ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Global Sumud Flotilla: Σε εξέλιξη η αναχαίτιση από το Ισραήλ (video, εικόνες)
Ειδήσεις
02:30 - 02 Οκτ 2025

Global Sumud Flotilla: Σε εξέλιξη η αναχαίτιση από το Ισραήλ (video, εικόνες)

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το απόγευμα της Τετάρτης (1/10), η νηοπομπή εισήλθε στην «κόκκινη ζώνη», έχοντας φτάσει σε απόσταση περίπου 110 μιλίων από τις ακτές της Γάζας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το σήμα χάνεται από ολοένα και περισσότερα πλοία, λόγω των παρεμβολών από τις δυνάμεις του Ισραήλ. Σύμφωνα με το March to Gaza Greece, μέχρι τις 12:00, ξημερώματα Πέμπτης (2/10), τα επιβεβαιωμένα αναχαιτισμένα πλοία ήταν τα: ​​Adara, Alma, Huga, Spectre, Mali και Sirius. Δύο ώρες αργότερα ανακοινώθηκε πως 9 πλοία είχαν συνολικά αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις, με 32 ακόμη να συνεχίζουν το ταξίδι τους. Ανάμεσα σε αυτά και τα έξι ελληνικά πλοία, με δύο εξ αυτών - τα «Παύλος Φύσσας» και «Οξυγόνο» - να μεταδίδουν live εικόνα.         

Πιο αναλυτικά, μέχρι τις 22:30 οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν καταλάβει δύο πλοία - τα Alma και Sirius - ενώ λίγο αργότερα οι ακτιβιστές της νηοπομπής επιβεβαίωσαν ότι κατελήφθη και το σκάφος Adara, το τρίτο στη σειρά. Μέχρι τις 12:00 π.μ. υπήρχαν αναφορές πως επίθεση δέχτηκαν συνολικά 9 πλοία, τα: Alma, Sirius, Adara, Yulara, Karma, Meteque, Ohwayla , Jeanotte III και Mango. Άλλα έχουν δεχτεί βολές με κανόνια νερού, όπως το ελληνικό «Οξυγόνο».

Ανακοίνωση Γάλλου ΥΠΕΞ

Τα πλοία του στόλου για τη Γάζα, τα οποία βρίσκονταν σήμερα το βράδυ στα ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου «αναχαιτίζονται, επιβιβάζονται ισραηλινές δυνάμεις» σε αυτά, ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν - Νοέλ Μπαρό.

«Η Γαλλία καλεί τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των συμμετεχόντων, όπως και το δικαίωμά τους στην προξενική προστασία και να επιτρέψουν την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο Γάλλος υπουργός στο X, ο οποίος είχε «συμβουλεύσει επίσημα κάθε Γάλλο πολίτη να μη μεταβεί στην περιοχή».

Τα ελληνικά πλοία «Οξυγόνο» και «Παύλος Φύσσας»

Στα ελληνικά πλοιά μέχρι και λίγο μετά τις 12:00 π.μ. δεν είχε γίνει επέμβαση. Το «Οξυγόνο» είχε δεχτεί ρίψεις νερού με κανόνια, όπως συνέβη και σε αρκετά ακόμη πλοία της νηοπομπής.

flotilla_4_d311f.jpeg

Ανακοίνωση ισραηλινού ΥΠΕΞ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού ΥΠΕΞ, οι συλληφθέντες διαδηλωτές μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι.

Παράλληλα, το Global Sumud Flotilla ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Έμα Φουρό που βρισκόταν στο πλοίο Alma.

Αναφορές του Ισραήλ ότι ο στολίσκος για τη Γάζα αναχαιτίστηκε:

Το Κανάλι 13 του Ισραήλ, επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές, μετέδωσε ότι η επιχείρηση εναντίον του Global Sumud Flotilla θα συνεχιστεί μέχρι την Πέμπτη (2/10).

Εικόνες από τα πλοία Meteque, Jeanotte III και Ohwayla - Ακτιβιστές σηκώνουν τα χέρια εν όψει της επέμβασης Ισραηλινών:

meteque_a2e62.jpeg

janotte_cde43.jpeg

flot_3932c.jpeg

Η στιγμή της κατάληψης του Adara

Ο στολίσκος σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης»

«Ενδέχεται να πραγματοποιηθεί παράνομη αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla από τη ναυτική μονάδα κομάντος του Ισραήλ εντός της επόμενης ώρας», αναφέρει ανακοίνωση των ακτιβιστών που συμμετέχουν στον στολίσκο, η οποία εκδόθηκε λίγο πριν τις 20:30 το βράδυ της Τετάρτης (1/10) και ενώ η νηοπομπή βρίσκεται περίπου 110 μίλια μακριά από τις ακτές της Γάζας.

Την ώρα της ανακοίνωσης ραντάρ του GSF έδειχναν συγκέντρωση πάνω από 20 μη αναγνωρισμένων σκαφών, σε απόσταση 5-15 μιλίων από τον στόλο. Η επικοινωνία με ορισμένα σκάφη του GSF είχε ήδη διακοπεί, ενώ ορισμένα αντιμετώπιζαν - και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν - παρεμβολές στο σήμα. Μετά τις 21:00, τo Al Jazeera Mubasher ανέφερε ότι έχασε την επαφή με την ανταποκρίτρια του.

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ALERT UNIDENTIFIED VESSELS DETECTED Our radar is currently tracking 20+ unidentified vessels approximately 3nm ahead of the fleet. At the current pace, we would reach their position in about 30 minutes if they do not move. We do not yet have confirmation of their identity, but this situation raises concerns of a potential naval blockade. 1ST 20:20 GMT+ Details to come as available"

flotilla_8efb0.jpeg

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Ευρώπη

Στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν ήδη αρχίσει οι πρώτες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Εικόνες από τη Ρώμη:

rome_acd34.jpeg

rome2_f188b.jpeg

Εικόνα από τις Βρυξέλλες:

το Βερολίνο:

και την Αργεντινή:

buenos_050a1.jpeg

buenos_3_8b98e.jpeg

Ελλάδα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών

Στην Ελλάδα, το March to Gaza Greece κάλσε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω απο το το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα το βράδυ στις 23:00.

ipex1_682a3.jpeg

ipex3_eeb12.jpeg

«Αυτή η επίθεση προστίθεται σε σειρά προηγούμενων περιστατικών — Conscience, Madleen, Handala — που υπέστησαν πλήγματα ή αναχαιτίσεις σε διεθνή ύδατα, με τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Η επανάληψη επιθέσεων εναντίον ειρηνικών αποστολών δείχνει σχέδιο και ατιμωρησία.», αναφέρει το March to Gaza Greece σε σχετική του ανακοίνωση.

Στην ίδια ανακοίνωση, το March to Gaza Greece καλεί αύριο (Πέμπτη, 2/10) στις 18.00 σε συγκέντρωση στο πάρκο Ελευθερίας (μετρό Μέγαρο Μουσικής) και σε πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ.

flotilla_5_85372.jpeg
Παράλληλα, το συνδικάτο USB στην Ιταλία ανακοίνωσε απεργία για την Παρασκευή (3 Οκτωβρίου) ενάντια στην επίθεση στον Global Sumud Flotilla.

flotilla2_993b8.jpeg

Η στιγμή που το Ισραήλ δίνει εντολή στα πλοία να σταματήσουν:



«Κρατήστε τα μάτια σας σε όσους βρίσκονται στα πλοία, επικοινωνήστε με τις πρεσβείες σας και απαιτήστε από τις κυβερνήσεις σας να σταματήσουν να διευκολύνουν τα εγκλήματα του Ισραήλ!», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στόλου που δημοσιεύθηκε νωρίτερα.

Ήδη από το μεσημέρι της Τετάρτης (1/10), τα ισραηλινά Μέσα έγραφαν ότι οι ισραηλινές αρχές και στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή, εν αναμονή της άφιξης του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla – των 50 πλοίων, δηλαδή, με ακτιβιστές από διάφορες χώρες που έχουν ως προορισμό τους τη Λωρίδα της Γάζας για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Το απόγευμα της Τετάρτης (1/10) λίγο πριν τις 20:00, η νηοπομπή τέθηκε σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης», καθώς τα ισραηλινά πλοία πλησιάζουν τον στολίσκο.

Σύμφωνα με το δίκτυο Quds News Network, ο στόλος για τη Γάζα τέθηκε σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης», καθώς τα ισραηλινά πλοία πλησιάζουν όλο και περισσότερο, με τους ακτιβιστές να φοβούνται πως το Ισραήλ θα καταλάβει τα πλοία τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Υπενθυμίζεται ότι ο στολίσκος απέπλευσε από τη Βαρκελώνη τον περασμένο μήνα σε μία προσπάθεια να «σπάσει τον αποκλεισμό» που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα. Αναμένεται να πλησιάσει στην περιοχή σήμερα (Τετάρτη, 1/10), μία ημέρα που για του Εβραίους είναι η σημαντικότερη του χρόνου· ονομάζεται «Γιομ Κιπούρ», που σημαίνει «Ημέρα της Εξιλέωσης» και οι πιστοί περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας αυτής στη Συναγωγή.

Μπορεί να είναι γραφικό χάρτης και κείμενο που λέει "CZECH REPUBLIC:1 FINLAND:6 6 DENMARK:1 POLAND:3 AUSTRIA:4 4 SWEDEN: 10 NORWAY:6 LITHUANIA:1 CROATIA: SLOVAKIA:1 GERMANY: NETHERLANDS:1 UK:15 米 BELGIUM: IRELAND: LUXEMBOURG:1 SWITZERLAND: 19 FRANCE: 33 SPAIN: 49 SERBIA:1 US: 22 GREECE:2 26 BULGARIA: TURKEY: 56 JORDAN:3 3 ITALY: 48 PORTUGAL: MOROCCO:7 MAURITANIA: KUWAIT:3 MEXICO:7 BAHRAIN: COLOMBIA:2 PAKISTAN:2 ALGERIA: 17 OMAN:1 MALDIVES:1 JAPAN: TUNISIA: 28 MALAYSIA: 27 BRAZIL: 14 ARGENTINA:3 INDONESIA:1 AUSTRALIA: SOUTHAFRICA: SOUTH AFRICA:7 EURUGUAY:2 NEW ZEALAND: 497ARTANT 497 PARTICIPANTS G_SumudF FROM 46 COUNTRIES"

Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρεται στα ισραηλινά Μέσα, τα μέλη των ισραηλινών σωμάτων ασφαλείας έχουν λάβει ειδική άδεια από τον ραβίνο, προκειμένου να αναλάβουν δράση και να εμποδίσουν τον στόλο των ακτιβιστών.

Σύμφωνα με τους ίδιους τους ακτιβιστές, όσο η νηοπομπή πλησιάζει στην «κόκκινη ζώνη αναχαίτισης», το σαμποτάζ από το Ισραήλ εντείνεται. Χθες το βράδυ (30/9) κατήγγειλαν ένα ακόμη περιστατικό παραβίασης, αφού, όπως αναφέρουν, τα ξημερώματα το σκάφος Alma, που είναι το επιχειρησιακό κέντρο του στολίσκου, προσεγγίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες μπλόκαραν τα συστήματα επικοινωνίας του. Παρόμοιο περιστατικό καταγγέλθηκε πως συνέβη και σε ένα ακόμη πλοίο της αποστολής (το Sirius), ενώ αναφέρεται ότι οι καπετάνιοι αναγκάστηκαν σε ελιγμούς για να αποφύγουν ενδεχόμενη σύγκρουση.

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΗ 05:30 GMT +3 Άγνωστα σκάφη Πλησίασαν έναν αριθμό από τα πλοία της νηοπομπής, καποια με τα φώτα τους σβηστά. Οι συμμετέχοντες εφάρμοσαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας σε προετοιμασία για πιθανή αναχαίτιση. Τα σκάφη έχουν τώρα αποχωρήσει από την νηοπομπή. Συνεχίζουμε να πλέουμε προς τη Γάζα πλησιάζοντας το όριο των 120 ναυτικών μιλίων, κοντά στην περιοχή όπου προηγούμενες νηοπομπές είχαν αναχαιτιστεί και/ή δεχθεί επίθεση. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν μόλις είναι διαθέσιμες. GLOBAL SUMUD FLOTILLA"

Σημειώνεται ότι στα χωρικά ύδατα κοντά στην «κόκκινη ζώνη», όπου βρίσκεται τώρα η νηοπομπή, είχαν αναχαιτιστεί οι προηγούμενες αποστολές του «Στόλου της Ελευθερίας», όπως ονομάζεται. Οι ακτιβιστές που συμμετέχουν στη νηοπομπή ανακοίνωσαν σήμερα (1/10) το πρωί ότι απείχαν λιγότερο από 150χλμ από τη Λωρίδα της Γάζας και πως όσο πλησιάζουν η δραστηριότητα των drones εντείνεται.

Μπορεί να είναι εικόνα χάρτης και κείμενο που λέει "GSF Hajf Jerus Gaza Madleen 100NM Handala 57NM ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕΛΙΓΟΠΕΡΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 145NM ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΖΑ, EXOYME ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ TA ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΣΤΟΛΟ Συνεχίζουμε να ηλέουμε, απτόητοι από τις ιςισραηλινές απειλές και τις τακτικές εκφοβισμού. Τα μάτια μας στον στόλο www.globalsumudglotil.org/live Απαιτούμε από τις τιςκυβερνήσεις να προστατεύσουν αυτή την αποστολή. wwwgldsanudjolo"

Σε «υψηλή επιφυλακή» το Ισραήλ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού μέσου ynet, οι ισραηλινές δυνάμεις αντιμετωπίζουν την αποστολή με «υψηλό επίπεδο ετοιμότητας» και προετοιμάζονται για πιθανή ενέργεια θαλάσσιας αναχαίτισης. Ακόμη, το Ισραήλ έχει ήδη εκδώσει προειδοποιήσεις ότι δεν θα επιτρέψει στα πλοία να φτάσουν στις ακτές της Γάζας και – σύμφωνα με το ynet – τους έχει προτείνει, ως εναλλακτική, να δέσουν στο λιμάνι Ασντόντ του Ισραήλ και να εκφορτώσουν εκεί την ανθρωπιστική βοήθεια, την οποία θα αναλάβουν οι ισραηλινές αρχές – όπως υποστηρίζεται στο δημοσίευμα – να μεταφέρουν στη Γάζα.

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι οι ισραηλινές αρχές έχουν δώσει οδηγίες στα νοσοκομεία κατά μήκος της ακτής να είναι προετοιμασμένα για την πιθανότητα περίθαλψης ακτιβιστών.

Οι ακτιβιστές, από τη μεριά τους, καταγγέλλουν σχεδόν από την αρχή του ταξιδιού τους ότι δέχονται συνεχείς οχλήσεις από τον ισραηλινό στρατό (μερικές από αυτές και με drones, όπως λένε)· από την άλλη, οι αρχές του Ισραήλ διαρρέουν στον Τύπο πως ο στρατός στοχεύει στην αποφυγή κλιμάκωσης και διεθνών επεισοδίων. Δηλώνουν, παραταύτα, ότι είναι έτοιμοι για όλα τα πιθανά σενάρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο στρατός και το ναυτικό του Ισραήλ ετοιμάζονται για την πιθανότητα να αναλάβουν με τη βία τον έλεγχο του στόλου, ενώ την ίδια στιγμή η αστυνομία έχει καλέσει περίπου 600 άνδρες της να είναι σε επιφυλακή για την άφιξη των ακτιβιστών στο λιμάνι Ασντόντ σε περίπτωση που συλληφθούν. Ο στόχος είναι να τους μεταφέρουν στις ακτές του Ισραήλ, όπου και θα τεθούν υπό κράτηση μέχρι να απελαθούν.

Σημειώνεται ότι ενώ ένα ιταλικό και ένα ισπανικό πολεμικό πλοίο ακολουθούσαν σε απόσταση ασφαλείας τη νηοπομπή για την προστασία των ακτιβιστών, χθες η Ιταλία απέσυρε το πλοίο που είχε στείλει, με την πρωθυπουργό, Τζ. Μελόνι, να ζητά από τους ακτιβιστές να σταματήσουν.

Ιταλία και Ελλάδα καλούν τον στολίσκο να αποσυρθεί

Το ίδιο αίτημα εξέφρασαν σήμερα και οι ΥΠΕΞ Ιταλίας και Ελλάδας – Αντόνιο Ταγιάνι και Γιώργος Γεραπετρίτης – μέσω κοινής τους δήλωσης.

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ, Αντόνιο Ταγιάνι, ενημέρωσε μέσω ανάρτησής του στο Χ ότι είχε επικοινωνία και με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν. Στο τηλεφώνημα συζήτησαν, σύμφωνα με τον Ταγιάνι, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το σχέδιο Τραμπ για άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Σε αυτό το πλαίσιο, συζήτησαν και για τον στολίσκο που κατευθύνεται προς τις ακτές της Γάζας. «Ιταλία και Τουρκία παρακολουθούν στενά την κατάσταση με τον στολίσκο που κατευθύνεται προς τη Γάζα. Προτεραιότητα παραμένει η αποφυγή κλιμάκωσης», έγραψε ο Ταγιάνι.

Ισπανία: Σε επαφή με τα μέλη του στόλου οι αρχές

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, διεμήνυσε στην ισραηλινή κυβέρνηση ότι τα μέλη του στόλου με προορισμό τη Γάζα που είναι από την Ισπανία «δεν αποτελούν κίνδυνο ή απειλή για το Ισραήλ» και θα λάβουν πλήρη διπλωματική προστασία από τη Μαδρίτη.

Μιλώντας από την Κοπεγχάγη όπου βρίσκεται για την άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, ο Σάντσεθ δήλωσε ότι αναμένει «η κυβέρνηση του Νετανιάχου να μην αποτελέσει απειλή για τον στόλο».

Ο Σάντσεθ επιβεβαίωσε ότι οι ισπανικές αρχές βρίσκονται σε επαφή με τα μέλη του στόλου.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός τόνισε ότι: «Αυτή η ανθρωπιστική αποστολή δεν θα είχε πραγματοποιηθεί αν η κυβέρνηση του Ισραήλ είχε επιτρέψει την είσοδο της UNRWA και τη διανομή της βοήθειας» στη Γάζα.

Δείτε live εδώ:

Live μετάδωση απο τα δύο ελληνικά πλοία:

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2025 - 02:46
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ
Ειδήσεις

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ισραήλ: Η Κνεσέτ ολοκλήρωσε τις εργασίες της - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου
Ειδήσεις

Ισραήλ: Η Κνεσέτ ολοκλήρωσε τις εργασίες της - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου

Ρήγμα στους Δημοκρατικούς: 103 ψήφισαν υπέρ του μπλοκαρίσματος στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ
Ειδήσεις

Ρήγμα στους Δημοκρατικούς: 103 ψήφισαν υπέρ του μπλοκαρίσματος στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ

Τραμπ: Ζητά αποχώρηση του Ισραήλ από το νότιο Λίβανο
Ειδήσεις

Τραμπ: Ζητά αποχώρηση του Ισραήλ από το νότιο Λίβανο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 22:14

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε φορτηγό πλοίο με σιτηρά

Αυτοδιοίκηση
19/07/2026 - 22:11

Σε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
19/07/2026 - 21:51

Μια συγγνώμη για το βόδι που μας πήρανε

Ειδήσεις
19/07/2026 - 20:59

«Καζάνι» που βράζει η Μέση Ανατολή – Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και Ορμούζ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:44

Συνάντηση Ρούμπιο – Αούν: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:11

Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλή ή σύμμαχος για τους εργαζομένους

Ειδήσεις
19/07/2026 - 18:22

Κρήτη: Εντοπίστηκε νέο σκάφος με περίπου 60 αλλοδαπούς

Ειδήσεις
19/07/2026 - 17:55

Περού: Πέντε νεκροί μετά από σεισμό 5,1 Ρίχτερ

Πολιτική
19/07/2026 - 17:20

ΝΔ: Τη Δευτέρα (20/7) η συνεδρίαση της ΚΟ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:53

Κως: Σορός ανήλικου κοριτσιού εντοπίστηκε στη θάλασσα

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:20

Καύσωνας τριών ημερών: Μέχρι 42°C το θερμόμετρο – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Ειδήσεις
19/07/2026 - 15:33

Ισπανία: Πάνω από 1.200 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη «φονική» φωτιά στη Γουαδαλαχάρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/07/2026 - 14:57

Άκυρα ουδέν

Ειδήσεις
19/07/2026 - 14:26

Το Κίεβο απάντησε στο σφυροκόπημα της Ρωσίας με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οικονομία
19/07/2026 - 13:46

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:55

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:27

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου

Εργασιακά
19/07/2026 - 12:04

Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ – Απεργούν οι διανομείς Efood και Wolt

Πολιτική
19/07/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά

Ειδήσεις
19/07/2026 - 11:09

Κυψέλη: Πού στρέφονται οι έρευνες για την σορό γυναίκας στη βαλίτσα

Πολιτική
19/07/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών  

Magazino
19/07/2026 - 10:30

WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:59

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/07/2026 - 09:55

Τι είναι το γάλλιο; Το μέταλλο που φέρνει την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:50

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ