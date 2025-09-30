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Κέλογκ: Η ήττα για τον Πούτιν είναι αναπόφευκτη - Οι ρωσικές δυνάμεις αποδεκατίζονται
Ειδήσεις
15:28 - 30 Σεπ 2025

Κέλογκ: Η ήττα για τον Πούτιν είναι αναπόφευκτη - Οι ρωσικές δυνάμεις αποδεκατίζονται

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός απεσταλμένος Κιθ Κέλογκ στην Ουκρανία εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν γνωρίζει πως δεν μπορεί να πετύχει νίκη μακροπρόθεσμα. Σε ομιλία του στο Warsaw Security Forum, ο Κέλογκ υπογράμμισε την αποδεκατισμένη κατάσταση των ρωσικών δυνάμεων και την αποφασιστικότητα της Ουκρανίας, που συνεχίζει να αντιστέκεται με ρεαλισμό και γενναιότητα.

«Αυτός ο πόλεμος θυμίζει συγκρούσεις που δεν έχουμε δει στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν κερδίζει, παρά τις προσπάθειές της. Σύμφωνα με τον Κέλογκ, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν αποδείξει μεγάλη αντοχή και στρατιωτική ικανότητα, διατηρώντας μια ρεαλιστική στάση απέναντι στην αβεβαιότητα που επικρατεί.

Σχετικά με τις ειρηνευτικές προοπτικές, ο Αμερικανός αξιωματούχος ήταν επιφυλακτικός, παραδεχόμενος πως κανείς δεν μπορεί να διαβάσει το μυαλό του Πούτιν. Ωστόσο, εξέφρασε αισιοδοξία ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα πρέπει να αποδεχθεί πως η νίκη δεν είναι μέσα στις δυνατότητές του, ειδικά μακροπρόθεσμα.

Αναφερόμενος στις ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου, μεταξύ άλλων και με χρήση drones στην Πολωνία, ο Κέλογκ τόνισε πως τέτοιες προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με αποφασιστικότητα. Θύμισε το περιστατικό του 2015 όταν η Τουρκία κατέρριψε ρωσικό μαχητικό που παραβίασε τον εναέριο χώρο της, υπογραμμίζοντας ότι η απάντηση στις προκλήσεις πρέπει να έχει σαφή όρια, ακόμη κι αν υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης.

Τέλος, ο Κέλογκ σημείωσε πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστεί βαριά πλήγματα, ενώ για να αναπληρώσουν τις απώλειες, «βγάζουν τανκς από μουσεία για να τα στείλουν στο μέτωπο». Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος εκτίμησε πως η Δύση παραμένει ενωμένη και αποφασισμένη, αφήνοντας την επιλογή της κλιμάκωσης ή απόσυρσης στον Πούτιν. «Το πρόβλημα το έχει ο ίδιος, όχι η Δύση», κατέληξε.

Η ομιλία του Κέλογκ έστρεψε την προσοχή στην πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η Ρωσία, υπογραμμίζοντας τα όρια της στρατιωτικής της ισχύος και την αποφασιστικότητα της Ουκρανίας να διατηρήσει την αντίστασή της μέχρι τέλους.

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