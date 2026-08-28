Τουρκικό drone πέταξε στο Αιγαίο – Αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16

Τουρκικό drone (UAV) εισήλθε το πρωί της Παρασκευής (28/8) στο FIR Αθηνών, παραβιάζοντας τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, και κινήθηκε μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η Πολεμική Αεροπορία αντέδρασε άμεσα και ένα ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16 αναχαίτισε το τουρκικό drone.

Το σημερινό επεισόδιο έρχεται λίγες ώρες μετρά την προειδοποίηση της Άγκυρας ότι ενδεχόμενη εγκατάσταση βάσης UAV στη Ρόδο θα «έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο». Το τουρκικό ΥΠΑΜ τόνισε, δε, πως μία τέτοια εξέλιξη θα απαιτούσε τη λήψη «απαραίτητων μέτρων».

Η νέα παραβίαση έρχεται, επίσης, εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στα ελληνοτουρκικά, με την Άγκυρα να αντιδρά σε όλες τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας, επαναφέροντας το ζήτημα των «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο.