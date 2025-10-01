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Global Sumud Flotilla: Ελλάδα και Ιταλία καλούν το Ισραήλ για ασφαλή παράδοση βοήθειας στη Γάζα
Ειδήσεις
15:47 - 01 Οκτ 2025

Global Sumud Flotilla: Ελλάδα και Ιταλία καλούν το Ισραήλ για ασφαλή παράδοση βοήθειας στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα και η Ιταλία παρακολουθούν στενά τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» και καλούν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων, επιτρέποντας πλήρη προξενική συνδρομή. 

Οι δύο χώρες με ανακοίνωση τους προτρέπουν τους συμμετέχοντες να συνεργαστούν με το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για την ασφαλή παράδοση βοήθειας στη Γάζα, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια και την επίτευξη εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό.

Η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Η Ελλάδα και η Ιταλία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» και καλούν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή όλων των μέτρων προξενικής συνδρομής.

Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, απευθύνουμε έκκληση προς τις γυναίκες και τους άνδρες του στολίσκου να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας, ως έκφραση αλληλεγγύης προς τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες της Γάζας.

Κοινή δήλωση Ελλάδας – Ιταλίας για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»: «Καλούμε το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια των συμμετεχόντων»(Photo by Eleftherios ELIS/AFP)

Χάρη στη διπλωματική πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Donald J. Trump, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, μια απτή ευκαιρία να τερματισθεί αυτή η βίαιη σύγκρουση και η οδύνη του παλαιστινιακού πληθυσμού, μέσω και της πλήρους πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Ελλάδα και η Ιταλία επαναλαμβάνουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καθώς και για την επίτευξη εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό.

Σε αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, άπαντες πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν εκείνοι που εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη.

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