Σε «κλοιό» πίεσης τα crypto: To Ethereum «παλεύει» να κρατηθεί στη ζώνη των $4.000

Στα «κόκκινα» βρίσκονται τα κρυπτονομίσματα σήμερα, Πέμπτη (25/9), με το Bitcoin να «παλεύει» για τα 111.500 δολάρια και το Ethereum να σημειώνει μεγάλη «βουτιά» λίγο πάνω από το 4,20%.

Ωστόσο, οι «ταύροι» διατηρούν κάποια αισιοδοξία, αναμένοντας να τελειώσει ο Σεπτέμβριος, ένας ιστορικά δύσκολος μήνας για τις αγορές, και να ακολουθήσει το τέταρτο τρίμηνο, το οποίο είναι συνήθως το πιο ισχυρό του έτους.

Παρ’ όλα αυτά, αυτή τη στιγμή η ψυχολογία στην αγορά κρυπτογράφησης παραμένει υποτονική, με τον δείκτη Crypto Fear and Greed να βρίσκεται στο 45, δηλαδή σε ουδέτερο επίπεδο, με μια μικρή κλίση προς τον «φόβο».

Ένας λόγος είναι η χαμηλότερη απόδοση του bitcoin σε σύγκριση με παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία. Ενδεικτικά, το Bitcoin κέρδισε 7% το τελευταίο τρίμηνο, ενώ ο δείκτης S&P 500 κέρδισε 9% και ο χρυσός ανέβηκε κατά 12%.

Αύριο (26/9) λήγουν συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης Βitcoin αξίας 17 δισ. δολαρίων, με το λεγόμενο «max pain price» (δηλ. το επίπεδο όπου οι κάτοχοι των options θα υποστούν τη μεγαλύτερη οικονομική ζημία) να βρίσκεται στα 110.000 δολάρια.

Αυτή η τιμή είναι λίγο χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή των 112.000 δολαρίων, και μπορεί να λειτουργήσει ως βραχυπρόθεσμος μαγνήτης τιμής.

Η πρόβλεψη είναι ότι το bitcoin θα παραμείνει σε εύρος μεταξύ 110.000 δολάρια και 116.000 δολάρια μέχρι να μπούμε στον Οκτώβριο.

Εν τω μεταξύ, η δυναμικότερη δραστηριότητα παρατηρείται σε μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και την υψηλών επιδόσεων υπολογιστική, όπως η IREN (IREN).

Εταιρείες που διατηρούν bitcoin στους ισολογισμούς τους παραμένουν υπό πίεση:

Η KindlyMD (NAKA) παλεύει στο 1,17 δολάριο, ελάχιστα πάνω από την τιμή PIPE (Private Investment in Public Equity).

παλεύει στο δολάριο, ελάχιστα πάνω από την τιμή PIPE (Private Investment in Public Equity). Η Metaplanet (3350)υποχώρησε κατά 4% στο Τόκιο, με τη μετοχή να έχει πέσει πάνω από 70%από το ιστορικό της υψηλό. Πλέον διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή 1,24 φορές την καθαρή της αξία (mNAV).

Αυτή η πτώση αναδεικνύει τη γενικότερη πίεση στις αποτιμήσεις (mNAV) σε ολόκληρη την αγορά.

«Πιεσμένο» το Ethereum

Η τιμή του Ethereum (ETH) υποχώρησε στα $3.994 το πρωί της Πέμπτης στην ασιατική αγορά, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Αυγούστου. Μετά την πτώση, η πλατφόρμα ανάλυσης blockchain Lookonchain ανέφερε μια μεγάλη ρευστοποίηση που αφορούσε έναν σημαντικό κάτοχο ETH.

Ο συνιδρυτής του Ethereum είχε υποστηρίξει σε πρόσφατο άρθρο του ότι το οικοσύστημα των DeFi έχει ωριμάσει και είναι πιο ασφαλές και σταθερό. Ωστόσο, η πρόσφατη κατάρρευση δείχνει πως ίσως τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Ωστόσο, παρά τη βραχυπρόθεσμη πτώση του δεύτερου μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος, ορισμένοι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για την μακροπρόθεσμη πορεία του. Ο Charting Guy χαρακτήρισε τη διόρθωση «παγίδα αρκούδας», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια κίνηση που αποσκοπεί στο να ξεκαθαρίσει την αγορά από υπερμοχλευμένους traders, πριν το ETH συνεχίσει την ανοδική του πορεία.

Διάφορες αναλύσεις επισημαίνουν ότι οι επενδυτές υψηλού ρίσκου βγαίνουν από την αγορά, ενώ πιο στρατηγικοί επενδυτές μαζεύουν ETH σε χαμηλότερες τιμές. Σε αυτό το πνεύμα, ένας άλλος trader δήλωσε, σύμφωνα με το Cryptopotato, ότι αγοράζει στη βουτιά.

Πιο νωρίς αυτόν τον μήνα, ο αναλυτής Johnny Woo είχε προειδοποιήσει ότι το σεπτεμβριανό sell-off του Ethereum θα μπορούσε να είναι η «μεγαλύτερη παγίδα αρκούδας στην ιστορία», επισημαίνοντας έναν πιθανό σχηματισμό “head-and-shoulders” που ίσως αντικρουστεί μέσα στον Οκτώβριο (γνωστό και ως Uptober στην κοινότητα).

Πρόβλεψή του ήταν ότι το ETH θα υποχωρήσει προς τα 3.350 δολάρια ως επίπεδο στήριξης μέσα στον Σεπτέμβριο, πριν ανακάμψει τον Οκτώβριο και φτάσει σε νέα υψηλά τον Νοέμβριο. Παρόμοιο μοτίβο είχε εμφανιστεί τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν το ETH έπεσε 30% πριν εκτοξευτεί σε ιστορικά υψηλά δύο μήνες αργότερα.

Ημερήσιες τάσεις

Το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9) λίγο πριν τις 15:00 (ώρα Ελλάδος), το κορυφαίο κρυπτονόμισμα κινείται στα 111.420,89 δολάρια με απώλειες 1,45% και την κεφαλαιοποίησή του στα 2,22 τρισ. δολάρια. Η κυριαρχία του στην αγορά διαμορφώνεται λίγο πιο πάνω από το 58%.

Εν τω μεταξύ, το Ethereum «παίζει» στα 4.003,47 δολάρια με χασούρα 4,34%, ενώ το XRP βρίσκεται στα 2,82 δολάρια με απώλειες 2,19% και το Solana στα 201,46 δολάρια σημειώνοντας μεγάλη «βουτιά» της τάξης του 5,20%.

Το Dogecoin κατρακυλά κατά 4,82% στο 0,2316 δολάριο και το Cardano χάνει 4,55% στο 0,7825 δολάριο.

Και το Litecoin προχωρά με απώλειες (-3,455) στα 103,52 δολάρια, ενώ το Cronos υποχωρεί κατά 9,36% στο 0,1870 δολάριο και το Shiba Inu κατά 3,17% στο 0,00001185 δολάριο. Τέλος, το Polkadot χάνει 4,10% στα 3,90 δολάρια, ενώ το Monero (XMR) ισορροπεί με ανεπαίσθητες απώλειες 0,04% στα 296,48 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αγγίζει τα 3,81 τρισ. δολάρια με απώλειες 2,33%.