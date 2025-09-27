Σδούκου: Η Ελλάδα θωρακίζεται με τον ισχυρότερο αμυντικό εξοπλισμό που είχε ποτέ

Η Ελλάδα «δεν κάνει καμία έκπτωση στα εθνικά της θέματα» και «θωρακίζεται με τον ισχυρότερο αμυντικό εξοπλισμό που είχε ποτέ», υπογράμμισε σε συνέντευξή της στο OPEN η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, τονίζοντας παράλληλα τη συνέπεια της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και στην παρουσία του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, υπογράμμισε ότι «είναι καλό να αποτιμούμε τα πράγματα με ψυχραιμία και ρεαλισμό», σημειώνοντας ότι «η πραγματικότητα απέχει πολύ από τις εντυπώσεις». Επικαλέστηκε μάλιστα την αντιπολίτευση στην Τουρκία, η οποία «κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι δεν πήγε στις ΗΠΑ ως στρατηγικός εταίρος, αλλά ως πελάτης – «πόσα θα ακουμπήσεις για να σε σεβαστούν»».

Η κ. Σδούκου επισήμανε ότι «στην Ελλάδα έχουμε την τάση να αντιδρούμε συναισθηματικά όταν συζητάμε τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας ή όταν βλέπουμε τον αρχηγό της γειτονικής χώρας να συνομιλεί με την αμερικανική ηγεσία», ωστόσο αυτό «δεν επηρεάζει ούτε καθορίζει τη δική μας στάση». Όπως είπε, «η Ελλάδα έχει χτίσει τη δική της αξία στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, λειτουργώντας ως εμπορική, ενεργειακή, οικονομική και γεωπολιτική γέφυρα».

Για την παρουσία του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ότι «έστειλε πολύ σαφή μηνύματα: ενίσχυσε τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας και έκανε ηχηρή τη φωνή μας σε όλες τις επίκαιρες προκλήσεις, όχι μόνο στα ελληνοτουρκικά».

«Είδατε ένα μπαράζ συναντήσεων και ομιλιών του πρωθυπουργού για πολλά θέματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα. Από την τεχνητή νοημοσύνη και τον ρόλο της στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, έως την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, το Κυπριακό. Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, το μήνυμά του ήταν ξεκάθαρο: εμείς πάντοτε θα επιδιώκουμε ειρηνική συνύπαρξη, με απόλυτο σεβασμό στα εθνικά μας δικαιώματα», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Ζούμε στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια γεωπολιτικά ταραγμένη περιοχή: Λίβανος, Ισραήλ, Συρία, Παλαιστινιακό, Κύπρος, ελληνοτουρκικά. Σε μια τέτοια περιοχή με αστάθειες, η Ελλάδα πορεύεται ως δύναμη σταθερότητας, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης, με διπλωματία, διάλογο, ειρηνική συνύπαρξη αλλά και με αμυντική ισχύ. Ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη όπως δεν έχει ξανασυμβεί. Ποτέ άλλοτε η Ελλάδα δεν είχε τόσο ισχυρές συμμαχίες».

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και την αντιπολίτευση ότι, αντί να συζητήσουν επί της ουσίας, επιλέγουν να επενδύσουν σε επικοινωνιακές εντυπώσεις.

Υπογράμμισε ότι «η ΝΔ φιλοδοξεί να αποκομίσουμε όλοι συμπεράσματα που θα μας καταστήσουν σοφότερους και πιο αποτελεσματικούς απέναντι στις διαχρονικές παθογένειες του κράτους που κόστισαν σχεδόν τρία δισ. ευρώ».

«Η συζήτηση έχει ξεκινήσει με την κατάθεση των πρώτων μαρτύρων. Η επιτροπή διερευνά πολιτικές ευθύνες των πολιτικών προσώπων και διοικήσεων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα κληθούν και άλλοι. Ο κόσμος περιμένει την αλήθεια», ανέφερε.

Παράλληλα τόνισε: «Για πρόσωπα που είχαν στο παρελθόν λάβει παράνομα επιδοτήσεις, η Δικαιοσύνη έχει ήδη εκδώσει καταδικαστικές αποφάσεις. Μην έχει κανείς την εντύπωση ότι οι «φραπέδες», οι «χασάπηδες» και τα ΑΦΜ που πήραν παράνομα χρήματα θα την βγάλουν καθαρή. Η Δικαιοσύνη διερευνά την υπόθεση και για όποιον προκύψει ευθύνη θα υπάρξουν συνέπειες».

Αναφορικά με την επιμονή της αντιπολίτευσης στην κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη, σχολίασε: «Ο κ. Μυλωνάκης έχει τοποθετηθεί ο ίδιος και απάντησε πολύ ξεκάθαρα στη Βουλή απέναντι στις συκοφαντίες για όλα όσα του προσάπτουν».

Για την υπόθεση Ρούτσι

Η κ. Σδούκου δήλωσε: «Το πώς αισθάνεται κάθε γονιός και κάθε συγγενής είναι απολύτως σεβαστό. Είτε κάποιος σιωπά και περιμένει να ξεκινήσει η δίκη για να βρεθούν οι ένοχοι, είτε κάποιος βγαίνει μπροστά, διεκδικεί και αγωνίζεται – όπως εν προκειμένω ο κ. Ρούτσι».

«Οφείλουμε, ωστόσο, να τηρούμε τα κόμματα θεσμική στάση, αφήνοντας στην άκρη την ανθρώπινη διάσταση. Δεν μπορούμε να σχολιάζουμε αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Η Δικαιοσύνη πήρε θέση χθες ως προς το αίτημα της εκταφής. Και οι δικαστές δεν είναι αποκομμένοι – ζουν στην ίδια κοινωνία, διαθέτουν ενσυναίσθηση και ευαισθησία, αλλά ταυτόχρονα σταθμίζουν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης».

Καταλήγοντας, σημείωσε: «Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκάθαρη θεσμική στάση. Δεν μπορούμε να λέμε ότι μια απόφαση της Δικαιοσύνης είναι σωστή μόνο όταν ικανοποιεί τις πολιτικές μας επιδιώξεις».