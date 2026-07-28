Δίκη Βαλυράκη: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες – Στις 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα

Μετά από περίπου έναν χρόνο ακροαματικής διαδικασίας ολοκληρώθηκαν σήμερα (Τρίτη, 28/7) οι απολογίες των δύο ψαράδων που κάθονται στο εδώλιο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Σεπτεμβρίου, οπότε ο εισαγγελέας της Έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (ΜΟΔ) αναμένεται να καταθέσει την πρότασή του σχετικά με την ενοχή ή μη των δύο κατηγορουμένων.

Στη σημερινή συνεδρίαση απολογήθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος, αδελφός του πρώτου, ο οποίος κινήθηκε στην ίδια γραμμή υπεράσπισης με τον αδελφό του που είχε απολογηθεί την προηγούμενη ημέρα. Αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Όπως ανέφερε στην απολογία του, την ημέρα κατά την οποία εντοπίστηκε νεκρός ο Σήφης Βαλυράκης στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, βρισκόταν στο σπίτι του μαζί με την οικογένειά του και δεν είχε βγει για ψάρεμα.

Ένταση σημειώθηκε στο δικαστήριο όταν η πλευρά της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων κατέθεσε, για πρώτη φορά, φωτογραφίες και βίντεο που φέρουν ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 2021, δηλαδή μία ημέρα μετά τον θάνατο του ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με μία εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, η μη έγκαιρη προσκόμιση του συγκεκριμένου υλικού οφείλεται σε «υπερασπιστικό λάθος».

Το υλικό, που φέρει ώρα λήψης 11:52 το πρωί, απεικονίζει – σύμφωνα με την υπεράσπιση – το αλιευτικό σκάφος των δύο ψαράδων δεμένο στο λιμάνι, με την πρύμνη του ελλιμενισμένη και τα δίχτυα απλωμένα.

Η πλευρά των κατηγορουμένων υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο οπτικό υλικό, το οποίο, όπως ανέφερε η συνήγορος, είχε τραβήξει ο γιος ενός εκ των δύο ψαράδων, ενισχύει τους ισχυρισμούς τους περί μη εμπλοκής τους στην υπόθεση.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη αντέδρασαν έντονα στην κίνηση της υπεράσπισης, κάνοντας λόγο για «τέχνασμα» και εκφράζοντας αμφιβολίες για τη γνησιότητα των στοιχείων που κατατέθηκαν στο τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας.

Η Υποστήριξη της Κατηγορίας χαρακτήρισε «αστειότητες» τους ισχυρισμούς περί υπερασπιστικού λάθους, ενώ ζήτησε να διερευνηθεί η αυθεντικότητα του υλικού, αφήνοντας αιχμές ακόμη και για το ενδεχόμενο χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στην επεξεργασία των στοιχείων.

«Να βεβαιωθεί η γνησιότητά του. Αυτά είναι λαθροχειρίες», ανέφερε σε πολύ έντονο ύφος ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Το οπτικό υλικό επισκοπήθηκε από το δικαστήριο.

Στην απολογία του ο δεύτερος κατηγορούμενος επανέλαβε, πως την επίμαχη μέρα δεν είχαν βγει για ψάρεμα με τον αδελφό του «γιατί είχε καιρό» όπως είπε. «Είμαστε αθώοι. Εγώ παρέμεινα όλη την ημέρα στο σπίτι και μόνο το απόγευμα βγήκα για βόλτα» απολογήθηκε.

Εισαγγελέας: Ο βασικός μάρτυρας, που κατέθεσε ότι είδε έναν άνδρα όρθιο με το κοντάρι να χτυπά το Βαλυράκη, θυμάστε ποιον έδειξε από τους δύο σας;

Κατηγορούμενος: Τον αδερφό μου, τον ψηλό.

Εισαγγελέας: Ποιος οδηγεί το σκάφος συνήθως;

Κατηγορούμενος: Ο αδερφός μου.

Εισαγγελέας: Αυτός που οδηγεί το σκάφος μπορεί να κάνει χειρονομίες, να φωνάζει, να καυγαδίζει;

Κατηγορούμενος: Όχι, αφού είναι μέσα στο σκάφος.

Με την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης, το δικαστήριο κήρυξε το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας και διέκοψε τη δίκη για τον Σεπτέμβριο.