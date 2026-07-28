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Οι άνθρωποι πίσω από τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:28 - 28 Ιουλ 2026

Οι άνθρωποι πίσω από τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού

Reporter.gr Newsroom
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Στελέχη πέντε μεγάλων αθλητικών ομοσπονδιών αποκαλύπτουν στην Allwyn τις προκλήσεις, τις κρίσεις και την αθέατη δουλειά που κρύβεται πίσω από κάθε επιτυχία.

Πίσω από κάθε μετάλλιο, κάθε μεγάλη διοργάνωση, κάθε αγωνιστική επιτυχία και κάθε στιγμή που συγκινεί εκατομμύρια φιλάθλους, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που εργάζεται αθόρυβα, μεθοδικά και αδιάκοπα.

Οι άνθρωποι-κλειδιά από τις εθνικές ομοσπονδίες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, κολύμβησης, βόλεϊ και στίβου, βρέθηκαν στο ξεχωριστό event της Allwyn και μοιράστηκαν με το κοινό τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ανάμεσά τους ήταν ο Νίκος Ζήσης, General Manager της Εθνικής Ανδρών Μπάσκετ, ο Βασίλης Τοροσίδης, Τεχνικός Διευθυντής Εθνικής Ανδρών Ποδοσφαίρου, ο Μάριος Γκιούρδας, General Manager Εθνικής Ανδρών Βόλεϊ, ο Δημήτρης Χαλβατζάρας, Τεχνικός Διευθυντής του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, και ο Νίκος Ξυλούρης, Μέλος Δ.Σ. και Έφορος Κολύμβησης της ΚΟΕ. Οι ιστορίες τους για τις αμέτρητες ώρες προετοιμασίας, το συντονισμό σύνθετων αποστολών, τη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων και απρόβλεπτων δυσκολιών λίγο πριν από σημαντικούς αγώνες και διοργανώσεις, ήταν από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στην εκδήλωση.

Το event της Allwyn, το οποίο ήταν αφιερωμένο στις πέντε μεγάλες αθλητικές ομοσπονδίες που στηρίζει χορηγικά, ανέδειξε τη δύναμη της συνεργασίας και της κοινής προσπάθειας που βρίσκονται πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού.

Δείτε το βίντεο:

{https://www.youtube.com/shorts/aKwkEh0owZo}

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Δημήτρης Χαλβατζάρας, Τεχνικός Διευθυντής Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας, Νίκος Ζήσης, General Manager της Εθνικής Ανδρών Μπάσκετ, Γιώργος Καπουτζίδης, παρουσιαστής εκδήλωσης, Μάριος Γκιούρδας, General Manager Εθνικής Ανδρών Βόλεϊ, Βασίλης Τοροσίδης, Τεχνικός Διευθυντής Εθνικής Ανδρών Ποδοσφαίρου, Νίκος Ξυλούρης, Μέλος Δ.Σ. και Έφορος Κολύμβησης της ΚΟΕ

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