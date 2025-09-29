Τραμπ και Νετανιάχου κατέθεσαν σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα - Διορία 72 ωρών στη Χαμάς

Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε τη Δευτέρα (29/9) ένα σχέδιο 20 σημείων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η ανακοίνωση έγινε λίγα λεπτά πριν ο Τραμπ μιλήσει από τον Λευκό Οίκο για την πρόταση, η οποία δεν έχει γίνει αποδεκτή από τη Χαμάς, όπως μεταδίδει το CNBC.

Στο πλευρό του Τραμπ βρισκόταν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ και άλλες χώρες έχουν αποδεχθεί το πλαίσιο που παρουσίασε και ότι πλέον η συμφωνία για ειρήνη στη Γάζα είναι πιο κοντά από ποτέ, κάνοντας μάλιστα λόγο για ιστορική στιγμή.

«Εάν γίνει αποδεκτή από τη Χαμάς, η πρόταση αυτή προβλέπει την άμεση απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων, σε καμία περίπτωση όμως πέραν των 72 ωρών», είπε ο Τραμπ. Η διάταξη αυτή θα απαιτούσε την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, από τη Χαμάς.

«Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία ειρήνης, και αν η Χαμάς απορρίψει τη συμφωνία, κάτι που πάντα είναι πιθανό, τότε θα είναι η μόνη που θα έχει αρνηθεί», πρόσθεσε.

«Όλοι οι υπόλοιποι την έχουν αποδεχθεί. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα λάβουμε μια θετική απάντηση. Αν όχι, όπως ξέρεις, Μπίμπι, θα έχετε την πλήρη στήριξή μας να κάνετε ό,τι χρειαστεί.»

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου

Το σχέδιο προβλέπει ότι η Γάζα «θα διοικείται υπό προσωρινή μεταβατική διακυβέρνηση μιας τεχνοκρατικής, απολιτικής παλαιστινιακής επιτροπής, υπεύθυνης για την καθημερινή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και των δήμων προς όφελος του λαού της Γάζας.»

Επίσης, το σχέδιο προβλέπει ότι η Γάζα θα «αναπτυχθεί εκ νέου προς όφελος του λαού της Γάζας» και ότι «εφόσον και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν στην πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί άμεσα.»

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν στη συμφωνημένη γραμμή, προκειμένου να προετοιμαστεί η απελευθέρωση των ομήρων», αναφέρει η πρόταση.

«Μόλις επιστραφούν όλοι οι όμηροι, τα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν σε ειρηνική συνύπαρξη και στην αποστράτευση των όπλων τους θα τύχουν αμνηστίας», προστίθεται.

«Τα μέλη της Χαμάς που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα λάβουν ασφαλή διέλευση προς χώρες υποδοχής.»

«Με την αποδοχή της συμφωνίας, θα σταλεί άμεσα πλήρης ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.»

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενγιαμίν Νετανιάχου δήλωσε:

«Κάνουμε ένα κρίσιμο βήμα τόσο προς τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα όσο και προς τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια δραματική πρόοδο στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Υποστηρίζω το σχέδιό σας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο επιτυγχάνει τους πολεμικούς μας στόχους». Ωστόσο, επιφυλάχθηκε με λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν τα αραβικά κράτη να συναινέσουν, δεσμευόμενος ότι θα διατηρηθεί μια ισραηλινή παρουσία ασφαλείας μέσα στη Γάζα για το ορατό μέλλον».

Αναλυτικότερα το σχέδιο: