Γάζα: Σχέδιο βοήθειας ύψους 2,45 δισ. δολαρίων από το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε σήμερα (23/9) ένα εξάμηνο πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, συνολικού ύψους 2,45 δισ. δολαρίων. Η πρόταση κατατέθηκε κατά τη συνεδρίαση των μελών του Συμβουλίου και των συνεργαζόμενων πλευρών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο παραμένουν ουσιαστικά στάσιμες εδώ και μήνες, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η έναρξη της διαδικασίας ανοικοδόμησης στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ανάγκες για την αποκατάσταση του παλαιστινιακού θύλακα είναι, ωστόσο, τεράστιες. Σύμφωνα με κοινή εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 70 δισ. δολάρια σε ορίζοντα δεκαετίας.

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ηγέτες χωρών, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επέκριναν αυτή την εβδομάδα τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

Ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ, κάλεσε τις χώρες να στηρίξουν το προτεινόμενο πρόγραμμα. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ είναι «δύσκολες», ιδιαίτερα ενόψει των βουλευτικών εκλογών που είναι προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο. «Λαμβάνοντας υπόψη πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, νομίζω ότι κάνουμε πρόοδο, αργά αλλά σίγουρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 66 επιμέρους έργα και δράσεις, μεταξύ των οποίων η κατασκευή προσωρινών καταλυμάτων, η απομάκρυνση και διαχείριση των τεράστιων ποσοτήτων συντριμμιών που έχουν συσσωρευτεί εξαιτίας των βομβαρδισμών, καθώς και η δημιουργία υποδομών για τις δημόσιες μεταφορές.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο ΟΗΕ εκτιμούσε ότι το 84% των υποδομών στη Λωρίδα της Γάζας είχε υποστεί ζημιές ή είχε καταστραφεί ολοσχερώς. Παράλληλα, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα της Γάζας, οργανισμό που υπάγεται στη Χαμάς, περίπου 2.000 κτίρια βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο κατάρρευσης.