Στη Νέα Υόρκη ο Ζελένσκι: Ραντεβού με Τραμπ - Με μήνυμα προς τη Ρωσία η ομιλία του στον ΟΗΕ

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έφτασε το βράδυ της Δευτέρας 22/9 στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενόψει της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και της πολυαναμενόμενης συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός ηγέτης αναμένεται να αξιοποιήσει τις διεθνείς επαφές του για να ζητήσει από τον Τραμπ την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, την ώρα που οι μάχες στο ουκρανικό έδαφος συνεχίζονται χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι θα θέσει στο τραπέζι το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες το Κίεβο χαρακτηρίζει αναγκαίες για οποιαδήποτε μελλοντική βιώσιμη λύση στον πόλεμο.

Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα αποτελέσει ευκαιρία για τον Ουκρανό πρόεδρο να απευθυνθεί στη διεθνή κοινότητα, ενισχύοντας τις διπλωματικές του πιέσεις και επιδιώκοντας νέα στήριξη απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.