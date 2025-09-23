ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης: Διακοπή όλων των πτήσεων λόγω παρουσίας drones
Ειδήσεις
00:10 - 23 Σεπ 2025

Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης: Διακοπή όλων των πτήσεων λόγω παρουσίας drones

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην περιοχή του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Δανίας, στην Κοπεγχάγη, εντοπίστηκαν αρκετά drones το βράδυ της Δευτέρας (22/9). Ως αποτέλεσμα, διακόπηκε πλήρως η εναέρια κυκλοφορία.

Η συνολική εναέρια κυκλοφορία στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Δανίας, στην πρωτεύουσα Κοπεγχάγη, διακόπηκε μετά από παρατηρήσεις drones. «Το αεροδρόμιο είναι προς το παρόν κλειστό για απογειώσεις και προσγειώσεις, καθώς εντοπίστηκαν δύο έως τρία μεγάλα drones στην περιοχή. Η ακριβής χρονική στιγμή του περιστατικού δεν είναι προς το παρόν γνωστή», έγραψε η δανική αστυνομία στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ότι ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο έχει κλείσει από τις 20:30 λόγω δύο έως τριών μη ταυτοποιημένων drones. Πολλές πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια. Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση και προς το παρόν δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου.

Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα.

Σημειώνεται πως, οι αντιπρόσωποι των 32 χωρών του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσουν την Τρίτη (23/9), στις Βρυξέλλες, έπειτα από αίτημα που διατύπωσε η Εσθονία μετά την παραβίαση, την Παρασκευή, του εθνικού εναέριου χώρου της από ρωσικά αεροσκάφη.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχα περιστατικά σημειώθηκαν στη Ρουμανία και στην Πολωνία. Μάλιστα η Πολωνία κατέρριψε με τη συνδρομή νατοϊκών συμμάχων κάποια από τα drones με τον πρωθυπουργό της χώρας Ντόναλντ Τουσκ να δηλώνει πώς δεν θα διστάσει να προχωρήσει ξανά σε ρίψη αν υπάρξει νέα παραβίαση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη Νέα Υόρκη ο Ζελένσκι: Ραντεβού με Τραμπ - Με μήνυμα προς τη Ρωσία η ομιλία του στον ΟΗΕ
Ειδήσεις

Στη Νέα Υόρκη ο Ζελένσκι: Ραντεβού με Τραμπ - Με μήνυμα προς τη Ρωσία η ομιλία του στον ΟΗΕ

Wall Street: Ολική ανατροπή στους δείκτες και νέα ρεκόρ με οδηγό την Nvidia
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ολική ανατροπή στους δείκτες και νέα ρεκόρ με οδηγό την Nvidia

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ερντογάν: «Τουρκικός Αιώνας» χωρίς συμβιβασμούς – «Δεν αναθέτουμε την ασφάλειά μας σε κανέναν»
Ειδήσεις

Ερντογάν: «Τουρκικός Αιώνας» χωρίς συμβιβασμούς – «Δεν αναθέτουμε την ασφάλειά μας σε κανέναν»

ΠΑΣΟΚ: Η ασφάλεια δεν διασφαλίζεται με τυφλή βία και 13 κάλυκες στο ψαχνό
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η ασφάλεια δεν διασφαλίζεται με τυφλή βία και 13 κάλυκες στο ψαχνό

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»
Ειδήσεις

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Οι δύο «βόμβες» Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες
Ειδήσεις

Οι δύο «βόμβες» Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

Magazino
10/07/2026 - 21:30

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 21:00

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ