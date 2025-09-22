Τουσκ: Προειδοποιεί για κατάρριψη αντικειμένων που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, προειδοποίησε ότι η χώρα του δεν θα διστάσει να καταρρίψει οποιοδήποτε αντικείμενο παραβιάζει τον εναέριο χώρο της, ενισχύοντας την αποφασιστικότητα της Βαρσοβίας να προστατεύσει τα σύνορά της.

Ωστόσο, ο κ. Τουσκ σημείωσε ότι σε περιπτώσεις αμφιλεγόμενες ή μη σαφείς θα υιοθετείται μια πιο προσεκτική στάση. «Θα λάβουμε την απόφαση να καταρρίψουμε ιπτάμενα αντικείμενα όταν παραβιάζουν το έδαφός μας και πετάνε πάνω από την Πολωνία – δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό», δήλωσε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ταυτόχρονα, ο κ. Τουσκ τόνισε την ανάγκη προσοχής σε περιπτώσεις όπως η πρόσφατη πτήση ρωσικών μαχητικών πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic, χωρίς όμως παραβίαση των χωρικών υδάτων της Πολωνίας. «Πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε δύο φορές πριν αποφασίσουμε για ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια πολύ οξεία φάση σύγκρουσης», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια θα πρέπει να βασίζεται στην πεποίθηση ότι η Πολωνία δεν θα αντιμετωπίσει μόνη της μια πιθανή κλιμάκωση της σύγκρουσης. «Πρέπει επίσης να είμαι απολύτως βέβαιος… ότι όλοι οι σύμμαχοι θα αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εμείς», συμπλήρωσε.

Η δήλωση του κ. Τουσκ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς η Πολωνία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας της και επιδιώκει στήριξη από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ. Η στάση της Βαρσοβίας υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας του εναέριου χώρου και των εθνικών συμφερόντων σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας.