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ΠΑΣΟΚ για τουρκική προκλητικότητα: Ζητά από την κυβέρνηση μέτρα και κυρώσεις από την ΕΕ
Πολιτική
16:25 - 28 Αυγ 2026

ΠΑΣΟΚ για τουρκική προκλητικότητα: Ζητά από την κυβέρνηση μέτρα και κυρώσεις από την ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει άμεσα και αποφασιστικά απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, με αφορμή τη σημερινή πτήση τουρκικού drone στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου.

Όπως τονίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η Αθήνα οφείλει να θέσει το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενημερώνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητώντας τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, ακόμη και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

Το σημερινό πολύ σοβαρό περιστατικό με την παραβίαση του FIR από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) στην Αλεξανδρούπολη και πολύ κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης "εικονοποιεί" με τον πλέον παραστατικό τρόπο την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας έναντι της χώρας μας.

Η αύξηση των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη και drones, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των παράνομων διεκδικήσεων της Άγκυρας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο για αυταπάτες.

Η Ελληνική Κυβέρνηση πρέπει με άμεσο, καθαρό και αποφασιστικό τρόπο να εκθέσει την τουρκική προκλητικότητα στην ΕΕ, ζητώντας τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων.

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