Κρεμλίνο: ΗΠΑ και ΝΑΤΟ παρέχουν πληροφορίες στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο ανέφερε την Πέμπτη πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ ήδη παρέχουν στην Ουκρανία πληροφορίες σε τακτική βάση, σε απάντηση δημοσιευμάτων που θέλουν την Ουάσινγκτον να σκοπεύει να δώσει στο Κίεβο στοιχεία για επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών, βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταβιβάζουν πληροφορίες στην Ουκρανία σε τακτική βάση». Τόνισε επίσης ότι «η χρήση και η παροχή ολόκληρης της υποδομής πληροφοριών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ προς όφελος των Ουκρανών είναι κάτι εμφανές».

Τα πρακτορεία Wall Street Journal και Reuters δημοσίευσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφέρουν στην Ουκρανία δεδομένα σχετικά με στόχους μεγάλης απόστασης στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον φέρεται να αξιολογεί το αν θα στείλει πυραύλους Tomahawk στο Κίεβο, οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε τέτοιες επιθέσεις.