CNBC: Η Ευρώπη εγκλωβισμένη ανάμεσα στην κινεζική βιομηχανία και την αμερικανική τεχνολογία

Ο επικεφαλής της κρατικής επενδυτικής τράπεζας της Γαλλίας, Bpifrance, έδωσε μια ζοφερή εικόνα για την Ευρώπη, λέγοντας ότι η ήπειρος βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου και αδυνατεί να χρηματοδοτήσει τις μελλοντικά κρίσιμες βιομηχανίες της.

Ο Nicolas Dufourcq προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κατακλύζεται από τη βιομηχανική ισχύ της Κίνας και την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ, ενώ επιταχύνει την οικονομική της παρακμή εξάγοντας τις αποταμιεύσεις της, όπως μεταδίδει το CNBC.

«Λυπάμαι που είμαι τόσο ριζοσπαστικός στην οπτική μου, αλλά είμαστε διπλά αποικιοκρατούμενοι: βιομηχανικά από τους Κινέζους, ψηφιακά από τους Αμερικανούς», δήλωσε ο Dufourcq στο IPEM, ένα συνέδριο ιδιωτικών κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα. «Δεν μιλάμε για το μέλλον· οι συνέπειες είναι ήδη εδώ».

Σύμφωνα με στοιχεία της PitchBook, οι εταιρείες που στηρίζονται από venture capital στις ΗΠΑ άντλησαν σχεδόν τετραπλάσια κεφάλαια σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

«Έχουμε απόλυτη ανάγκη από ιδιωτικά κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουμε τις deep tech εταιρείες, που αποτελούν το μέλλον της Ευρώπης», τόνισε ο Dufourcq.

Risk-on vs. Risk-off

Ο επικεφαλής της Bpifrance απέδωσε αυτήν την «αποτυχία» σε ένα βαθύ πολιτισμικό χάσμα. Αντιπαρέβαλε τη διστακτικότητα απέναντι στο ρίσκο που χαρακτηρίζει την Ευρώπη με την «καλιφορνέζικη κουλτούρα», όπου οι επενδυτές θεωρούν «καθήκον» τους να στηρίζουν startups υψηλού ρίσκου και υψηλής ανάπτυξης, για να διασφαλίσουν την κυριαρχία στο μέλλον.

«Αν αυτή η κουλτούρα δεν υπάρχει στην Ευρώπη, τότε θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στον τουρισμό, το κρασί, τα ακίνητα και την αμερικανική τεχνολογία», είπε ειρωνικά.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Harry Stebbings, ιδρυτής του επενδυτικού ταμείου και podcast 20VC, σημείωσε ότι τα προβλήματα είναι παρόμοια και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Έχουμε μια νοοτροπία risk-off. Η Αμερική έχει μια νοοτροπία risk-on», δήλωσε στο “Squawk Box Europe” του CNBC.

Ανέφερε ότι η εταιρεία venture capital που διαχειρίζεται συγκέντρωσε μεταξύ 800 και 850 εκατ. δολαρίων — εκ των οποίων τα 750 εκατ. προήλθαν από τις ΗΠΑ.

«Δηλαδή, αυτό είναι εντυπωσιακό. Όταν θα αποφέρουμε υψηλά κέρδη στους επενδυτές μας, όλα αυτά τα χρήματα θα επιστρέψουν στις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Stebbings.

Στις δημόσιες αγορές, ωστόσο, η Σουηδία ακολουθεί διαφορετική πορεία από την καθοδική τάση της υπόλοιπης Ευρώπης, καθώς οι εταιρείες έχουν αντλήσει πάνω από 2 δισ. δολάρια μέσω αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) στη χώρα μόνο φέτος. Οι ειδικοί αποδίδουν τη δυναμική της αγοράς μετοχών στη Στοκχόλμη στην κουλτούρα των Σουηδών, που αποδέχονται υψηλότερο ρίσκο από τις μετοχές σε σχέση με τα ομόλογα.

Παρά τη δραστήρια χρηματοδότηση στρατηγικών τομέων από την Bpifrance, ο Dufourcq παραδέχτηκε ότι η κρατική παρέμβαση από μόνη της δεν αρκεί για να αντιστρέψει την τάση.

«Χρειάζεται να αυξήσουμε την επιθετικότητα στην κατανομή κεφαλαίων στην Ευρώπη, με στόχο τα δικά μας συμφέροντα», κατέληξε.