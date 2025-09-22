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Wall Street: Ολική ανατροπή στους δείκτες και νέα ρεκόρ με οδηγό την Nvidia
Χρηματιστήρια
23:27 - 22 Σεπ 2025

Wall Street: Ολική ανατροπή στους δείκτες και νέα ρεκόρ με οδηγό την Nvidia

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης S&P 500 έφτασε σε νέα ύψη τη Δευτέρα 22/9, οδηγούμενος από τις ανόδους της Nvidia, καθώς η πρόσφατη ανακοίνωση συνεργασίας με την OpenAI τροφοδότησε τον ενθουσιασμό των επενδυτών για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Το αρνητικό ξεκίνημα της Δευτέρας για το αμερικάνικο χρηματιστήριο, δεν κράτησε για πολύ και με ένα ολικό rebound οδηγήθηκε σε νέα ρεκόρ. Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρύτερος δείκτης έκλεισε τη μέρα με άνοδο 0,44% στις 6.693,75 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,70% κλείνοντας στις 22.788,98 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε κατά 66,27 μονάδες ή 0,14%, κλείνοντας στις 46.381,54 μονάδες. Μαζί με τον S&P 500, ο Nasdaq και ο Dow σημείωσαν νέα ιστορικά intraday highs και έκλεισαν σε επίπεδα ρεκόρ.

Παρά το γεγονός ότι οι μετοχές άνοιξαν την ημέρα χαμηλότερα, τελικά έκλεισαν υψηλότερα, στηριζόμενες από την Nvidia και άλλες εταιρείες. Οι μετοχές της αγαπημένης εταιρείας chip για τεχνητή νοημοσύνη ενισχύθηκαν κατά 3,9% μετά την ανακοίνωση ότι θα επενδύσει 100 δισ. δολάρια στην OpenAI για την κατασκευή κέντρων δεδομένων. Η νέα συμφωνία υποδηλώνει ότι το «AI trade» θα συνεχίσει να οδηγεί την κέρδη ανά μετοχή και την τιμή των μετοχών μέχρι το 2026 και μετά, σύμφωνα με τον Sam Stovall, επικεφαλής στρατηγικό αναλυτή επενδύσεων στη CFRA Research.

Άλλο σχετιζόμενο με AI όνομα, η Oracle, επίσης ξεχώρισε τη Δευτέρα, αφού ανακοίνωσε ότι προήγαγε τους Clay Magouyrk και Mike Sicilia σε συν-CEO, καθώς η Safra Catz αποσύρεται για να αναλάβει θέση εκτελεστικής αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η άνοδος της Oracle κατά 6% προστίθεται στην εντυπωσιακή άνοδο 45% που σημείωσε η μετοχή μέσα στον μήνα.

Οι μετοχές της Apple σημείωσαν επίσης σημαντική ενίσχυση 4% λόγω της θετικής ανταπόκρισης στις πωλήσεις των νέων iPhone.

Ωστόσο, ο αυξανόμενος κίνδυνος διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης περιορίζει τα κέρδη της αγοράς. Την προηγούμενη εβδομάδα, η Γερουσία απέρριψε προτάσεις Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών για προσωρινή χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο Δημοκρατικός ηγέτης της Γερουσίας, Chuck Schumer, έχει από τότε καλέσει τον πρόεδρο Donald Trump να συναντηθεί με τους Δημοκρατικούς για να καταλήξουν σε συμφωνία. Η προθεσμία για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης είναι η 30η Σεπτεμβρίου.

Η αγορά έρχεται μετά από μια ισχυρή εβδομαδιαία άνοδο, με τους τρεις βασικούς δείκτες να καταγράφουν ιστορικά υψηλά και τον μικρό δείκτη Russell 2000 να σημειώνει το πρώτο ιστορικό κλείσιμο από τον Νοέμβριο του 2021, εν μέσω μείωσης των επιτοκίων από τη Federal Reserve για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο. Οι επενδυτές αναμένουν δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με το FedWatch εργαλείο της CME Group.

«Εκτός αν συμβεί κάτι καταστροφικό τους επόμενους τρεις μήνες, η αγορά δείχνει ότι θέλει να κινηθεί υψηλότερα και θα το κάνει μέχρι το τέλος του έτους», δήλωσε ο Stovall.

Αυτή την εβδομάδα, που ιστορικά είναι η πιο αδύναμη για τον S&P 500 σύμφωνα με δεδομένα της Citadel Securities, θα δημοσιευτεί η τελευταία μέτρηση του προτιμώμενου δείκτη πληθωρισμού της Fed, Personal Consumption Expenditures (PCE). Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει ήπιος, επιτρέποντας στη Fed να διατηρήσει τη σημερινή νομισματική της πολιτική.

Μικρές απώλειες για το πετρέλαιο

Με μικρές απώλειες ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Δευτέρας το πετρέλαιο εν μέσω ανησυχιών για τον κίνδυνο να διαμορφωθούν συνθήκες υπερπροσφοράς στην αγορά μετά την αύξηση των εξαγωγών από το Ιράκ.

Το WTI παραδόσεως Οκτωβρίου – το συμβόλαιο έληξε σήμερα – έχασε μόλις 4 cents ή 0,1% και έκλεισε στα 62,64 δολ. το βαρέλι. Το πιο ενεργό συμβόλαιο του Νοεμβρίου έχασε υποχώρησε 12 cents ή 0,2% στα 62,28 δολ. το βαρέλι.

Το Brent Νοεμβρίου υποχώρησε 11 cents ή 0,2% στα 66,57 δολ. το βαρέλι.

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