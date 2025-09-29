ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
CNBC: Η Ευρώπη εγκλωβισμένη ανάμεσα στην κινεζική βιομηχανία και την αμερικανική τεχνολογία
Ειδήσεις
17:21 - 29 Σεπ 2025

CNBC: Η Ευρώπη εγκλωβισμένη ανάμεσα στην κινεζική βιομηχανία και την αμερικανική τεχνολογία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο επικεφαλής της κρατικής επενδυτικής τράπεζας της Γαλλίας, Bpifrance, έδωσε μια ζοφερή εικόνα για την Ευρώπη, λέγοντας ότι η ήπειρος βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου και αδυνατεί να χρηματοδοτήσει τις μελλοντικά κρίσιμες βιομηχανίες της.

Ο Nicolas Dufourcq προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κατακλύζεται από τη βιομηχανική ισχύ της Κίνας και την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ, ενώ επιταχύνει την οικονομική της παρακμή εξάγοντας τις αποταμιεύσεις της, όπως μεταδίδει το CNBC.

«Λυπάμαι που είμαι τόσο ριζοσπαστικός στην οπτική μου, αλλά είμαστε διπλά αποικιοκρατούμενοι: βιομηχανικά από τους Κινέζους, ψηφιακά από τους Αμερικανούς», δήλωσε ο Dufourcq στο IPEM, ένα συνέδριο ιδιωτικών κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα. «Δεν μιλάμε για το μέλλον· οι συνέπειες είναι ήδη εδώ».

Σύμφωνα με στοιχεία της PitchBook, οι εταιρείες που στηρίζονται από venture capital στις ΗΠΑ άντλησαν σχεδόν τετραπλάσια κεφάλαια σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

«Έχουμε απόλυτη ανάγκη από ιδιωτικά κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουμε τις deep tech εταιρείες, που αποτελούν το μέλλον της Ευρώπης», τόνισε ο Dufourcq.

Risk-on vs. Risk-off

Ο επικεφαλής της Bpifrance απέδωσε αυτήν την «αποτυχία» σε ένα βαθύ πολιτισμικό χάσμα. Αντιπαρέβαλε τη διστακτικότητα απέναντι στο ρίσκο που χαρακτηρίζει την Ευρώπη με την «καλιφορνέζικη κουλτούρα», όπου οι επενδυτές θεωρούν «καθήκον» τους να στηρίζουν startups υψηλού ρίσκου και υψηλής ανάπτυξης, για να διασφαλίσουν την κυριαρχία στο μέλλον.

«Αν αυτή η κουλτούρα δεν υπάρχει στην Ευρώπη, τότε θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στον τουρισμό, το κρασί, τα ακίνητα και την αμερικανική τεχνολογία», είπε ειρωνικά.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Harry Stebbings, ιδρυτής του επενδυτικού ταμείου και podcast 20VC, σημείωσε ότι τα προβλήματα είναι παρόμοια και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Έχουμε μια νοοτροπία risk-off. Η Αμερική έχει μια νοοτροπία risk-on», δήλωσε στο “Squawk Box Europe” του CNBC.

Ανέφερε ότι η εταιρεία venture capital που διαχειρίζεται συγκέντρωσε μεταξύ 800 και 850 εκατ. δολαρίων — εκ των οποίων τα 750 εκατ. προήλθαν από τις ΗΠΑ.

«Δηλαδή, αυτό είναι εντυπωσιακό. Όταν θα αποφέρουμε υψηλά κέρδη στους επενδυτές μας, όλα αυτά τα χρήματα θα επιστρέψουν στις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Stebbings.

Στις δημόσιες αγορές, ωστόσο, η Σουηδία ακολουθεί διαφορετική πορεία από την καθοδική τάση της υπόλοιπης Ευρώπης, καθώς οι εταιρείες έχουν αντλήσει πάνω από 2 δισ. δολάρια μέσω αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) στη χώρα μόνο φέτος. Οι ειδικοί αποδίδουν τη δυναμική της αγοράς μετοχών στη Στοκχόλμη στην κουλτούρα των Σουηδών, που αποδέχονται υψηλότερο ρίσκο από τις μετοχές σε σχέση με τα ομόλογα.

Παρά τη δραστήρια χρηματοδότηση στρατηγικών τομέων από την Bpifrance, ο Dufourcq παραδέχτηκε ότι η κρατική παρέμβαση από μόνη της δεν αρκεί για να αντιστρέψει την τάση.

«Χρειάζεται να αυξήσουμε την επιθετικότητα στην κατανομή κεφαλαίων στην Ευρώπη, με στόχο τα δικά μας συμφέροντα», κατέληξε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεύμα εργασίας της ΕΕΤ με εκπροσώπους των προεδρείων του ΣΕΒ, ΣΕΤΕ και ΕΑΕΕ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Γεύμα εργασίας της ΕΕΤ με εκπροσώπους των προεδρείων του ΣΕΒ, ΣΕΤΕ και ΕΑΕΕ

Σάντου (Πρόεδρος Μολδαβίας): Ισχυρή νίκη του φιλοευρωπαϊκού PAS - Εντολή για ένταξη στην ΕΕ
Ειδήσεις

Σάντου (Πρόεδρος Μολδαβίας): Ισχυρή νίκη του φιλοευρωπαϊκού PAS - Εντολή για ένταξη στην ΕΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI
Ειδήσεις

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος στις τιμές εισαγωγών τον Ιούνιο – Άλμα στις τιμές κινεζικών προϊόντων
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος στις τιμές εισαγωγών τον Ιούνιο – Άλμα στις τιμές κινεζικών προϊόντων

Καταναλωτική εμπιστοσύνη ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο – Το πετρέλαιο εκ νέου απειλή
Ειδήσεις

Καταναλωτική εμπιστοσύνη ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο – Το πετρέλαιο εκ νέου απειλή

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ χάνει ρυθμό – Τα νέα μηνύματα για τη Fed
Ειδήσεις

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ χάνει ρυθμό – Τα νέα μηνύματα για τη Fed

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:30

Θεσσαλονίκη – Σέρρες: Ακινητοποιήθηκε τρένο λόγω τεχνικής βλάβης – Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 19:16

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:02

Μετρό Αθήνας – Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα πέντε σταθμοί από την Κυριακή 19/7 λόγω εργασιών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:46

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος στις τιμές εισαγωγών τον Ιούνιο – Άλμα στις τιμές κινεζικών προϊόντων

ΑΜΥΝΑ
17/07/2026 - 18:33

EFA Group: Ισχυροποιείται σε ραντάρ και συστήματα μάχης με την πλήρη εξαγορά της SSMART

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:28

Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στα ανοικτά του Μεξικού: Προειδοποίηση για τσουνάμι

Οικονομία
17/07/2026 - 18:23

ΤτΕ: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 – Επενδύσεις και κατανάλωση κρατούν όρθια την ελληνική οικονομία

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:03

Καταναλωτική εμπιστοσύνη ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο – Το πετρέλαιο εκ νέου απειλή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17/07/2026 - 17:47

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Τρύπα» στον ΕΛΕΓΕΠ με €52 εκατ. λανθασμένες πληρωμές - Ζητά ανάκτηση ποσών

Σχόλια Αγοράς
17/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 5Χ5 με απώλειες -2,6% στην εβδομάδα - Αντιστάθηκαν μόνο Metlen, Jumbo, OTE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/07/2026 - 17:39

Η XPENG παρουσίασε χθες στο Μόναχο το νέο XPENG L03

Ειδήσεις
17/07/2026 - 17:26

«Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ;»: Θύελλα αντιδράσεων μετά το βίντεο του ιρανικού Fars

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 17:18

Alpha Real Estate Services: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος €7 εκατ. – Οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/07/2026 - 17:11

Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο Volkswagen ID. Cross

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 17:10

Wall σε κλοιό πιέσεων: Βουτιά Nasdaq, καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 17:06

Optima bank: Η Αργυρώ Φερεντίνου νέο ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση επιτροπών

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 17:00

Alter Ego Media: Επανεπενδύθηκαν €1,31 εκατ. από το μέρισμα του 2025 – Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο

Ναυτιλία
17/07/2026 - 16:45

Dynagas για δημοσίευμα FT: «Το εμπάργκο στο ρωσικό LNG θα πλήξει την Ευρώπη, όχι τη Ρωσία»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/07/2026 - 16:26

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο Allwyn Game Time: Ψάρεμα με Κέιν, Ικαριώτικο με Κουρτουά και σούβλες με Ρονάλντο

Ναυτιλία
17/07/2026 - 16:26

Κικίλιας: Ναυπηγεία και νέο λιμάνι αλλάζουν τη Χαλκίδα

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:20

Λαβρόφ: Ευρώπη και Ζελένσκι επιχειρούν την απομάκρυση του Τραμπ από τη συμφωνία της Αλάσκας

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:11

Έκθεση Κομισιόν για Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Επιφυλάξεις για διαφθορά – Σημαντική πρόοδο «βλέπει» η κυβέρνηση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:02

Σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:00

Η Κομισιόν αναμορφώνει την ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα με αυστηρότερα όρια εκπομπών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:56

Τραμπ: Ζήτησε... ανάκληση των αδειών όσων μέσων δεν μετέδωσαν την ομιλία του

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:48

Καιρός: «Προ των πυλών» τα πρώτα σαραντάρια του καλοκαιριού

Αναλύσεις
17/07/2026 - 15:45

UBS: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη – Προβλέπει πολυετές ράλι σε μετοχές και τράπεζες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:22

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης το Σάββατο (18/7)

Πολιτική
17/07/2026 - 15:19

Πολάκης: Αποσύρεται με αιχμές από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:00

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ χάνει ρυθμό – Τα νέα μηνύματα για τη Fed

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ