ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως την 1η Αυγούστου λόγω ασφαλτικών εργασιών

Συγκεκριμένα:
Φάση Α-Ασφαλτικές Εργασίες στη Δεξιά Λωρίδα, στη Λωρίδα Επιβράδυνσης και σε τμήμα του Κλάδου Εξόδου του Α/Κ Θήβας
Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λ.Ε.Α. από το 90,95ο έως το 89,93ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.
Ο κλάδος εξόδου του Α/Κ Θήβας θα παραμείνει αποκλεισμένος. Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Α/Κ Στρατοπέδου και θα κατευθύνονται προς τον Α/Κ Θήβας μέσω του παράπλευρου δικτύου με χρήση κατάλληλης σήμανσης.
Ωράριο Εργασίας: Τρίτη 28/07/2026 & Πέμπτη 30/07/2026, 18:00 - 07:00 (επόμενης ημέρας)
Φάση Β-Ασφαλτικές Εργασίες στη Δεξιά Λωρίδα, στη Λωρίδα Επιτάχυνσης και σε τμήμα του Κλάδου Εισόδου του Α/Κ Θήβας
Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λ.Ε.Α. το 90,95ο έως το 89,2ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ο κλάδος εισόδου του Α/Κ Θήβας θα παραμείνει αποκλεισμένος. Οι οδηγοί θα κατευθύνονται για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Ριτσώνας μέσω του παράπλευρου δικτύου με χρήση κατάλληλης σήμανσης.
Ωράριο εργασίας: Τετάρτη 29/07/2026 & Παρασκευή 31/07/2026, 18:00 07:00 (επόμενης ημέρας)
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σήμερα 28/07/2026 στις 18:00 και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 01/08/2026 στις 07:00. (Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο)
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών. Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.