάφη.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχα περιστατικά σημειώθηκαν στη Ρουμανία και στην Πολωνία. Μάλιστα η Πολωνία κατέρριψε με τη συνδρομή νατοϊκών συμμάχων κάποια από τα drones με τον πρωθυπουργό της χώρας Ντόναλντ Τουσκ να δηλώνει πώς δεν θα διστάσει να προχωρήσει ξανά σε ρίψη αν υπάρξει νέα παραβίαση.