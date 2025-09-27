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ΗΠΑ: Ανάκληση βίζας του Κολομβιανού προέδρου ελέω των σχολίων του σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων
Ειδήσεις
15:48 - 27 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Ανάκληση βίζας του Κολομβιανού προέδρου ελέω των σχολίων του σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων

Reporter.gr Newsroom
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Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα ανακαλέσουν τη βίζα του Προέδρου της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, μετά τη συμμετοχή του σε φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (26/9) στη Νέα Υόρκη. 

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ο Πέτρο κάλεσε τους Αμερικανούς στρατιώτες να παρακούσουν τις διαταγές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. «Θα ανακαλέσουμε τη βίζα του Πέτρο λόγω των απερίσκεπτων και προκλητικών ενεργειών του», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X».

Απευθυνόμενος σε πλήθος διαδηλωτών έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ στο Μανχάταν, ο Κολομβιανός πρόεδρος ζήτησε τη δημιουργία μιας παγκόσμιας ένοπλης δύναμης με στόχο την απελευθέρωση των Παλαιστινίων, σημειώνοντας: «Αυτή η δύναμη πρέπει να είναι μεγαλύτερη από εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών».

Και πρόσθεσε: «Γι' αυτό από εδώ, από τη Νέα Υόρκη, ζητώ από όλους τους στρατιώτες του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών να μην στρέφουν τα όπλα τους εναντίον ανθρώπων. Ανησυχήστε τις διαταγές του Τραμπ. Ακούστε τις διαταγές της ανθρωπότητας».

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