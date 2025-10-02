Global Sumud Flotilla: Σε εξέλιξη η αναχαίτιση από το Ισραήλ (video, εικόνες)

Το απόγευμα της Τετάρτης (1/10), η νηοπομπή εισήλθε στην «κόκκινη ζώνη», έχοντας φτάσει σε απόσταση περίπου 110 μιλίων από τις ακτές της Γάζας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το σήμα χάνεται από ολοένα και περισσότερα πλοία, λόγω των παρεμβολών από τις δυνάμεις του Ισραήλ. Σύμφωνα με το March to Gaza Greece, μέχρι τις 12:00, ξημερώματα Πέμπτης (2/10), τα επιβεβαιωμένα αναχαιτισμένα πλοία ήταν τα: ​​Adara, Alma, Huga, Spectre, Mali και Sirius. Δύο ώρες αργότερα ανακοινώθηκε πως 9 πλοία είχαν συνολικά αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις, με 32 ακόμη να συνεχίζουν το ταξίδι τους. Ανάμεσα σε αυτά και τα έξι ελληνικά πλοία, με δύο εξ αυτών - τα «Παύλος Φύσσας» και «Οξυγόνο» - να μεταδίδουν live εικόνα.

Πιο αναλυτικά, μέχρι τις 22:30 οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν καταλάβει δύο πλοία - τα Alma και Sirius - ενώ λίγο αργότερα οι ακτιβιστές της νηοπομπής επιβεβαίωσαν ότι κατελήφθη και το σκάφος Adara, το τρίτο στη σειρά. Μέχρι τις 12:00 π.μ. υπήρχαν αναφορές πως επίθεση δέχτηκαν συνολικά 9 πλοία, τα: Alma, Sirius, Adara, Yulara, Karma, Meteque, Ohwayla , Jeanotte III και Mango. Άλλα έχουν δεχτεί βολές με κανόνια νερού, όπως το ελληνικό «Οξυγόνο».

Ανακοίνωση Γάλλου ΥΠΕΞ

Τα πλοία του στόλου για τη Γάζα, τα οποία βρίσκονταν σήμερα το βράδυ στα ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου «αναχαιτίζονται, επιβιβάζονται ισραηλινές δυνάμεις» σε αυτά, ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν - Νοέλ Μπαρό.

«Η Γαλλία καλεί τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των συμμετεχόντων, όπως και το δικαίωμά τους στην προξενική προστασία και να επιτρέψουν την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο Γάλλος υπουργός στο X, ο οποίος είχε «συμβουλεύσει επίσημα κάθε Γάλλο πολίτη να μη μεταβεί στην περιοχή».

La flottille Global Sumud à destination de Gaza est en cours d’arraisonnement par les autorités israéliennes. pic.twitter.com/QKGqJkc6VV — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) October 1, 2025

Τα ελληνικά πλοία «Οξυγόνο» και «Παύλος Φύσσας»

Στα ελληνικά πλοιά μέχρι και λίγο μετά τις 12:00 π.μ. δεν είχε γίνει επέμβαση. Το «Οξυγόνο» είχε δεχτεί ρίψεις νερού με κανόνια, όπως συνέβη και σε αρκετά ακόμη πλοία της νηοπομπής.

Ανακοίνωση ισραηλινού ΥΠΕΞ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού ΥΠΕΞ, οι συλληφθέντες διαδηλωτές μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Παράλληλα, το Global Sumud Flotilla ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Έμα Φουρό που βρισκόταν στο πλοίο Alma. EMERGENCY ALERT ❗❗❗❗



French Member of European Parliament, Emma Fourreau and other crew members of the Alma have been captured by Israel. pic.twitter.com/mksrwYjsnx — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025 Αναφορές του Ισραήλ ότι ο στολίσκος για τη Γάζα αναχαιτίστηκε: Το Κανάλι 13 του Ισραήλ, επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές, μετέδωσε ότι η επιχείρηση εναντίον του Global Sumud Flotilla θα συνεχιστεί μέχρι την Πέμπτη (2/10). Εικόνες από τα πλοία Meteque, Jeanotte III και Ohwayla - Ακτιβιστές σηκώνουν τα χέρια εν όψει της επέμβασης Ισραηλινών: Η στιγμή της κατάληψης του Adara Here’s the moment Israel intercepted the Flotilla boat Adara, captured by journalist Kieran Andrieu@novaramedia pic.twitter.com/vOZ5gWTmQk — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

Ο στολίσκος σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης»

«Ενδέχεται να πραγματοποιηθεί παράνομη αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla από τη ναυτική μονάδα κομάντος του Ισραήλ εντός της επόμενης ώρας», αναφέρει ανακοίνωση των ακτιβιστών που συμμετέχουν στον στολίσκο, η οποία εκδόθηκε λίγο πριν τις 20:30 το βράδυ της Τετάρτης (1/10) και ενώ η νηοπομπή βρίσκεται περίπου 110 μίλια μακριά από τις ακτές της Γάζας.

Την ώρα της ανακοίνωσης ραντάρ του GSF έδειχναν συγκέντρωση πάνω από 20 μη αναγνωρισμένων σκαφών, σε απόσταση 5-15 μιλίων από τον στόλο. Η επικοινωνία με ορισμένα σκάφη του GSF είχε ήδη διακοπεί, ενώ ορισμένα αντιμετώπιζαν - και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν - παρεμβολές στο σήμα. Μετά τις 21:00, τo Al Jazeera Mubasher ανέφερε ότι έχασε την επαφή με την ανταποκρίτρια του.

SONGS OF RESISTANCE!!!!! pic.twitter.com/lh5WPbsCf0 — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Ευρώπη

Στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν ήδη αρχίσει οι πρώτες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Εικόνες από τη Ρώμη:

Εικόνα από τις Βρυξέλλες:

URGENT — Brussels: A spontaneous protest has erupted in support of the Global Sumud Flotilla as Israeli forces begin interception. After gathering at Place de la Bourse, demonstrators are now marching toward the Foreign Ministry. pic.twitter.com/ZwpE6OZFx2 — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

το Βερολίνο:

In response to Israel’s illegal interception of the Global Sumud Flotilla in international waters, dozens are demonstrating at Berlin’s Central Station in solidarity with Gaza and the flotilla’s participants. pic.twitter.com/IELyCkM4K8 — Quds News Network (@QudsNen) October 1, 2025

και την Αργεντινή:

Ελλάδα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών

Στην Ελλάδα, το March to Gaza Greece κάλσε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω απο το το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα το βράδυ στις 23:00.

«Αυτή η επίθεση προστίθεται σε σειρά προηγούμενων περιστατικών — Conscience, Madleen, Handala — που υπέστησαν πλήγματα ή αναχαιτίσεις σε διεθνή ύδατα, με τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Η επανάληψη επιθέσεων εναντίον ειρηνικών αποστολών δείχνει σχέδιο και ατιμωρησία.», αναφέρει το March to Gaza Greece σε σχετική του ανακοίνωση. Στην ίδια ανακοίνωση, το March to Gaza Greece καλεί αύριο (Πέμπτη, 2/10) στις 18.00 σε συγκέντρωση στο πάρκο Ελευθερίας (μετρό Μέγαρο Μουσικής) και σε πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ.

Παράλληλα, το συνδικάτο USB στην Ιταλία ανακοίνωσε απεργία για την Παρασκευή (3 Οκτωβρίου) ενάντια στην επίθεση στον Global Sumud Flotilla.

Η στιγμή που το Ισραήλ δίνει εντολή στα πλοία να σταματήσουν:

Thiago Avila, member of the Global Sumud Flotilla, puts an IOF soldier in their spot as they tell them to turn around pic.twitter.com/RFG1aZW5XU — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

«Κρατήστε τα μάτια σας σε όσους βρίσκονται στα πλοία, επικοινωνήστε με τις πρεσβείες σας και απαιτήστε από τις κυβερνήσεις σας να σταματήσουν να διευκολύνουν τα εγκλήματα του Ισραήλ!», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στόλου που δημοσιεύθηκε νωρίτερα.

Ήδη από το μεσημέρι της Τετάρτης (1/10), τα ισραηλινά Μέσα έγραφαν ότι οι ισραηλινές αρχές και στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή, εν αναμονή της άφιξης του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla – των 50 πλοίων, δηλαδή, με ακτιβιστές από διάφορες χώρες που έχουν ως προορισμό τους τη Λωρίδα της Γάζας για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Το απόγευμα της Τετάρτης (1/10) λίγο πριν τις 20:00, η νηοπομπή τέθηκε σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης», καθώς τα ισραηλινά πλοία πλησιάζουν τον στολίσκο.

Σύμφωνα με το δίκτυο Quds News Network, ο στόλος για τη Γάζα τέθηκε σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης», καθώς τα ισραηλινά πλοία πλησιάζουν όλο και περισσότερο, με τους ακτιβιστές να φοβούνται πως το Ισραήλ θα καταλάβει τα πλοία τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Breaking | The Global Sumud Flotilla declared a state of emergency as Israeli naval boats approach its vessels, according to media sources. pic.twitter.com/69idehP78R — Quds News Network (@QudsNen) October 1, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο στολίσκος απέπλευσε από τη Βαρκελώνη τον περασμένο μήνα σε μία προσπάθεια να «σπάσει τον αποκλεισμό» που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα. Αναμένεται να πλησιάσει στην περιοχή σήμερα (Τετάρτη, 1/10), μία ημέρα που για του Εβραίους είναι η σημαντικότερη του χρόνου· ονομάζεται «Γιομ Κιπούρ», που σημαίνει «Ημέρα της Εξιλέωσης» και οι πιστοί περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας αυτής στη Συναγωγή.

Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρεται στα ισραηλινά Μέσα, τα μέλη των ισραηλινών σωμάτων ασφαλείας έχουν λάβει ειδική άδεια από τον ραβίνο, προκειμένου να αναλάβουν δράση και να εμποδίσουν τον στόλο των ακτιβιστών.

Σύμφωνα με τους ίδιους τους ακτιβιστές, όσο η νηοπομπή πλησιάζει στην «κόκκινη ζώνη αναχαίτισης», το σαμποτάζ από το Ισραήλ εντείνεται. Χθες το βράδυ (30/9) κατήγγειλαν ένα ακόμη περιστατικό παραβίασης, αφού, όπως αναφέρουν, τα ξημερώματα το σκάφος Alma, που είναι το επιχειρησιακό κέντρο του στολίσκου, προσεγγίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες μπλόκαραν τα συστήματα επικοινωνίας του. Παρόμοιο περιστατικό καταγγέλθηκε πως συνέβη και σε ένα ακόμη πλοίο της αποστολής (το Sirius), ενώ αναφέρεται ότι οι καπετάνιοι αναγκάστηκαν σε ελιγμούς για να αποφύγουν ενδεχόμενη σύγκρουση.

Σημειώνεται ότι στα χωρικά ύδατα κοντά στην «κόκκινη ζώνη», όπου βρίσκεται τώρα η νηοπομπή, είχαν αναχαιτιστεί οι προηγούμενες αποστολές του «Στόλου της Ελευθερίας», όπως ονομάζεται. Οι ακτιβιστές που συμμετέχουν στη νηοπομπή ανακοίνωσαν σήμερα (1/10) το πρωί ότι απείχαν λιγότερο από 150χλμ από τη Λωρίδα της Γάζας και πως όσο πλησιάζουν η δραστηριότητα των drones εντείνεται.

Σε «υψηλή επιφυλακή» το Ισραήλ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού μέσου ynet, οι ισραηλινές δυνάμεις αντιμετωπίζουν την αποστολή με «υψηλό επίπεδο ετοιμότητας» και προετοιμάζονται για πιθανή ενέργεια θαλάσσιας αναχαίτισης. Ακόμη, το Ισραήλ έχει ήδη εκδώσει προειδοποιήσεις ότι δεν θα επιτρέψει στα πλοία να φτάσουν στις ακτές της Γάζας και – σύμφωνα με το ynet – τους έχει προτείνει, ως εναλλακτική, να δέσουν στο λιμάνι Ασντόντ του Ισραήλ και να εκφορτώσουν εκεί την ανθρωπιστική βοήθεια, την οποία θα αναλάβουν οι ισραηλινές αρχές – όπως υποστηρίζεται στο δημοσίευμα – να μεταφέρουν στη Γάζα.

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι οι ισραηλινές αρχές έχουν δώσει οδηγίες στα νοσοκομεία κατά μήκος της ακτής να είναι προετοιμασμένα για την πιθανότητα περίθαλψης ακτιβιστών.

Οι ακτιβιστές, από τη μεριά τους, καταγγέλλουν σχεδόν από την αρχή του ταξιδιού τους ότι δέχονται συνεχείς οχλήσεις από τον ισραηλινό στρατό (μερικές από αυτές και με drones, όπως λένε)· από την άλλη, οι αρχές του Ισραήλ διαρρέουν στον Τύπο πως ο στρατός στοχεύει στην αποφυγή κλιμάκωσης και διεθνών επεισοδίων. Δηλώνουν, παραταύτα, ότι είναι έτοιμοι για όλα τα πιθανά σενάρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο στρατός και το ναυτικό του Ισραήλ ετοιμάζονται για την πιθανότητα να αναλάβουν με τη βία τον έλεγχο του στόλου, ενώ την ίδια στιγμή η αστυνομία έχει καλέσει περίπου 600 άνδρες της να είναι σε επιφυλακή για την άφιξη των ακτιβιστών στο λιμάνι Ασντόντ σε περίπτωση που συλληφθούν. Ο στόχος είναι να τους μεταφέρουν στις ακτές του Ισραήλ, όπου και θα τεθούν υπό κράτηση μέχρι να απελαθούν.

Σημειώνεται ότι ενώ ένα ιταλικό και ένα ισπανικό πολεμικό πλοίο ακολουθούσαν σε απόσταση ασφαλείας τη νηοπομπή για την προστασία των ακτιβιστών, χθες η Ιταλία απέσυρε το πλοίο που είχε στείλει, με την πρωθυπουργό, Τζ. Μελόνι, να ζητά από τους ακτιβιστές να σταματήσουν.

Ιταλία και Ελλάδα καλούν τον στολίσκο να αποσυρθεί

Το ίδιο αίτημα εξέφρασαν σήμερα και οι ΥΠΕΞ Ιταλίας και Ελλάδας – Αντόνιο Ταγιάνι και Γιώργος Γεραπετρίτης – μέσω κοινής τους δήλωσης.

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ, Αντόνιο Ταγιάνι, ενημέρωσε μέσω ανάρτησής του στο Χ ότι είχε επικοινωνία και με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν. Στο τηλεφώνημα συζήτησαν, σύμφωνα με τον Ταγιάνι, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το σχέδιο Τραμπ για άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Σε αυτό το πλαίσιο, συζήτησαν και για τον στολίσκο που κατευθύνεται προς τις ακτές της Γάζας. «Ιταλία και Τουρκία παρακολουθούν στενά την κατάσταση με τον στολίσκο που κατευθύνεται προς τη Γάζα. Προτεραιότητα παραμένει η αποφυγή κλιμάκωσης», έγραψε ο Ταγιάνι.

Oggi ho avuto un lungo colloquio telefonico con il collega ?? @HakanFidan sugli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente. Abbiamo discusso del Piano presentato dal Presidente Trump per la pace a #Gaza. Sosteniamo gli sforzi di mediazione della #Turchia e degli altri partner… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 1, 2025

Ισπανία: Σε επαφή με τα μέλη του στόλου οι αρχές

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, διεμήνυσε στην ισραηλινή κυβέρνηση ότι τα μέλη του στόλου με προορισμό τη Γάζα που είναι από την Ισπανία «δεν αποτελούν κίνδυνο ή απειλή για το Ισραήλ» και θα λάβουν πλήρη διπλωματική προστασία από τη Μαδρίτη.



Μιλώντας από την Κοπεγχάγη όπου βρίσκεται για την άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, ο Σάντσεθ δήλωσε ότι αναμένει «η κυβέρνηση του Νετανιάχου να μην αποτελέσει απειλή για τον στόλο».



Ο Σάντσεθ επιβεβαίωσε ότι οι ισπανικές αρχές βρίσκονται σε επαφή με τα μέλη του στόλου.



Ο Ισπανός πρωθυπουργός τόνισε ότι: «Αυτή η ανθρωπιστική αποστολή δεν θα είχε πραγματοποιηθεί αν η κυβέρνηση του Ισραήλ είχε επιτρέψει την είσοδο της UNRWA και τη διανομή της βοήθειας» στη Γάζα.

Δείτε live εδώ:

Live μετάδωση απο τα δύο ελληνικά πλοία: