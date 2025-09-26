καπ. Γιώργος Κουμπενάς: Η κρουαζιέρα «τρέχει», αλλά οι υποδομές μένουν πίσω

Η ελληνική κρουαζιέρα κινείται ανοδικά, αλλά οι προκλήσεις γύρω από τις υποδομές και το περιβάλλον δείχνουν ότι η ανάπτυξη δεν είναι αυτονόητη. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που έστειλε ο Ανώτατος Διευθυντής Επιχειρήσεων της Celestyal, καπ. Γιώργος Κουμπενάς, μιλώντας στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών.

Η Celestyal ανακοίνωσε ότι καταγράφει άνοδο 10% στις κινήσεις επιβατών σε σχέση με πέρυσι, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση του κλάδου. Το 2024 η Ελλάδα υποδέχθηκε 8 εκατ. επιβάτες κρουαζιέρας και φέτος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό, με αντίστοιχη αύξηση 10%.

Ο καπτ. Κουμπενάς περιέγραψε την κρουαζιέρα ως τη «γρηγορότερα αναπτυσσόμενη μορφή τουρισμού στον κόσμο», κάτι που ισχύει και για τη χώρα μας. Η άνοδος όμως συνοδεύεται από «δύσκολες εξισώσεις»:

Τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ε.Ε., που ανεβάζουν το κόστος λειτουργίας,

Το τέλος κρουαζιέρας που εφαρμόστηκε από τον Ιούλιο, αλλά με ασαφές πλαίσιο και αμφιβολίες για το πού πάνε τα έσοδα,

Και τις απρόβλεπτες καταστάσεις όπως ο σεισμός στη Σαντορίνη, που φρέναρε τις κρατήσεις.

«Το τέλος κρουαζιέρας στηρίχθηκε σε παραδοχές που χρειάζονται επανεξέταση. Αν τα έσοδα δεν κατευθυνθούν σε υποδομές, τότε έχουμε χάσει την ουσία», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Διευθυντής της Celestyal ανέδειξε την έλλειψη ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την κρουαζιέρα. Σήμερα, δεκάδες ελληνικά λιμάνια δέχονται πλοία, αλλά τα περισσότερα δεν έχουν τις υποδομές για να τα εξυπηρετήσουν σωστά. Χωρίς συνολικό σχέδιο, τόνισε, «δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρός προγραμματισμός έργων ούτε ορθολογική αξιοποίηση πόρων».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο λιμάνι του Λαυρίου, το οποίο χαρακτήρισε «σημαντική εναλλακτική πύλη, που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τον Πειραιά». Η εγγύτητα με το αεροδρόμιο και οι συνδέσεις με τις Κυκλάδες του δίνουν πλεονέκτημα, αρκεί να στηριχθεί με τις κατάλληλες υποδομές.

Το μήνυμα της Celestyal ήταν καθαρό. Η ελληνική κρουαζιέρα ανεβαίνει, αλλά αν δεν υπάρξει σοβαρή πολιτική για λιμενικές υποδομές και πράσινες προσαρμογές, η ανάπτυξη μπορεί να κολλήσει. Η δυναμική υπάρχει, αλλά χρειάζεται σχέδιο και επενδύσεις για να μη χαθεί το τρένο.