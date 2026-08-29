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«Απογειώνεται» το αεροδρόμιο Ηρακλείου – Πάνω από 10 εκατ. επιβάτες και το 2026
Ειδήσεις
11:49 - 29 Αυγ 2026

«Απογειώνεται» το αεροδρόμιο Ηρακλείου – Πάνω από 10 εκατ. επιβάτες και το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Με δύο νέα ρεκόρ μέσα στις πρώτες δύο ημέρες του Αυγούστου και την επιβατική κίνηση να παραμένει πάνω από τα επίπεδα του ήδη ιστορικού 2025, το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» συνεχίζει την ανοδική του πορεία και δείχνει να οδεύει προς ακόμη μία χρονιά-ορόσημο. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, μάλιστα, είναι πιθανό να ξεπεράσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά το όριο των 10 εκατομμυρίων επιβατών.  

Η 1η Αυγούστου αποτέλεσε ημέρα-ρεκόρ για την επιβατική κίνηση, καθώς από το αεροδρόμιο πέρασαν συνολικά 68.818 επιβάτες, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ μέσα σε ένα 24ωρο. Την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 2 Αυγούστου, καταγράφηκε νέο ρεκόρ στις κινήσεις αεροσκαφών, με συνολικά 406 αφίξεις και αναχωρήσεις.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου, Ιάκωβος Ουρανός, οι συγκεκριμένες επιδόσεις επιβεβαιώνουν τη δυναμική της φετινής τουριστικής περιόδου, η οποία είχε αρχίσει να διαφαίνεται ήδη από τους χειμερινούς μήνες.

Στα 6,81 εκατ. οι επιβάτες έως τις 23 Αυγούστου

Έως και τις 23 Αυγούστου, η συνολική επιβατική κίνηση στο «Νίκος Καζαντζάκης» είχε φτάσει τα 6,81 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 4,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στις αφίξεις από το εξωτερικό, οι οποίες ανήλθαν σε 2,88 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 5,1%.

Μόνο κατά το διάστημα από 1 έως 23 Αυγούστου διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο 1,38 εκατ. επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 3,1% σε ετήσια βάση. Το ίδιο ποσοστό αύξησης καταγράφηκε και στις πτήσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 8.413.

Οι αφίξεις εσωτερικού έφτασαν τις 72.790, σημειώνοντας αύξηση 4,9%, ενώ οι αφίξεις από το εξωτερικό ανήλθαν σε 615.656, ενισχυμένες κατά 3,6%.

Η σημασία των συγκεκριμένων ποσοστών γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν συνυπολογιστεί ο ιδιαίτερα μεγάλος όγκος επιβατών που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου. Όπως εξήγησε ο κ. Ουρανός, ακόμη και μια σχετικά μικρή ποσοστιαία μεταβολή τον Αύγουστο μεταφράζεται σε δεκάδες χιλιάδες επιπλέον επιβάτες.

Πάνω από το ιστορικό ρεκόρ του 2025

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-σταθμό για το αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς για πρώτη φορά από την έναρξη λειτουργίας του η ετήσια επιβατική κίνηση ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια, φτάνοντας συνολικά τους 10.033.151 επιβάτες.

Η μέχρι τώρα πορεία του 2026 δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις όχι μόνο για επανάληψη της συγκεκριμένης επίδοσης, αλλά και για την επίτευξη ενός νέου ιστορικού υψηλού.

«Παρά τον πόλεμο του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, τα νούμερά μας είναι αυξημένα ακόμη και σε σχέση με το 2025», ανέφερε ο αερολιμενάρχης, εκτιμώντας ότι τα διαθέσιμα δεδομένα συνηγορούν πως το αεροδρόμιο θα ολοκληρώσει το 2026 με ακόμη υψηλότερη επιβατική κίνηση.

Η αυξημένη ζήτηση, ωστόσο, συνεπάγεται παράλληλα μεγαλύτερη πίεση στις υποδομές ενός αεροδρομίου που κατά τους θερινούς μήνες λειτουργεί κοντά στα όρια των δυνατοτήτων του. Η έντονη εποχικότητα έχει ως αποτέλεσμα μέσα σε λίγους μήνες να πρέπει να εξυπηρετηθεί ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός πτήσεων και ταξιδιωτών.

Σύμφωνα με τον κ. Ουρανό, τόσο οι εγκαταστάσεις όσο και το προσωπικό δοκιμάζονται ιδιαίτερα κατά την περίοδο αιχμής. Παρά τις πιέσεις, όμως, το αεροδρόμιο συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις και παραμένει ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της τουριστικής δραστηριότητας και της οικονομίας της Κρήτης.

Η ισχυρή τουριστική κίνηση συνεχίζεται έως το φθινόπωρο

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν σημαντική τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα παραμένουν θετικά, ενώ η φετινή τουριστική περίοδος εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί σταδιακά μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου.

Οι καιρικές συνθήκες της Κρήτης αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν, επιτρέποντας στο νησί να συνεχίζει να προσελκύει επισκέπτες και μετά την ολοκλήρωση της παραδοσιακής περιόδου αιχμής του καλοκαιριού.

Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς αγορές, η Γερμανία εξακολουθεί να βρίσκεται με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση ως προς τον αριθμό των επιβατών που φτάνουν στο Ηράκλειο, με 780.809 αφίξεις. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο με 483.998 αφίξεις και ακολουθεί η Γαλλία με 310.171.

Την επόμενη τετράδα συμπληρώνουν η Πολωνία με 169.434 επιβάτες, η Ολλανδία με 149.953, το Ισραήλ με 137.792 και η Ιταλία με 131.912.

Ξεχωριστή είναι η εικόνα από την αγορά του Ισραήλ, όπου η επιβατική κίνηση καταγράφει αύξηση άνω του 20%, παρά το γεγονός ότι κατά τους πρώτους μήνες της τουριστικής περιόδου δεν πραγματοποιούνταν πτήσεις εξαιτίας του πολέμου.

Ακόμη υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης παρουσιάζουν ορισμένες μικρότερες αγορές. Οι αφίξεις από την Κύπρο αυξήθηκαν κατά 172%, φτάνοντας τις 16.933, έναντι 6.223, ενώ από την Τουρκία σημειώθηκε άνοδος 72%, με τις αφίξεις να ανέρχονται σε 14.256, από 8.272.

Η Λιθουανία κατέγραψε αύξηση 42%, φτάνοντας τις 39.465 αφίξεις, ενώ η Αυστρία ενισχύθηκε κατά 12,6%, στις 89.237 αφίξεις.

Στον αντίποδα, πτωτική πορεία εμφάνισαν η Σερβία, όπου οι αφίξεις μειώθηκαν περίπου κατά 50%, στις 6.961 από 13.965, και το Βέλγιο, με πτώση 14%, στις 77.745 από 90.564.

Η συμβολή του χειμώνα και η διεύρυνση των συνδέσεων

Η θετική πορεία της επιβατικής κίνησης το 2026 δεν ξεκίνησε με την έναρξη του καλοκαιριού, αλλά είχε ήδη διαμορφωθεί κατά τους προηγούμενους μήνες. Οι διεθνείς πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του χειμώνα συνέβαλαν στην ενίσχυση της κίνησης σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους προηγούμενων ετών.

Παράλληλα, θετικά ήταν τα μηνύματα που έστειλαν οι αεροπορικές εταιρείες μέσω των αιτημάτων τους για slots, γεγονός που ενίσχυσε τις εκτιμήσεις για ισχυρή τουριστική περίοδο.

Ταυτόχρονα, διευρύνθηκε και το δίκτυο των πτήσεων εσωτερικού. Πέρα από τις παραδοσιακές συνδέσεις με Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο, προστέθηκαν απευθείας δρομολόγια προς Κέρκυρα, Νάξο, Σαντορίνη, Πάρο, Σύρο, Καλαμάτα, Μυτιλήνη, Κω, Μύκονο και Βόλο.

Το «Νίκος Καζαντζάκης» καλείται έτσι να συνεχίσει να διαχειρίζεται έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό επιβατών και πτήσεων έως ότου ολοκληρωθεί η μετάβαση στο νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Μέχρι τότε, όπως ανέφερε ο αερολιμενάρχης, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για την υλοποίηση παρεμβάσεων και βελτιώσεων στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Στόχος είναι το σημερινό αεροδρόμιο να μπορέσει να ανταποκριθεί στον ολοένα μεγαλύτερο όγκο επιβατών και πτήσεων που αναμένεται να διαχειριστεί τα επόμενα χρόνια.

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