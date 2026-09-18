Στο στόχαστρο του Κρεμλίνου τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία της Nestlé

Ο ελβετικός κολοσσός τροφίμων Nestlé δήλωσε την Παρασκευή (18/9) ότι εξετάζει τις επιλογές του, μετά την απόφαση του Κρεμλίνου να θέσει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας υπό προσωρινή εξωτερική διαχείριση.

Πιο αναλυτικά, η εταιρεία που παράγει τον καφέ Nescafé και τις σοκολάτες KitKat δήλωσε ότι έλαβε γνώση του προεδρικού διατάγματος της Ρωσίας, το οποίο δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στην επίσημη διαδικτυακή πύλη νομικών πληροφοριών της χώρας, και ότι «αξιολογεί την κατάσταση».

Όπως επισημαίνει το CNBC, η αιφνιδιαστική κίνηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν γίνεται ευρέως αντιληπτή ως το πρώτο βήμα για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων σε επενδυτές που πρόσκεινται στο Κρεμλίνο και εντάσσεται σε μια νέα, ανανεωμένη προσπάθεια άσκησης πίεσης στις δυτικές επιχειρήσεις που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη χώρα, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η Nestlé δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα δικαιώματά της και να διασφαλίσει τη συνέχεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών, και ιδίως των εργαζομένων της», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Στο φόντο των συγκεκριμένων εξελίξεων, η μετοχή της Nestlé υποχωρούσε κατά 2,2% την Παρασκευή.

Στο ίδιο διάταγμα περιλαμβάνονται επίσης η γαλλική αλυσίδα λιανικής Auchan και η Lemana Pro, η πρώην ρωσική δραστηριότητα της γαλλικής εταιρείας ειδών «φτιάξ' το μόνος σου» Leroy Merlin, με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών να πρόκειται να μεταβιβαστούν σε μια εταιρεία-κέλυφος με την επωνυμία L.E.V. Management.

«Αυτή τη στιγμή, μιλάμε συγκεκριμένα για την επιβολή εξωτερικής διαχείρισης· δεν έχει ληφθεί μέχρι στιγμής καμία άλλη απόφαση», δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν υπέγραψε το 2023 διάταγμα που έδινε στη Μόσχα την εξουσία να θέτει περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε πρόσωπα ή οντότητες από τις λεγόμενες «μη φιλικές» χώρες υπό προσωρινή διαχείριση.

Έκτοτε, η Ρωσία έχει θέσει υπό τον έλεγχό της τις τοπικές δραστηριότητες δεκάδων εταιρειών, μεταξύ άλλων της δανέζικης ζυθοποιίας Carlsberg, της γαλλικής εταιρείας παραγωγής τροφίμων Danone και της φινλανδικής εταιρείας κοινής ωφέλειας Fortum.

Από τη δική της πλευρά, η Ελβετία, η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σε μεγάλο βαθμό υιοθετήσει τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία στις αρχές του 2022.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει μια πρωτοβουλία που ζητά αυστηρότερη ερμηνεία της πάγιας προσέγγισης της χώρας ως προς την ουδετερότητα, με τους Ελβετούς ψηφοφόρους να καλούνται να αποφασίσουν για την πρόταση αργότερα αυτό το μήνα.

Από την πλευρά της, η Ρωσία έχει δηλώσει ότι δεν θεωρεί πλέον την Ελβετία ουδέτερο κράτος και έχει επικρίνει έντονα τη χώρα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία.