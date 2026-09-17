Ρωσία: Στη «σκιά» των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου και της λαϊκής δυσαρέσκειας η διεξαγωγή των εκλογών

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση εν μέσω πολέμου, καθώς το Κρεμλίνο προετοιμάζεται να διεξαγάγει τις πρώτες βουλευτικές εκλογές στη χώρα μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, στις αρχές του 2022.

Όπως σημειώνει το CNBC, η αυστηρά ελεγχόμενη εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σε διάστημα τριών ημερών, από την Παρασκευή έως την Κυριακή, και αναμένεται ευρέως να ενισχύσει την κυριαρχία του κυβερνώντος κόμματος «Ενωμένη Ρωσία» στην Κρατική Δούμα, την κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου που αριθμεί 450 μέλη.

Αν και το αποτέλεσμα δε θεωρείται αμφίβολο, οι εξωτερικοί παρατηρητές αναμένεται να παρακολουθήσουν στενά τη συμμετοχή των ψηφοφόρων, καθώς και το εύρος της νίκης της Ενωμένης Ρωσίας, αναζητώντας ενδείξεις πιθανής δυσαρέσκειας στην κοινή γνώμη έπειτα από περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια πολέμου.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Ενωμένη Ρωσία, -το κόμμα που στηρίζεται από τον Πούτιν-, προηγείται με μεγάλη διαφορά έναντι των αντιπάλων της. Ωστόσο, τα ποσοστά αποδοχής του κόμματος έχουν υποχωρήσει σε χαμηλό τετραετίας, εν μέσω τόσο μιας πανεθνικής κρίσης σε επίπεδο καυσίμων, όσο και των ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον κέντρων διανομής και αποθηκών.

Όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές έχουν, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, δηλώσει δημοσίως την πίστη τους στον Πούτιν και στις πολιτικές του θέσεις. Το κόμμα «Γιάμπλοκο» ήταν το μοναδικό καταγεγραμμένο πολιτικό κόμμα που αντιτασσόταν στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, όμως τον περασμένο μήνα το ανώτατο δικαστήριο της χώρας απαγόρευσε στο φιλελεύθερο κόμμα να συμμετάσχει στις εκλογές.

«Γίνεται πλέον μια κοινή αντίληψη και ένα γενικότερο αίσθημα στη ρωσική κοινωνία ότι ο πόλεμος έχει υψηλό κόστος, σε τέτοιο βαθμό ώστε ακόμη και μέλη της ελίτ του Πούτιν αρχίζουν να μιλούν για την ανάγκη να τερματιστεί», δήλωσε στο CNBC ο Σεργκέι Γκούριεφ, κοσμήτορας και καθηγητής Οικονομικών στη London Business School.

Το Κρεμλίνο φέρεται να απέπεμψε τον Αντρέι Κλεπάτς από τη ρωσική κρατικά ελεγχόμενη αναπτυξιακή τράπεζα VEB τον περασμένο μήνα, αφού ο πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της παρουσίασε έκθεση στην οποία προειδοποιούσε ότι η Ρωσία δεν θα μπορούσε να κερδίσει έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς με την Ουκρανία και προέβλεπε μια σοβαρή κοινωνική κρίση.

Ο Πούτιν είχε επίσης συγκρουστεί στο παρελθόν με τον Γκέρμαν Γκρεφ της Sberbank. Μιλώντας σε οικονομικό φόρουμ τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας προειδοποίησε για ύφεση στη ρωσική οικονομία, με τον Πούτιν να αντιδρά και να αμφισβητεί την εκτίμησή του.

«Παράλληλα, εξετάζει κανείς και τις δημοσκοπήσεις, όσο μεροληπτικές κι αν είναι. Βλέπει ότι οι Ρώσοι αισθάνονται τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου. Η οικονομία σταμάτησε να αναπτύσσεται. Πράγματι, όπως σωστά είπατε, ο προϋπολογισμός δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση», δήλωσε ο Γκούριεφ.

«Έτσι, ο Πούτιν αναγκάστηκε να αυξήσει τους φόρους, κάτι που είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλές. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, ακόμη και με υψηλότερους φόρους, εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικό δημοσιονομικό έλλειμμα. Δεν πρόκειται για κάτι που θα καταρρεύσει τη ρωσική οικονομία, όμως προκαλεί ολοένα μεγαλύτερη δυσαρέσκεια και απογοήτευση σε ολόκληρη τη Ρωσία», πρόσθεσε.

«Μια πολύ προσωρινή ώθηση»

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι εκλογές για την Κρατική Δούμα μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία απ’ ό,τι εκ πρώτης όψεως φαίνεται είναι ότι η νέα κάτω βουλή του κοινοβουλίου θα παραμείνει σε λειτουργία έως το 2031, καλύπτοντας και τις προεδρικές εκλογές του 2030.

Αυτό σημαίνει ότι, εάν η Ρωσία γνωρίσει μια βαθιά πολιτική μεταβολή τα επόμενα πέντε χρόνια, η Δούμα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση και τη νομιμοποίησή της.

Σημειώνεται ότι η Ενωμένη Ρωσία διαθέτει σήμερα 310 έδρες και θα πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 300, προκειμένου να διατηρήσει την ενισχυμένη πλειοψηφία της και να μπορεί να προωθεί συνταγματικές αλλαγές χωρίς να χρειάζεται τη στήριξη άλλων κομμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία έχει εντείνει από την πλευρά της τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και κόμβων εφοδιαστικής, επιδιώκοντας να αυξήσει το κόστος του πολέμου για τη Ρωσία και να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του Πούτιν να συνεχίσει τη σύγκρουση.

Η πρόσφατη άνοδος των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μάχονται για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, έχει προσφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος στο πολεμικό ταμείο του Κρεμλίνου, αν και δεν είναι όλοι πεπεισμένοι ότι αυτή η εξέλιξη θα έχει σημαντική επίδραση μακροπρόθεσμα.

«Πρόκειται για μια πολύ προσωρινή ώθηση», δήλωσε στο CNBC η Κάτια Γκλοντ, αναπληρώτρια επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής στο think tank New Eurasian Strategies Centre.

Στην ίδια κατεύθυνση, πρόσθεσε ότι ακόμη και με την πρόσκαιρη ενίσχυση που προσφέρουν οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, το Κρεμλίνο δεν μπορεί να στηρίξει επαρκώς το ρωσικό προϋπολογισμό, ώστε να συνεχίσει να καταβάλλει τους «πολύ υψηλούς» συμβατικούς μισθούς που έχουν υποσχεθεί στους στρατιώτες οι οποίοι στρατολογούνται για να πολεμήσουν.

«Ως εκ τούτου, δεν αναμένουμε ότι αυτό θα μεταφραστεί σε μεγαλύτερη οικονομική ώθηση για το Κρεμλίνο ή ότι θα υπάρξουν περισσότερα διαθέσιμα κεφάλαια», δήλωσε η Γκλοντ.

Σενάρια για νέα επιστράτευση

Την ίδια ώρα, όσον αφορά τις εξελίξεις γύρω από το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ορισμένοι εξωτερικοί παρατηρητές έχουν υποστηρίξει ότι οι ρωσικές αρχές φαίνεται να προετοιμάζουν το έδαφος για ένα νέο κύμα στρατιωτικής επιστράτευσης μετά τις εκλογές για την Κρατική Δούμα, ένα ενδεχόμενο που είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλές στη Ρωσία. Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα διαψεύσει ότι σχεδιάζει υποχρεωτική επιστράτευση.

«Υπήρχαν πολλές πληροφορίες που έδειχναν ότι θα ξεκινήσουν την επιστράτευση. Θα δούμε. Για μένα, αυτό μοιάζει με κάτι που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε την Τρίτη ο Βλάντισλαβ Βλασιούκ, ειδικός απεσταλμένος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σιγκαπούρη.

Ο Βλασιούκ εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για αυτό που αντιλαμβάνεται ως έλλειψη αντιπολεμικών διαδηλώσεων στη Ρωσία, καταλήγοντας ότι ίσως αυτό σημαίνει πως η πλειονότητα των Ρώσων πολιτών στηρίζει τον πόλεμο του Πούτιν.

«Αυτό είναι ανησυχητικό. Πραγματικά ανησυχητικό», πρόσθεσε.