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Κοπεγχάγη: Άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ με φόντο την άμυνα και την Ουκρανία
Ειδήσεις
17:37 - 29 Σεπ 2025

Κοπεγχάγη: Άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ με φόντο την άμυνα και την Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Η Κοπεγχάγη θα φιλοξενήσει την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου μια άτυπη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το βλέμμα στραμμένο σε δύο καίρια ζητήματα: την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Της συνάντησης θα προεδρεύσει ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ενώ οικοδέσποινα θα είναι η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί λίγο πριν από τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, σηματοδοτώντας έναν πυκνό διπλωματικό κύκλο για την ευρωπαϊκή ηγεσία.

Η ατζέντα: Ουκρανία και Ευρωπαϊκή άμυνα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου της ΕΕ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν τρόπους για τη συνέχιση της στρατιωτικής, οικονομικής και πολιτικής στήριξης στην Ουκρανία, με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης.

Ειδικό βάρος θα δοθεί:

  • στη χρηματοδότηση και ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας,
  • στην αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων,
  • και στην πορεία ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, με αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν υλοποιηθεί στο Κίεβο.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί η ενίσχυση της κοινής άμυνας της Ευρώπης, ιδίως μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία.

Αμυντική Ετοιμότητα 2030

Οι ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν συγκεκριμένα μέτρα για την υλοποίηση του στόχου «Αμυντική Ετοιμότητα 2030», που αφορά:

  • την ταχεία ανάπτυξη κοινών στρατιωτικών δυνατοτήτων,
  • τη στήριξη της ανατολικής πτέρυγας της ΕΕ,
  • και την ενίσχυση της διακυβέρνησης με αυξημένο συντονισμό και πολιτική εποπτεία.

Το σχέδιο πορείας για τα επόμενα βήματα θα παρουσιαστεί στην επίσημη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23-24 Οκτωβρίου 2025, όπου αναμένονται αποφάσεις με πιο δεσμευτικό χαρακτήρα.

Η άτυπη αυτή σύνοδος στην Κοπεγχάγη έρχεται σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίσιμες γεωπολιτικές προκλήσεις:

  • τον παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία,
  • την κλιμακούμενη αντιπαράθεση με τη Ρωσία,
  • και την ανάγκη για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία στον τομέα της άμυνας.

Όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές, οι συζητήσεις της Τετάρτης δεν θα οδηγήσουν σε άμεσες αποφάσεις, ωστόσο θα αποτελέσουν το έδαφος για τις επίσημες δεσμεύσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες στα τέλη Οκτωβρίου.

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