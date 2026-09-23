ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γάζα: Σχέδιο βοήθειας ύψους 2,45 δισ. δολαρίων από το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ
Ειδήσεις
21:30 - 23 Σεπ 2026

Γάζα: Σχέδιο βοήθειας ύψους 2,45 δισ. δολαρίων από το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε σήμερα (23/9) ένα εξάμηνο πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, συνολικού ύψους 2,45 δισ. δολαρίων. Η πρόταση κατατέθηκε κατά τη συνεδρίαση των μελών του Συμβουλίου και των συνεργαζόμενων πλευρών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο παραμένουν ουσιαστικά στάσιμες εδώ και μήνες, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η έναρξη της διαδικασίας ανοικοδόμησης στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ανάγκες για την αποκατάσταση του παλαιστινιακού θύλακα είναι, ωστόσο, τεράστιες. Σύμφωνα με κοινή εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 70 δισ. δολάρια σε ορίζοντα δεκαετίας.

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ηγέτες χωρών, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επέκριναν αυτή την εβδομάδα τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

Ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ, κάλεσε τις χώρες να στηρίξουν το προτεινόμενο πρόγραμμα. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ είναι «δύσκολες», ιδιαίτερα ενόψει των βουλευτικών εκλογών που είναι προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο. «Λαμβάνοντας υπόψη πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, νομίζω ότι κάνουμε πρόοδο, αργά αλλά σίγουρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 66 επιμέρους έργα και δράσεις, μεταξύ των οποίων η κατασκευή προσωρινών καταλυμάτων, η απομάκρυνση και διαχείριση των τεράστιων ποσοτήτων συντριμμιών που έχουν συσσωρευτεί εξαιτίας των βομβαρδισμών, καθώς και η δημιουργία υποδομών για τις δημόσιες μεταφορές.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο ΟΗΕ εκτιμούσε ότι το 84% των υποδομών στη Λωρίδα της Γάζας είχε υποστεί ζημιές ή είχε καταστραφεί ολοσχερώς. Παράλληλα, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα της Γάζας, οργανισμό που υπάγεται στη Χαμάς, περίπου 2.000 κτίρια βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο κατάρρευσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χατζηδάκης: Εμβληματική επένδυση για όλη τη χώρα το data center ΔΕΗ – Amazon στην Κοζάνη
Πολιτική

Χατζηδάκης: Εμβληματική επένδυση για όλη τη χώρα το data center ΔΕΗ – Amazon στην Κοζάνη

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ έως το 2027
Ειδήσεις

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ έως το 2027

Λαβρόφ: Η Ρωσία θα σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις ακόμη και στην περίπτωση έναρξης διαπραγματεύσεων
Ειδήσεις

Λαβρόφ: Η Ρωσία θα σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις ακόμη και στην περίπτωση έναρξης διαπραγματεύσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γάζα: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις
Ειδήσεις

Γάζα: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις

Μιχαηλίδου: Η Ελλάδα βάζει τη στέγαση και την κοινωνική προστασία στο κέντρο της διεθνούς συζήτησης
Πολιτική

Μιχαηλίδου: Η Ελλάδα βάζει τη στέγαση και την κοινωνική προστασία στο κέντρο της διεθνούς συζήτησης

Ζελένσκι σε Τραμπ: Τριμερής με Πούτιν για να τελειώσει ο πόλεμος
Ειδήσεις

Ζελένσκι σε Τραμπ: Τριμερής με Πούτιν για να τελειώσει ο πόλεμος

Σχεδόν όλοι οι ηγέτες του κόσμου συμφωνούν σε ένα πράγμα: Ο ΟΗΕ αποτυγχάνει - Ανάλυση WSJ
Ειδήσεις

Σχεδόν όλοι οι ηγέτες του κόσμου συμφωνούν σε ένα πράγμα: Ο ΟΗΕ αποτυγχάνει - Ανάλυση WSJ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/09/2026 - 21:45

Νίκαια: Συναγερμός για άνδρα που κρατούσε τη σύντροφό του όμηρο - Συνελήφθη ο δράστης

Πολιτική
23/09/2026 - 21:44

Μητσοτάκης σε ομογενείς στη Νέα Υόρκη: Δεν θέλουμε τρίτη θητεία για το ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα

Ειδήσεις
23/09/2026 - 21:30

Γάζα: Σχέδιο βοήθειας ύψους 2,45 δισ. δολαρίων από το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Ανακοινώσεις
23/09/2026 - 21:28

ΕΛΤΟΝ: Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 35,2% στο εξάμηνο

Πολιτική
23/09/2026 - 21:15

Χατζηδάκης: Εμβληματική επένδυση για όλη τη χώρα το data center ΔΕΗ – Amazon στην Κοζάνη

Ειδήσεις
23/09/2026 - 21:00

Δημογραφικό αδιέξοδο στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για γεννήσεις και θανάτους

Ειδήσεις
23/09/2026 - 20:51

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ έως το 2027

Magazino
23/09/2026 - 20:35

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο: «2 Χρόνια Διακοπές» - Βασισμένο στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Ιούλιου Βερν

Ειδήσεις
23/09/2026 - 20:23

Λαβρόφ: Η Ρωσία θα σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις ακόμη και στην περίπτωση έναρξης διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
23/09/2026 - 20:05

Χάρβεϊ Γουάινστιν: Νέα καταδίκη σε 15 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική επίθεση

Χρηματιστήρια
23/09/2026 - 19:45

Αντιστροφή κλίματος και υποχώρηση στις ευρωαγορές εν μέσω της νέας ανόδου στο πετρέλαιο

Πολιτική
23/09/2026 - 19:26

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα πετύχει την προστασία του 30% των χωρικών της υδάτων πριν το 2030

Ναυτιλία
23/09/2026 - 19:14

MedCruise: Στο μικροσκόπιο ο πραγματικός οικονομικός αντίκτυπος της κρουαζιέρας

Ειδήσεις
23/09/2026 - 19:06

Προειδοποίηση Σάντσεθ: Μια μικρή ομάδα «τεχνο-ολιγαρχών» αποκτά επικίνδυνο έλεγχο πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη

Ειδήσεις
23/09/2026 - 18:49

Καλαμάτα: Σύλληψη 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του

Αυτοδιοίκηση
23/09/2026 - 18:46

Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της Αθήνας για τις ζημιές στην Κυψέλη - Το μήνυμα Δούκα στην Ελληνικό Μετρό

Επιχειρήσεις
23/09/2026 - 18:29

ΛΑΝΑΚΑΜ: Άνοδος 3,4% στον τζίρο και 84% στο EBITDA το πρώτο εξάμηνο

Πολιτική
23/09/2026 - 18:25

Ασφάλεια τρένων στην Ελλάδα: Τι κατέγραψε η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου - Ποιες ανησυχίες εκφράζονται

Ειδήσεις
23/09/2026 - 18:18

Ιράν: Απειλεί με αντίποινα γειτονικές χώρες εφόσον συνεργαστούν με τις ΗΠΑ στον περιορισμό των αεροπορικών πτήσεων

Ειδήσεις
23/09/2026 - 18:03

Ρούμπιο για Ιράν: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ

Ανακοινώσεις
23/09/2026 - 18:00

AS Company: Αύξηση 27,9% στα EBITDA και 4,2% στον τζίρο το α’ εξάμηνο

Σχόλια Αγοράς
23/09/2026 - 17:57

Χρηματιστήριο: Δεύτερη ημέρα απωλειών με τις τράπεζες στο «κόκκινο» - Αντιστάθηκαν διυλιστήρια, Metlen

Ειδήσεις
23/09/2026 - 17:47

Η απάντηση του Πεζεσκιάν στον Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ - Τι είπε για τα πυρηνικά

Οικονομία
23/09/2026 - 17:44

Πιερρακάκης: Η πρότασή του για «Ευρωπαϊκή Ενωση Φάσματος» με στόχο την άντληση έως €15 δισ.

Ειδήσεις
23/09/2026 - 17:29

Σφοδρή αντίδραση Ισραήλ στον Μακρόν: Η αναφορά στη Χαμάς που προκάλεσε αντιδράσεις

Ειδήσεις
23/09/2026 - 17:25

Ρωσική επιδρομή στο Κίεβο - Τουλάχιστον 2 νεκροί και 24 τραυματίες

Ειδήσεις
23/09/2026 - 17:11

Γάζα: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις

Ναυτιλία
23/09/2026 - 17:03

Κικίλιας: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ σε ναυτιλία, οικονομία και περιφερειακή ασφάλεια

ΜΕΤΑΛΛΑ
23/09/2026 - 16:52

Ελληνικός Χρυσός και Eduact διευρύνουν τη συνεργασία τους για τη νέα γενιά του Δήμου Αριστοτέλη

Ειδήσεις
23/09/2026 - 16:49

Κληρονομιές: Με μία αίτηση η εικόνα για ακίνητα, καταθέσεις και χρέη του θανόντος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ