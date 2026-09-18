ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στο στόχαστρο του Κρεμλίνου τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία της Nestlé
Ειδήσεις
16:02 - 18 Σεπ 2026

Στο στόχαστρο του Κρεμλίνου τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία της Nestlé

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ελβετικός κολοσσός τροφίμων Nestlé δήλωσε την Παρασκευή (18/9) ότι εξετάζει τις επιλογές του, μετά την απόφαση του Κρεμλίνου να θέσει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας υπό προσωρινή εξωτερική διαχείριση.

Πιο αναλυτικά, η εταιρεία που παράγει τον καφέ Nescafé και τις σοκολάτες KitKat δήλωσε ότι έλαβε γνώση του προεδρικού διατάγματος της Ρωσίας, το οποίο δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στην επίσημη διαδικτυακή πύλη νομικών πληροφοριών της χώρας, και ότι «αξιολογεί την κατάσταση».

Όπως επισημαίνει το CNBC, η αιφνιδιαστική κίνηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν γίνεται ευρέως αντιληπτή ως το πρώτο βήμα για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων σε επενδυτές που πρόσκεινται στο Κρεμλίνο και εντάσσεται σε μια νέα, ανανεωμένη προσπάθεια άσκησης πίεσης στις δυτικές επιχειρήσεις που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη χώρα, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η Nestlé δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα δικαιώματά της και να διασφαλίσει τη συνέχεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών, και ιδίως των εργαζομένων της», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Στο φόντο των συγκεκριμένων εξελίξεων, η μετοχή της Nestlé υποχωρούσε κατά 2,2% την Παρασκευή.

Στο ίδιο διάταγμα περιλαμβάνονται επίσης η γαλλική αλυσίδα λιανικής Auchan και η Lemana Pro, η πρώην ρωσική δραστηριότητα της γαλλικής εταιρείας ειδών «φτιάξ' το μόνος σου» Leroy Merlin, με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών να πρόκειται να μεταβιβαστούν σε μια εταιρεία-κέλυφος με την επωνυμία L.E.V. Management.

«Αυτή τη στιγμή, μιλάμε συγκεκριμένα για την επιβολή εξωτερικής διαχείρισης· δεν έχει ληφθεί μέχρι στιγμής καμία άλλη απόφαση», δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν υπέγραψε το 2023 διάταγμα που έδινε στη Μόσχα την εξουσία να θέτει περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε πρόσωπα ή οντότητες από τις λεγόμενες «μη φιλικές» χώρες υπό προσωρινή διαχείριση.

Έκτοτε, η Ρωσία έχει θέσει υπό τον έλεγχό της τις τοπικές δραστηριότητες δεκάδων εταιρειών, μεταξύ άλλων της δανέζικης ζυθοποιίας Carlsberg, της γαλλικής εταιρείας παραγωγής τροφίμων Danone και της φινλανδικής εταιρείας κοινής ωφέλειας Fortum.

Από τη δική της πλευρά, η Ελβετία, η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σε μεγάλο βαθμό υιοθετήσει τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία στις αρχές του 2022.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει μια πρωτοβουλία που ζητά αυστηρότερη ερμηνεία της πάγιας προσέγγισης της χώρας ως προς την ουδετερότητα, με τους Ελβετούς ψηφοφόρους να καλούνται να αποφασίσουν για την πρόταση αργότερα αυτό το μήνα.

Από την πλευρά της, η Ρωσία έχει δηλώσει ότι δεν θεωρεί πλέον την Ελβετία ουδέτερο κράτος και έχει επικρίνει έντονα τη χώρα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πλεύρης κατά ΠΑΣΟΚ για Θεοδωρόπουλο: Πάει να κάνει σπέκουλα – Τελικά τι μου προσάπτει;
Πολιτική

Πλεύρης κατά ΠΑΣΟΚ για Θεοδωρόπουλο: Πάει να κάνει σπέκουλα – Τελικά τι μου προσάπτει;

Επίθεση καμικάζι στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 16 νεκροί – Στο στόχαστρο αστυνομική εγκατάσταση
Ειδήσεις

Επίθεση καμικάζι στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 16 νεκροί – Στο στόχαστρο αστυνομική εγκατάσταση

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 112.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν στην Υεμένη το τελευταίο διβδόμαδο
Ειδήσεις

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 112.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν στην Υεμένη το τελευταίο διβδόμαδο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: AfD και Ρωσία σχεδιάζουν συνάντηση για επιστροφή του φυσικού αερίου στη Γερμανία
Ειδήσεις

Reuters: AfD και Ρωσία σχεδιάζουν συνάντηση για επιστροφή του φυσικού αερίου στη Γερμανία

Coca-Cola HBC: Χρηματιστηριακή «βουτιά» 4,5% – Ο πόλεμος Πούτιν κατά Nestlé εντείνει την ανησυχία
Επιχειρήσεις

Coca-Cola HBC: Χρηματιστηριακή «βουτιά» 4,5% – Ο πόλεμος Πούτιν κατά Nestlé εντείνει την ανησυχία

Ρωσία: Στη «σκιά» των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου η διεξαγωγή των εκλογών
Ειδήσεις

Ρωσία: Στη «σκιά» των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου η διεξαγωγή των εκλογών

Ρωσικές επιθέσεις σε Κίεβο και Οδησσό - Τουλάχιστον 18 τραυματίες
Ειδήσεις

Ρωσικές επιθέσεις σε Κίεβο και Οδησσό - Τουλάχιστον 18 τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ομόλογα
18/09/2026 - 16:40

Γαλλικά ομόλογα: Σε υψηλό 14ετίας το spread λόγω γενικευμένης αβεβαιότητας

Ειδήσεις
18/09/2026 - 16:33

Reuters: AfD και Ρωσία σχεδιάζουν συνάντηση για επιστροφή του φυσικού αερίου στη Γερμανία

Πολιτική
18/09/2026 - 16:31

Συνάντηση Τασούλα – Μητσοτάκη με Βασιλιά Μπαχρέιν: Στήριξη της Ελλάδας απέναντι στο Ιράν

Επιχειρήσεις
18/09/2026 - 16:31

Coca-Cola HBC: Χρηματιστηριακή «βουτιά» 4,5% – Ο πόλεμος Πούτιν κατά Nestlé εντείνει την ανησυχία

Πολιτική
18/09/2026 - 16:19

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Την Κυριακή 20/9 η πολιτική κηδεία της στο Α’ Νεκροταφείο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/09/2026 - 16:18

Alpha Bank: Ρεκόρ ζήτησης για τη Senior έκδοση – Αντλεί €700 εκατ. με spread 85 μ.β.

Πολιτική
18/09/2026 - 16:12

ΕΛ.Α.Σ.: Στον αέρα η πλατφόρμα δωρεών – Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, αλλά λίγα από πολλούς

Ειδήσεις
18/09/2026 - 16:02

Στο στόχαστρο του Κρεμλίνου τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία της Nestlé

Πολιτική
18/09/2026 - 15:59

Πλεύρης κατά ΠΑΣΟΚ για Θεοδωρόπουλο: Πάει να κάνει σπέκουλα – Τελικά τι μου προσάπτει;

Ειδήσεις
18/09/2026 - 15:42

Επίθεση καμικάζι στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 16 νεκροί – Στο στόχαστρο αστυνομική εγκατάσταση

Εργασιακά
18/09/2026 - 15:37

ΔΥΠΑ: Μείωση 9,2% στους εγγεγραμμένους ανέργους τον Αύγουστο

Ειδήσεις
18/09/2026 - 15:25

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 112.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν στην Υεμένη το τελευταίο διβδόμαδο

Πολιτική
18/09/2026 - 15:21

Χρηστίδης: Θα ελέγξουμε όλα τα λάθη που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ειδήσεις
18/09/2026 - 15:12

Πυρκαγιά σε χώρο απορριμμάτων στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη

Ναυτιλία
18/09/2026 - 15:08

Η ναυτιλία αναζητεί ακόμη πυξίδα για την πράσινη μετάβαση

Ακίνητα
18/09/2026 - 15:02

Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα metavoles του Ελληνικού Κτηματολογίου

Πολιτική
18/09/2026 - 14:57

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε 95 παραγωγικές επενδύσεις σε όλη την Κρήτη με 140 εκατ. ευρώ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/09/2026 - 14:51

Θεραπείες και Υπουργοί

Πολιτική
18/09/2026 - 14:49

Αποκάλυψη ΠΑΣΟΚ για Πλεύρη: Είχε ιδρύσει σωματείο με τους γιατρούς του Μαζωνάκη το 2012

Επιχειρήσεις
18/09/2026 - 14:35

ΣΕΒΕ και ΣΒΕ ζητούν άμεσα μέτρα για τις μεγάλες καθυστερήσεις στο Τελωνείο Κήπων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/09/2026 - 14:26

ΕΤΕπ και Εθνική Τράπεζα ενισχύουν τη χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας

Πολιτική
18/09/2026 - 14:18

Συλλυπητήρια δήλωση Ανδρουλάκη για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου

Νομίσματα
18/09/2026 - 13:59

Αντέχουν τα crypto κόντρα στην «κατάρα» του Σεπτεμβρίου – Στα $78.000 το Bitcoin

Αναλύσεις
18/09/2026 - 13:58

Ελληνικές τράπεζες: Νέα ώθηση από την αναβάθμιση – Πέντε ακόμη ελληνικές μετοχές στον Stoxx 600

Ειδήσεις
18/09/2026 - 13:53

Ιράν: Πλήγμα σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ - «Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί» λέει ο Τραμπ

Εμπορεύματα
18/09/2026 - 13:29

Πετρέλαιο: Αργή αποκλιμάκωση με φόντο τη μείωση των πιέσεων στην προσφορά - Στα $103 το Brent

Επιχειρήσεις
18/09/2026 - 13:25

Ο Γουόρεν Μπάφετ αποχωρεί από πρόεδρος της Berkshire Hathaway - Αναλαμβάνει ο γιος του

Ανεμοδείκτης
18/09/2026 - 13:24

Εκλογές έρχονται, δεν είναι ώρα για πειράματα

Ειδήσεις
18/09/2026 - 13:21

ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησής της

Πολιτική
18/09/2026 - 13:14

Πιερρακάκης: Ενεργειακή κρίση και παραγωγικότητα τα δύο βασικά θέματα στο Eurogroup

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ