Ανάλυση Bloomberg για τη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν: «Σύνδεση» του ρωσικού πετρελαίου με τα F-35

Ένα είδος «παζαριού» περιγράφει σε ανάλυσή του το πρακτορείο Bloomberg σε ρεπορτάζ σχετικά με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Οίκο την Πέμπτη (26/9).

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg επισημαίνει πως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ άσκησε πίεση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, αφήνοντας, ταυτόχρονα, ανοιχτό το ενδεχόμενο η Άγκυρα να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35.

"Θα ήθελα να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, ενώ η Ρωσία συνεχίζει την έφοδο εναντίον της Ουκρανίας", δήλωσε ο Τραμπ.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, η επίσκεψη του Ερντογάν στο Λευκό Οίκο -πρώτη του μετά από έξι χρόνια -αποτέλεσε μια ευκαιρία για τις ΗΠΑ και την Τουρκία να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις τους, καθώς οι δύο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ διαπραγματεύονται μια σειρά αμυντικών συμφωνιών, περιφερειακών συγκρούσεων και ανταγωνισμού με τη Ρωσία και την Κίνα.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα συζητήσει την επιθυμία του Ερντογάν να επανενταχθεί στο πρόγραμμα μαχητικών F-35, αλλά δεν δεσμεύτηκε να επιτρέψει την επανένταξη της Άγκυρας. Ο Τραμπ δήλωσε, ωστόσο, ότι αν η συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του ήταν θετική, οι κυρώσεις εναντίον αξιωματούχων της Τουρκίας θα μπορούσαν να αρθεί "σχεδόν αμέσως". Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το τέλος της ημέρας.

Όταν μετά τη συνάντηση ρωτήθηκε αν είχε ανοίξει τον δρόμο για μια συμφωνία σχετικά με τα F-35, ο Τραμπ απάντησε αόριστα: "Θα μπορέσω εύκολα αν το θελήσω. Μπορεί να το κάνουμε, μπορεί να το κάνουμε".

Συνέχισε λέγοντας ότι "εξαρτάται. Θα κάνει κάτι για εμάς", χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη συζήτηση.