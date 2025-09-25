Στενό «μαρκάρισμα» του Τραμπ στον Όρμπαν για εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν συζήτησαν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου της Ουγγαρίας σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες το βράδυ, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο.

«Ο Πρωθυπουργός μίλησε πρόσφατα και με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, και συζήτησαν διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων την κατάσταση του πολέμου, τις δυνατότητες για ειρήνη, την παγκόσμια οικονομική κατάσταση, την κατάσταση που διαμορφώνεται από τους δασμούς, και φυσικά, το ζήτημα του ενεργειακού εφοδιασμού της Κεντρικής Ευρώπης. Η συνομιλία αυτή έγινε πριν από λίγες ώρες», δήλωσε ο Σιγιάρτο σε δημοσιογράφους, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να διακόψουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, ώστε να πληγεί η πολεμική οικονομία της Ρωσίας. Δήλωσε επίσης πρόθυμος να συνομιλήσει με τον Όρμπαν για το ζήτημα αυτό.

«Είναι φίλος μου. Δεν έχω μιλήσει ακόμη μαζί του, αλλά έχω την αίσθηση πως αν το κάνω, ίσως σταματήσει. Και σκοπεύω να το κάνω», είχε δηλώσει ο Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο υπουργός της κυβέρνησης Όρμπαν, Γκέργκελι Γκουλιάς, αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη στη Βουδαπέστη, όπως μεταδίδει το Euronews.

«Ο Πρωθυπουργός εξήγησε στον Αμερικανό Πρόεδρο τις ουγγρικές ιδιαιτερότητες που καθιστούν απαραίτητη μια λογική απόφαση προς το συμφέρον της χώρας και για τη διατήρηση χαμηλών τιμών στα κοινόχρηστα. Ο Πρόεδρος κατανόησε αυτές τις παραμέτρους», ανέφερε ο Γκουλιάς.

Ο υπουργός πρόσθεσε πως η Ουγγαρία έχει περιορισμένες δυνατότητες διαφοροποίησης των προμηθευτών πετρελαίου, καθώς ο αγωγός Αδρία που τη συνδέει με την Κροατία έχει περιορισμένη χωρητικότητα.

Αυξάνεται η πίεση προς την Ουγγαρία να εγκαταλείψει το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βίκτορ Όρμπαν αποτελεί στενό πολιτικό σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη, καθώς οι απόψεις των δύο ηγετών ταυτίζονται σε θέματα όπως η μετανάστευση και οι δεξιές πολιτικές. Ωστόσο, η πρόσφατη πίεση από τον Τραμπ προκειμένου να ασκηθεί πίεση στον Πούτιν ώστε να σταματήσει τον πόλεμο, θα μπορούσε να πλήξει το οικονομικό μοντέλο της Ουγγαρίας, το οποίο βασίζεται στις φθηνές εισαγωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων.

Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τις προσπάθειές της για να σταματήσει τις ενεργειακές εισαγωγές από τη Ρωσία.

Η Κομισιόν είχε παρουσιάσει στο παρελθόν έναν φιλόδοξο οδικό χάρτη για την πλήρη απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα έως τα τέλη του 2027 το αργότερο.

Ωστόσο, υπό την πίεση Τραμπ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα βήμα επιτάχυνσης μέσα από ένα νέο πακέτο κυρώσεων, το οποίο —αν εγκριθεί— θα προβλέπει το τέλος των εισαγωγών ρωσικού LNG έναν χρόνο νωρίτερα, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου 2027.

Την Τετάρτη, η Κομισιόν αποκάλυψε επίσης ότι εξετάζει την επιβολή δασμών στα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Σύμφωνα με τον Ούγγρο ειδικό σε θέματα ενέργειας, Αττίλα Χόλοντα, η Ουγγαρία διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές και εναλλακτικές διαδρομές για να αντικαταστήσει το ρωσικό πετρέλαιο Ουράλ, αλλά κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο τα κέρδη της ουγγρικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL.

«Η MOL επικαλείται τεχνικές δυσκολίες επειδή δεν θέλει να εγκαταλείψει αυτά τα κέρδη», δήλωσε ο Χόλοντα.