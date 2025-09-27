Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» - Τα αιτήματα των εναέριων ελεγκτών και η απάντηση Δήμα

Συνεχίζονται και σήμερα οι καθυστερήσεις στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού που πραγματοποιούνται στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», καθώς από χθες το πρωί έχει μειωθεί η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η εικόνα από το πρωί στο «Ελ. Βενιζέλος» παραμένει χαοτική, με καθυστερήσεις που ξεκινούν από νωρίς και φτάνουν τα 30 με 40 λεπτά. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι καθυστερήσεις αλυσιδωτά αυξάνονται, φτάνοντας έως και τη μιάμιση ώρα, ενώ χθες το απόγευμα οι καθυστερήσεις έφτασαν ακόμα και τις δύο ώρες.

Σήμερα, σύμφωνα με το Flightradar, 17 πτήσεις στο αεροδρόμιο παρουσιάζουν καθυστέρηση, ενώ χθες επηρεάστηκαν 266 πτήσεις — το 57% του συνόλου. Μάλιστα, το «Ελ. Βενιζέλος» κατέγραψε χθες το μεγαλύτερο αριθμό καθυστερημένων πτήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Απαιτήσεις ελεγκτών και προτάσεις για την ΥΠΑ

Οι καθυστερήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν να επιστρέψουν στον συμφωνημένο έλεγχο 28 πτήσεων ανά ώρα αντί για 36, που είχαν καταφέρει να διαχειρίζονται.

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ζητά να ενσωματωθούν στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) οι προτάσεις που έχει καταθέσει. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στοχεύει στην ενίσχυση της ΥΠΑ με πλήρες θεσμικό πλαίσιο αυτοδιοίκησης και σαφή δημοσιονομική και διοικητική αυτοτέλεια, μετατρέποντας ουσιαστικά την ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ.

Το ζήτημα συνδέεται και με τις υπερωρίες και τις πρόσθετες αποδοχές των ελεγκτών, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν αυξημένο όγκο πτήσεων στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο συνεχίζει να κινείται ανοδικά κάθε μήνα.

Όπως αναφέρουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, «προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο όγκος της εναέριας κυκλοφορίας, ο οποίος κάθε χρόνο σημειώνει νέο ρεκόρ, οι E.E.K. έχουν αποδεχθεί να εργάζονται την καλοκαιρινή περίοδο με μειωμένες ημέρες ανάπαυσης, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει το σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας που είναι ένας από τους πυλώνες στήριξης του τουρισμού στη χώρα μας».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, σε συνέντευξή του, υπογράμμισε την ανάγκη για μια σύγχρονη Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και παρουσίασε ένα εκτενές σχέδιο δράσης 364 σημείων που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την DG Move και τον EASA.

Για τις απολαβές τους, ο κ. Δήμας ανέφερε ότι ένας έμπειρος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να φτάσει και πάνω από 120.000 ευρώ το χρόνο με το επίδομα του «Eurocontrol». «Είναι σημαντικές απολαβές για τα δεδομένα του ελληνικού κράτους. Προφανώς, φορολογούνται και τα δικαιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό. Παρ' όλα αυτά, ζητούν επιπλέον».