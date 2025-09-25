ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε «κλοιό» πίεσης τα crypto: To Ethereum «παλεύει» να κρατηθεί στη ζώνη των $4.000
Νομίσματα
15:01 - 25 Σεπ 2025

Σε «κλοιό» πίεσης τα crypto: To Ethereum «παλεύει» να κρατηθεί στη ζώνη των $4.000

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στα «κόκκινα» βρίσκονται τα κρυπτονομίσματα σήμερα, Πέμπτη (25/9), με το Bitcoin να «παλεύει» για τα 111.500 δολάρια και το Ethereum να σημειώνει μεγάλη «βουτιά» λίγο πάνω από το 4,20%.

Ωστόσο, οι «ταύροι» διατηρούν κάποια αισιοδοξία, αναμένοντας να τελειώσει ο Σεπτέμβριος, ένας ιστορικά δύσκολος μήνας για τις αγορές, και να ακολουθήσει το τέταρτο τρίμηνο, το οποίο είναι συνήθως το πιο ισχυρό του έτους.

Παρ’ όλα αυτά, αυτή τη στιγμή η ψυχολογία στην αγορά κρυπτογράφησης παραμένει υποτονική, με τον δείκτη Crypto Fear and Greed να βρίσκεται στο 45, δηλαδή σε ουδέτερο επίπεδο, με μια μικρή κλίση προς τον «φόβο».

Ένας λόγος είναι η χαμηλότερη απόδοση του bitcoin σε σύγκριση με παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία. Ενδεικτικά, το Bitcoin κέρδισε 7% το τελευταίο τρίμηνο, ενώ ο δείκτης S&P 500 κέρδισε 9% και ο χρυσός ανέβηκε κατά 12%.

Αύριο (26/9) λήγουν συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης Βitcoin αξίας 17 δισ. δολαρίων, με το λεγόμενο «max pain price» (δηλ. το επίπεδο όπου οι κάτοχοι των options θα υποστούν τη μεγαλύτερη οικονομική ζημία) να βρίσκεται στα 110.000 δολάρια.

Αυτή η τιμή είναι λίγο χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή των 112.000 δολαρίων, και μπορεί να λειτουργήσει ως βραχυπρόθεσμος μαγνήτης τιμής.

Η πρόβλεψη είναι ότι το bitcoin θα παραμείνει σε εύρος μεταξύ 110.000 δολάρια και 116.000 δολάρια μέχρι να μπούμε στον Οκτώβριο.

Εν τω μεταξύ, η δυναμικότερη δραστηριότητα παρατηρείται σε μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και την υψηλών επιδόσεων υπολογιστική, όπως η IREN (IREN).

Εταιρείες που διατηρούν bitcoin στους ισολογισμούς τους παραμένουν υπό πίεση:

  • Η KindlyMD (NAKA)παλεύει στο 1,17 δολάριο, ελάχιστα πάνω από την τιμή PIPE (Private Investment in Public Equity).
  • Η Metaplanet (3350)υποχώρησε κατά 4% στο Τόκιο, με τη μετοχή να έχει πέσει πάνω από 70%από το ιστορικό της υψηλό. Πλέον διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή 1,24 φορές την καθαρή της αξία (mNAV).

Αυτή η πτώση αναδεικνύει τη γενικότερη πίεση στις αποτιμήσεις (mNAV) σε ολόκληρη την αγορά.

«Πιεσμένο» το Ethereum

Η τιμή του Ethereum (ETH) υποχώρησε στα $3.994 το πρωί της Πέμπτης στην ασιατική αγορά, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Αυγούστου. Μετά την πτώση, η πλατφόρμα ανάλυσης blockchain Lookonchain ανέφερε μια μεγάλη ρευστοποίηση που αφορούσε έναν σημαντικό κάτοχο ETH.

Ο συνιδρυτής του Ethereum είχε υποστηρίξει σε πρόσφατο άρθρο του ότι το οικοσύστημα των DeFi έχει ωριμάσει και είναι πιο ασφαλές και σταθερό. Ωστόσο, η πρόσφατη κατάρρευση δείχνει πως ίσως τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Ωστόσο, παρά τη βραχυπρόθεσμη πτώση του δεύτερου μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος, ορισμένοι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για την μακροπρόθεσμη πορεία του. Ο Charting Guy χαρακτήρισε τη διόρθωση «παγίδα αρκούδας», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια κίνηση που αποσκοπεί στο να ξεκαθαρίσει την αγορά από υπερμοχλευμένους traders, πριν το ETH συνεχίσει την ανοδική του πορεία.

Διάφορες αναλύσεις επισημαίνουν ότι οι επενδυτές υψηλού ρίσκου βγαίνουν από την αγορά, ενώ πιο στρατηγικοί επενδυτές μαζεύουν ETH σε χαμηλότερες τιμές. Σε αυτό το πνεύμα, ένας άλλος trader δήλωσε, σύμφωνα με το Cryptopotato, ότι αγοράζει στη βουτιά.

Πιο νωρίς αυτόν τον μήνα, ο αναλυτής Johnny Woo είχε προειδοποιήσει ότι το σεπτεμβριανό sell-off του Ethereum θα μπορούσε να είναι η «μεγαλύτερη παγίδα αρκούδας στην ιστορία», επισημαίνοντας έναν πιθανό σχηματισμό “head-and-shoulders” που ίσως αντικρουστεί μέσα στον Οκτώβριο (γνωστό και ως Uptober στην κοινότητα).

Πρόβλεψή του ήταν ότι το ETH θα υποχωρήσει προς τα 3.350 δολάρια ως επίπεδο στήριξης μέσα στον Σεπτέμβριο, πριν ανακάμψει τον Οκτώβριο και φτάσει σε νέα υψηλά τον Νοέμβριο. Παρόμοιο μοτίβο είχε εμφανιστεί τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν το ETH έπεσε 30% πριν εκτοξευτεί σε ιστορικά υψηλά δύο μήνες αργότερα.

Ημερήσιες τάσεις

Το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9) λίγο πριν τις 15:00 (ώρα Ελλάδος), το κορυφαίο κρυπτονόμισμα κινείται στα 111.420,89 δολάρια με απώλειες 1,45% και την κεφαλαιοποίησή του στα 2,22 τρισ. δολάρια. Η κυριαρχία του στην αγορά διαμορφώνεται λίγο πιο πάνω από το 58%.

Εν τω μεταξύ, το Ethereum «παίζει» στα 4.003,47 δολάρια με χασούρα 4,34%, ενώ το XRP βρίσκεται στα 2,82 δολάρια με απώλειες 2,19% και το Solana στα 201,46 δολάρια σημειώνοντας μεγάλη «βουτιά» της τάξης του 5,20%.

Το Dogecoin κατρακυλά κατά 4,82% στο 0,2316 δολάριο και το Cardano χάνει 4,55% στο 0,7825 δολάριο.

Και το Litecoin προχωρά με απώλειες (-3,455) στα 103,52 δολάρια, ενώ το Cronos υποχωρεί κατά 9,36% στο 0,1870 δολάριο και το Shiba Inu κατά 3,17% στο 0,00001185 δολάριο. Τέλος, το Polkadot χάνει 4,10% στα 3,90 δολάρια, ενώ το Monero (XMR) ισορροπεί με ανεπαίσθητες απώλειες 0,04% στα 296,48 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αγγίζει τα 3,81 τρισ. δολάρια με απώλειες 2,33%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κάτω από τα $63.000 το Bitcoin, υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων
Νομίσματα

Κάτω από τα $63.000 το Bitcoin, υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων

Crypto: Η πιο κρίσιμη εβδομάδα του καλοκαιριού μόλις ξεκίνησε
Νομίσματα

Crypto: Η πιο κρίσιμη εβδομάδα του καλοκαιριού μόλις ξεκίνησε

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα
Φορολογία

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Bitcoin: Άλμα πάνω από τα $64.000 – Επιστρέφει η αισιοδοξία στην αγορά crypto
Νομίσματα

Bitcoin: Άλμα πάνω από τα $64.000 – Επιστρέφει η αισιοδοξία στην αγορά crypto

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:00

New York Times: Δημοσίευμα κάνει λόγο για επαφές του Ισραήλ με τον Αχμαντινετζάντ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:49

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα «φυλάνε» τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρώνονται ακριβά γι' αυτό

Πολιτική
13/07/2026 - 15:39

Μαρινάκης: Από το μηδέν σε F-35 και Rafale – Ο Τσίπρας αφήνει πίσω μόνο μια γραβάτα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:37

Πάνω από 10000 επιπλέον θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη σε μία εβδομάδα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 15:20

Στο μικροσκόπιο οι τιμές των καυσίμων – Εντός της εβδομάδας το χρονοδιάγραμμα για τις επιδοτήσεις

Εργασιακά
13/07/2026 - 15:04

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:03

Η ΕΕ «μαυρίζει» ρωσική ομάδα χάκερ για κυβερνοκατασκοπεία και σαμποτάζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:50

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Πυρά» κατά της ΓΣΕΕ - Μιλά για μόνιμη εργασία, αλλά εφαρμόζει εργολαβίες και προχωρά σε απολύσεις

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:42

ΕΕ: «Φρένο» στα social media για τους ανηλίκους – Υποχρεωτική γονική επίβλεψη έως τα 13 προτείνει η φον ντερ Λάιεν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 14:40

Bureau Veritas: Η ενεργειακή διαχείριση στρατηγικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις στη νέα εποχή

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/07/2026 - 14:25

Fraport Greece: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων τον Ιούνιο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13/07/2026 - 14:22

VW: Πάνω από 50% αυξήθηκαν οι παραγγελίες ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:10

Tο ελληνικό διαβατήριο εντάσσεται στα έγγραφα του Gov.gr wallet

Πολιτική
13/07/2026 - 14:07

Σημαντική κίνηση για το κυκλοφοριακό: Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά σε 36 μήνες

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:02

ΕΕ: Σχέδιο υποστήριξης προς τη Γάζα ύψους 883,6 εκατομμυρίων ευρώ

Νομίσματα
13/07/2026 - 13:52

Κάτω από τα $63.000 το Bitcoin, υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 13:50

ICAP CRIF: Αύξηση 21% κατέγραψε η ξενοδοχειακή αγορά την τελευταία πενταετία

Εμπορεύματα
13/07/2026 - 13:34

Πετρέλαιο: Άνοδος περίπου 3% λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή 

Ανεμοδείκτης
13/07/2026 - 13:30

Τι δείχνουν οι καλοκαιρινές δημοσκοπήσεις για το στοίχημα της αυτοδυναμίας

Ανεμοδείκτης
13/07/2026 - 13:11

Απασφάλισε ο Πλεύρης: Χέστες, κότες, αληταριά, καθάρματα οι αναρχικοί… Θα τους ξεσκίσουμε

Ειδήσεις
13/07/2026 - 13:00

Υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση την Αρκαδία 

Πολιτική
13/07/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους (δείτε live)

Magazino
13/07/2026 - 12:50

Kimolos Experience Festival 2026: Το πλήρες πρόγραμμα του «Cine Καλησπερίτη»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13/07/2026 - 12:40

Ποιοι βρέθηκαν στο πολυσυζητημένο live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes; - Όσα κατέγραψε η κάμερα της Allwyn

Ειδήσεις
13/07/2026 - 12:32

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/07/2026 - 12:22

Πειραιώς: Τριάντα γυναίκες πρόσφυγες ολοκληρώνουν με επιτυχία την ακαδημία για γυναίκες πρόσφυγες

Πολιτική
13/07/2026 - 12:16

Παραίτηση Κεδίκογλου από το ΣΥΡΙΖΑ - Συντάσσεται με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 12:01

Κολομβία: Μνήμες Εσκομπάρ «ξυπνούν» οι απειλές θανάτου σε βάρος διεθνούς ποδοσφαιριστή

Ειδήσεις
13/07/2026 - 11:37

Έντονες αντιδράσεις για τα ρατσιστικά σχόλια Ραχόι σε βάρος της Εθνικής Γαλλίας

Πολιτική
13/07/2026 - 11:24

Ένας λαβύρινθος νόμων: Γιατί κοστίζει η πολυνομία και η κακονομία στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ