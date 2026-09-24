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Ο Τραμπ προσκαλεί τον Πούτιν στη φετινή σύνοδο των G20 στη Φλόριντα
Ειδήσεις
08:02 - 24 Σεπ 2026

Ο Τραμπ προσκαλεί τον Πούτιν στη φετινή σύνοδο των G20 στη Φλόριντα

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση Τραμπ προσκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Φλόριντα, όπως αποκάλυψε την Τετάρτη σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.  

«Πιστεύουμε ότι είναι μια ευκαιρία για εκείνον να συνομιλήσει όχι μόνο με τον πρόεδρο, αλλά και με άλλους ηγέτες του κόσμου, και ελπίζουμε ότι θα αποδεχθεί αυτή την πρόσκληση», δήλωσε ο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης απέρριψε την άποψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αποφεύγουν τις επαφές με τον Πούτιν λόγω των μακροχρόνιων διαφωνιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας.

«Για να λύσεις προβλήματα, πρέπει να συναντάς τους ανθρώπους με τους οποίους διαφωνείς ή με τους οποίους μπορεί να έχεις κάποιες διαφορές», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Δεν είναι σαφές εάν ο Πούτιν σκοπεύει να παραστεί στη σύνοδο της G20, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο. Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο, ενώ το Κρεμλίνο έχει αποφύγει να δεσμευτεί σε προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις του σχετικά με την πρόσκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δηλώσεις του Ρούμπιο έγιναν μετά τη συνάντησή του νωρίτερα μέσα στην ημέρα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Οι δύο διπλωμάτες συζήτησαν τον «πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας», σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με τη συνάντηση.

Ο σχεδιασμός για τη σύνοδο της G20 πραγματοποιείται την ώρα που ειδικοί σε θέματα ασφάλειας προειδοποιούν ότι η στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ της Ουκρανίας, η οποία υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, και της Ρωσίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου, παρά την πρόθεση του Τραμπ να βρει μια διπλωματική λύση. Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι, εάν ο Πούτιν παραστεί, «αυτό θα είναι σίγουρα μια ευκαιρία» για τον Τραμπ και τον Πούτιν «να συναντηθούν, να επικοινωνήσουν και να συζητήσουν».

Η πρόσκληση, για την οποία η κυβέρνηση είχε δώσει τις πρώτες ενδείξεις τον Απρίλιο, σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τον προκάτοχο του Τραμπ, τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα υποστήριζε την απομάκρυνση της Ρωσίας από την G20, ένα πολυμερές φόρουμ των 20 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ουκρανοί και ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχία για προηγούμενες επαφές των ΗΠΑ με τη Ρωσία, φοβούμενοι ότι τα συμφέροντά τους ενδέχεται να μην εκπροσωπούνται σε τυχόν συμφωνίες στις οποίες μπορεί να καταλήξουν η Ουάσινγκτον και η Μόσχα.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η συμβατική αντίληψη σχετικά με τον διάλογο με τους αντιπάλους των ΗΠΑ είναι λανθασμένη.

«Είναι ένας επιχειρηματίας που βασίζεται περισσότερο στην κοινή λογική παρά στην πολιτική ορθοδοξία», είπε ο Ρούμπιο αναφερόμενος στον Τραμπ. «Αν συναντάς μόνο ανθρώπους με τους οποίους συμφωνείς, τότε γίνονται πολύ ευχάριστες συναντήσεις, αλλά δεν συμβαίνει τίποτα».

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